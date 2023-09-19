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OPINION

Кто заказал убийство Гонгадзе?

Сергей Руденко
19 сентября, 2023 вторник
20:00
Мнение Сергей Руденко

23 года назад был убит Георгий Гонгадзе. Утром 18 сентября 2000-го в офис Радио "Свобода" на Крещатике, где я тогда работал, со словами: "Исчез Гия. Мирося звонила по телефону", зашла Марина Пирожук

Жена Гонгадзе - Мирослава вместе с его друзьями вторые сутки тщетно искали Гию.

За несколько месяцев до этого он обращался в Генеральную прокуратуру с заявлением о слежке за ним. Тогда – ноль реакции. После исчезновения журналиста МВД и Генпрокуратура пускали струю в глаза: уехал, видели в другом городе, ехал под чужим именем. Где-то видели во Львове, не во Львове. Хотя во власти знали: Гонгадзеуже нет в живых.

Потом последовал кассетный скандал. На потрепанном магнитофоне Александр Мороз вместе с Юрием Луценко крутили записи из кабинета Леонида Кучмы. "Грузин, бля! Вывезти его к чеченцам". Услышанное шокировало: мелочный президент Украины обсуждает со своими опричниками, что и как сделать с неугодным журналистом.

В Таращанском районе обнаружили обезглавленное тело Гонгадзе.

Потом был вывоз майора госохраны Мельниченко одной из сотрудниц "Свободы" за границу.
Позже Радио "Свобода" стала площадкой, на которой была обнародована большая часть записей Мельниченко. В Украине разворачивалась акция "Украина без Кучмы".

За эти 23 года многое изменилось. Несколько парламентских комиссий и генеральных прокуроров расследовали это дело.
Уже есть и памятник Гонгадзе, и улицы названы его именем. Ющенко наградил Гию званием Героя Украины посмертно.
Убийца Гии – экс-генерал, начальник Главного управления уголовного розыска МВД Украины Алексей Пукач в 2011-м приговорен к пожизненному. В ходе судебного заседания он признался, что заказчиками убийства были Леонид Кучма, Владимир Литвин и Юрий Кравченко.

Экс-министр МВД Юрий Кравченко мертв. С двумя пулями в голове 4 марта 2005 года его нашли в гараже в тот день, когда он должен был давать показания в прокуратуре.

Экс-руководителя аппарата министра МВД Эдуарда Фере, одного из важных свидетелей по делу Гонгадзе, в 2003 году хватил инсульт и он впал в кому. После ужина с ним умирает еще один человек, который мог знать о деле Гонгадзе – руководитель Государственного управления делами Юрий Дагаев.

В марте 2015 года в колонии скончался один из похитителей Гонгадзе, Николай Протасов.

Бывший глава СБУ Леонид Деркач скончался 14 января 2022 года.

Экс-генпрокурор Михаил Потебенько, который осенью 2000-го врал с трибуны Рады об исчезновении Гонгадзе, до сих пор жив.

Экс-глава администрации Кучмы - тщеславный Владимир Литвин с началом большой войны исчез с политического горизонта. Хотя именно при его спикерстве Верховная Рада ратифицировала кабальные Харьковские соглашения, которые явились началом ползучей оккупации Украины Россией.

Леонид Кучма где-то в Монако, на вилле у своего зятя – Виктора Пинчука. Все эти два десятилетия Кучма - человек, которому жмут правую руку все генпрокуроры, министры внутренних дел и президенты Украины, включая Зеленского. Он – почетный гость на форумах своего зятя – "Ялтинская европейская стратегия".

Мама Георгия – Леся, которая до конца верила, что ее сын жив, ушла из жизни 30 ноября 2013 года.

Семья Гонгадзе – жена Мирослава и две их дочери – Саломея и Нана, живут в США.

Воспитанники "Украинской правды", которую основал Гонгадзе, - Мустафа Найем и Сергей Лещенко уже 9 лет во власти - сначала при Порошенко, теперь - при Зеленском.

Вопрос: почему заказчики убийства Гонгадзе до сих пор находятся на свободе, остается открытым.

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Об авторе. Сергей Руденко, журналист, телеведущий

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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