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OPINION

Кто защищает одиозные "правки Лозового"?

Виталий Шабунин
28 октября, 2023 суббота
18:07
Мнение Виталий Шабунин

Благодаря этим "правкам", кроме первого эпизода "Роттердама+", уже закрыто дело "короля контрабанды" Альперина и еще более 30 ТОП-коррупционных производств могут закрыть в ближайшее время

Адвокат Грановского защищает "правки Лозового", по которым дело Грановского подлежит закрытию. В общем, это и есть работа адвоката, за которую клиент ему и платит.

По нашей информации в 2018 году "правки Лозового" выписывали как раз Грановский и Вовк из ОАСК.

Грановский, кстати, называл судью Вовка одним из "сильнейших представителей судов" и "очень переживающим за судьбу суда".

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Так вот, ссылается защитник Грановского на выступление прекрасного судьи Верховного Суда (С.Фомина). Последний, воспользовавшись "правками Лозового", помог закрыть первый эпизод "Роттердама+" на 19 млрд.

Как говорится, свой к своему за своим.

Тот же судья ВС Фомин ранее отменил тюремный приговор судьи Пономаренко, которого ВАКС посадил на 2 года в тюрьму за взятку.

Теперь, благодаря судье Фомину, судья Пономаренко пожизненно получает из бюджета 100 000 грн в месяц. Это вдобавок к разовой выплате в 869 000 грн.

Также судья Фомин отменил приговор судьи Тулику, которого ВАКС сажал на 5 лет с конфискацией имущества.

Оба эти решения – критически сомнительны, и мы аргументированно расписали их раньше.

Напомню, что благодаря "правкам Лозового", кроме первого эпизода "Роттердама+", уже закрыто дело "короля контрабанды" Альперина и еще более 30 ТОП-коррупционных производств могут закрыть в ближайшее время.

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Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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