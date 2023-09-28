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Аналитика

Кто задолжал обанкротившимся банкам почти 73 млрд грн. Исследование YouControl

28 сентября, 2023 четверг
14:16
Экономика банк банкрот

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц по отношению ко всем заемщикам, руководителям и бывшим акционерам выведенным с рынка банков, которые до сих пор не выполнили свои обязательства по возврату долгов

Общая сумма задолженности перед находящимися в управлении ФГВФЛ финучреждениями составляет 72,5 млрд грн. Каким банкам и на какие суммы больше задолжали физические и юридические лица и как они между собой связаны — читайте в исследовании .

Задолженность перед неплатежеспособными банками, находящимися в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 01.07.2023 составляет 72,5 млрд грн. Чуть больше 95% от общей суммы долга приходится на невозвращенные кредиты юридических лиц. Наличие долга посреди физических лиц составляет 4,6%. Иное приходится на обязательства физических лиц как субъектов предпринимательской деятельности. В списках должников на официальном сайте Фонд гарантирования вкладов имеется 3621 запись среди 18-ти исследуемых банков.

На 3 банка приходится более 98% от общей суммы невозвращенных кредитов:

  • "Проминвестбанк" - 44,4 млрд грн.

  • "МР Банк" - 20,5 млрд грн. По сравнению с данными ФГВФЛ на 01.04.2023 г., сумма обязательств перед банком снизилась на 2,9 млрд грн.

  • "Златобанк" - 6,5 млрд грн.

Топ 20 должников – юридических лиц

Сумма долга двадцатки крупнейших должников — юридических лиц — составляет 41,8 млрд грн, что составляет более 57% общей суммы задолженности перед обанкротившимися учреждениями. Должники с наибольшей суммой невозвращенных кредитов обслуживались в двух банках - ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" и АО "МР БАНК" (бывший АО "СБЕРБАНК"). Акционерами обоих банков ранее были российские финучреждения с государственной долей более 50%. В начале 2023 г. Фонд гарантирования вкладов передал государству в лице государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины" их акции.

Большинство компаний связаны или были связаны с 11 финансово-промышленными группами, добавленными в информационно-аналитическую систему YouControl. При этом в состав 5 ФПГ входят/относятся несколько участников рейтинга.

Большой агрохолдинг и банкротство

Наибольшая сумма непогашенных обязательств, а именно: 7,4 млрд грн, что составляет чуть более 10% от общей суммы задолженности всех 18 неплатежеспособных банков, значится в ООО "МЕЧТА АГРОХОЛДИНГ" . Это юрлицо входило в агрохолдинг "Мрия". Компанию основали в 1992 г. Иван и Клавдия Гуты. Позже к ним присоединились их сыновья Андрей и Николай.

В материале "Экономической правды" говорится, что в 2014 году холдинг объявил технический дефолт. Совокупная задолженность "Мрии" перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта, составляла около $1,3 млрд. В январе 2015-го операционный контроль над агрохолдингом перешел избравшим кредиторам, избравшим новое руководство. В августе 2018 г. "Мрия" реструктуризировала задолженность на $1,1 млрд (предусматривалось списание более 70% долга).

Осенью 2018 года саудовский инвестфонд SALIC приобрел агрохолдинг "Мрия" и в 2019 г. объединил его со своими другими украинскими активами в Continental Farmers Group (CFG) . После дефолта агрохолдинга "Мрия" несколько раз менялся состав участников ООО "МРИЯ АГРОХОЛДИНГ". На данный момент совладельцами компании являются ООО "АГРОПРОДУКТ 2" , бенефициаром которого является Дмитрий Гаврилко из Тернопольской области и кипрская компания МРИЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛИК ЛИМИТЕД.

Еще одна компания из рейтинга ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРИ - ТРЕЙД" также была связана с обанкротившимся агрохолдингом "Мрия". Человек с идентичным ФИО — гражданин Кипра, который также был бенефициаром ООО "МРИЯ АГРОХОЛДИНГ", в настоящее время обе компании находятся в стадии банкротства.

