Об этом сообщает венгерское издание Telex.

По словам Орбана, православная церковь играет сегодня ключевую роль, в том числе в вопросе "долговременного урегулирования конфликтов", как, например, в Украине. Таким образом, по мнению венгерского премьера, следует избегать применения санкций к церковным деятелям, хотя бы потому, что под санкции тогда могут попасть и "наши церковные лидеры", как это произошло с Кириллом.

"Кто же тогда будет заключать мир?" – сказал Орбан.

Кроме того, премьер Венгрии прокомментировал политику Евросоюза по газоснабжению.

Он отметил, что его страна достигла согласия с Евросоюзом по поводу санкций и ограничений на российскую нефть.

"Однако мы зашли в тупик, которым является вопрос газового эмбарго. Но я не один так считаю", - заявил Орбан и добавил, что стоит избегать эмбарго на российский газ.

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