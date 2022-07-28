"Кто же тогда заключит мир?": Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Кирилла
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Австрию 28 июля объяснил, почему он не поддерживает санкционные ограничения в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла
Об этом сообщает венгерское издание Telex.
По словам Орбана, православная церковь играет сегодня ключевую роль, в том числе в вопросе "долговременного урегулирования конфликтов", как, например, в Украине. Таким образом, по мнению венгерского премьера, следует избегать применения санкций к церковным деятелям, хотя бы потому, что под санкции тогда могут попасть и "наши церковные лидеры", как это произошло с Кириллом.
"Кто же тогда будет заключать мир?" – сказал Орбан.
Кроме того, премьер Венгрии прокомментировал политику Евросоюза по газоснабжению.
Он отметил, что его страна достигла согласия с Евросоюзом по поводу санкций и ограничений на российскую нефть.
"Однако мы зашли в тупик, которым является вопрос газового эмбарго. Но я не один так считаю", - заявил Орбан и добавил, что стоит избегать эмбарго на российский газ.
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