ФПГ "Азовмаш" и семейные связи

Вторую и третью строчку среди крупнейших должников занимают ЧАО "АЗОВЭЛЕКТРОСТАЛЬ" и ЧАО "АЗОВОБЩЕЛЬМАШ" соответственно. Обе компании входят в состав финансово-промышленной группы "Азовмаш" , которая объединяет машиностроительные предприятия, специализирующиеся на выпуске оборудования для горно-металлургического комплекса, цистерн-вагонов, портовых кранов, котлов, топливозаправщиков и т.д. Ключевыми лицами финансово-промышленной группы есть вдова основателя группы компаний Александра Савчука — Светлана Савчук и муж ее дочери — Тарас Полищук. Компания зарегистрирована на временно оккупированной территории в Мариуполе. Общая сумма долга обоих предприятий составляет около 5,5 млрд грн.

Миллиардные долги и управление сотнями компаний

В рейтинге также фигурирует компания ООО "СНАБТРЕЙДКОМПАНИ" . Размер его долга перед "Проминвестбанком" составляет 2,4 млрд грн. Руководителем и участником компании значится Владислав Мельохин. Лицо с таким именем и фамилией фигурирует в качестве руководителя и участника еще более 200 компаний в Украине, которые зарегистрированы в разных регионах и работают в разных сферах деятельности. Ранее участником компании был Сергей Гончаров из Донецка. Согласно судебным материалам дела №905/2508/15 , ООО "Дорожное строительство "Альтком", занимающее 5 место в рейтинге, было поручителем ООО "Снабтрейдкомпани" перед "Проминвестбанком" по договору об открытии кредитной линии.

Топ 20 должников - физических лиц

Сумма долга двадцатки крупнейших должников – физических лиц – составляет 2,6 млрд грн. Это составляет около 77% от общей суммы записей по задолженности физических лиц перед банками, находящимися в управлении ФГВФЛ. Большинство должников по рейтингу имеют задолженность перед "Проминвестбанком" и "МР Банком". Физические лица с одинаковыми долгами были рассмотрены как одна группа в рейтинге, поскольку их индивидуальные записи имели одинаковую сумму долга, отраженную не для каждого должника, а как общую сумму задолженности этих лиц.

Экснардепы, тендеры и долги

Наибольшую сумму невозвращенного кредита среди физических лиц в размере более 839 млн грн у Анатолия Богатыренко. Лицо с таким именем и фамилией было народным депутатом Украины (03.1998-04.2002 гг.), а также участником и должностным лицом 6 организаций в Украине, преимущественно работающих в сферах АПК и недвижимости. В частности, в ООО "ГРАДСТРОЙ-ХЕРСОН" , которое возглавляет его сын - Сергей Богатыренко, связанный еще с 10 компаниями. Эти предприятия работают в агропромышленной сфере ( ООО "АГРО.НИКА" ), торговли топливом ( ООО "ГАЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВКИ" ), предоставления финансовых услуг ( ООО "ИНВЕСТ-АГЕНТСТВО" ) и др.

Задолженность в размере более 370 млн грн перед МР Банком имеет Екатерина Погребняк. Человек с таким же именем и фамилией - руководительница и владелица компании ООО "ФИРМА" М.И.К. SCHORR GMBH" , реализующей проекты освещения на различных объектах — от частных домов до ТРЦ. Участником вышеупомянутой компании был Игорь Погребняк, являющийся участником компании с созвучным названием ООО "М.И.К ШОРР" .

Замыкает тройку – Мария Владимировна Яковлева с размером непогашенного кредита почти 229 млн грн. Человек с идентичным ФИО является участницей ООО "АКВА-ЮНИТИ ГРУПП" (до мая 2023-го. - ООО "НОВОСТРОЙ") и ООО "УКРНЕФТАГАЗЭНЕРГО" . Ее бизнес-партнером по упомянутым компаниям до мая-июня 2023 года был Вацлав Качуровский. Он и Мария Яковлева фигурировали в публикациях СМИ по поводу тендеров на поставку природного газа государственным предприятиям. Также с 2019 г. она возглавляет ОО "СОЮЗ УЧАСТНИКОВ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ГАЗОВОГО РЫНКА" .

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