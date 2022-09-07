Как юристка стала моделью, а модель — актрисой

После окончания учебы в школе юная Моника поступила в итальянский университет на факультет правоведения. Карьера юристки давно заняла ведущее место в ее мечтах. К тому времени Моника даже и не думала о работе фотомодели. Белуччи со студенческих лет полюбила самостоятельную и независимую жизнь. Учась в университете, она еще и работала, чтобы обеспечить себя финансово. Однажды ей предложили поработать фотомоделью. После нескольких позирований перед фотокамерой девушка поняла, что быть моделью ей больше нравится, чем прожить жизнь юристом. Оценив свои возможности, Моника сменила направление своего дальнейшего продвижения. Таким образом судьба привела ее в сферу модельного бизнеса.

После успеха на ниве модельного бизнеса Белуччи решает сниматься в кино. И в 1990 году Моника уже выступает в роли дебютантки в итальянском телевизионном фильме "Жизнь с детьми".

Моника и ее книги

В конце 2010 года Моника Беллуччи выпустила книгу под названием "Моника Беллуччи". Эта книга – это фактически фотоальбом из жизни самой Моники. Именно для этого проекта актриса самостоятельно подобрала 150 своих фотографий. Определенная часть средств от продажи книги была перечислена в два благотворительных фонда. В 2017 году вышла биографическая книга "Моника Беллуччи. Кто простит мою красоту". Автор бестселлера – Елизавета Бута. Книга была в первую очередь написана для многочисленных фанатов Моники, чтобы они могли подробнее узнать о жизни своего кумира. В мае 2017 года в Италии, Болгарии и Франции вышла книга Моники Беллуччи в соавторстве с Гийомом Сбалчиеро (интервьюер) "Тайные встречи". Книга писалась три года. По сути, это пространное интервью о различных направлениях жизни Моники.

Способность к изучению иностранных языков

Белуччи в совершенстве общается на пяти языках. Итальянский, испанский, португальский, английский и французский. Она с легкостью может разговаривать на любом из перечисленных языков, путешествуя, давая интервью, читая книги или снимаясь в фильме. Как-то ради съемок ей даже удалось научиться свободно общаться на сербском и арамейском языках. А впоследствии Моника научилась еще и языку жестов, которым пользуются глухонемые. Это также требовалось для участия в очередных съемках.

Фильм "Необратимость"

Моника – большая любительница новаторства и рисковых шагов в кинематографе. Пример – фильм "Необратимость", насыщенный многочисленными сценами насилия. Моника сыграла в нем главную роль. "Необратимость" – это французский драматический триллер, режиссером которого выступил Гаспар Ноэ. История повествуется в обратном хронологическом порядке.

18 февраля 2021 года к двадцатой годовщине фильма "Необратимость" в прокат вышла его новая режиссерская версия. На этот раз фильм перемонтирован в хронологический порядок.

Пластическая хирургия, диета и уход за собой

Моника Белуччи никогда не посещала пластических хирургов. Ее красота совершенно естественна. Моника истощает себя диетами в редких случаях. Это касается только тех эпизодов жизни, когда ее героине в съемках нового фильма нужно быть худой. В целом же актриса любит вкусно поесть, обожает лакомства и не имеет никакого страха перед небольшими проявлениями потолстения. Моника советует мыть голову не чаще двух раз в неделю, так как считает, что частое мытье волос вредит их здоровому виду. Актриса регулярно занимается плаванием. Это придает ее телу упругость и молодость. И еще одно предпочтение Беллуччи – это занятия йогой.

Фирменный коктейль

Моника Белуччи родом из городка Читта-ди-Кастелло. Но немногие знают, что в этом городке есть бар, который в честь своей звездной землячки продает коктейль, названный ее именем. Массимо Кяссерини, владелец бара в Читта-ди-Кастелло – автор коктейля "Посвящение Монике". Что входит в состав этого напитка? Шампанское и гранатовый сок. Об этом рассказывается в книге "Моника Беллуччи. Кто простит мою красоту". А вот сама Моника предпочитает белое вино. И только в охлажденном состоянии.

Мужской костюм на Монике

Участвуя в мужском показе мод от Dolce&Gabbana, Моника появилась на подиуме в мужском наряде. На ней был костюм черного цвета и белая рубашка. Событие имело место в 2018 году в Италии.

Фильм 2022 года с участием Моники Белуччи

"Флэшбек", на языке оригинала "Memory" - дословно переводится как "Память". Это американский боевик. Снял его режиссер Мартин Кэмпбелл. В главных ролях снялись Моника Белуччи и Лиам Нисон. Кинолента снята по роману бельгийского писателя Йефа Герартса "Синдром Альцгеймера". Это римейк предварительной адаптации романа - бельгийского фильма "Синдром Альцгеймера". В США фильм вышел 29 апреля 2022 года.

Официальные браки Моники

С 1990 по 1994 год актриса жила в браке с фотографом Клаудио Карлосом Бассо. Во время съемок киноленты "Квартира" Моника встретила свою самую большую любовь в жизни - актера Венсана Касселя. Пара поженилась в 1999 году. В этом браке родились две красавицы дочери – Дива и Леони. Но уже в августе 2013 года звездные супруги официально объявили о разводе, оставаясь в дальнейшей жизни в дружеских отношениях.