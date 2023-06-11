Состоялась инаугурация Эрдогана, и это повод вспомнить некоторые спекуляции, которые в последнее время встречал в СМИ (преимущественно — западных).

Опираясь на предвыборную риторику кандидатов, они почему-то считали, что переизбрание Эрдогана - это огромный "плюс" для Путина. Хотя на самом деле мы все понимаем, что единственный, для кого это плюс, — это сам Эрдоган. Все остальные будут получать "плюсы", исходя из ситуации.

Понятно, что перед вторым туром выборов оба кандидата должны максимально мобилизовать избирателей. Делается это за счет "контраста" - противопоставление себя оппоненту. Если один делает "прозападные" заявления, опираясь на "прозападный" электорат, то второй будет делать "антизападные" заявления для мобилизации "антизападного" электората. Это просто алфавит политтехнологий.

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Стоит ли это особо учитывать? Может быть, но не очень. Эрдоган остается Эрдоганом. Что это значит для нас на практике?

Если говорить о "партнерстве с Путиным", то оно будет продолжаться. Но сейчас условия складываются так, что именно Путин будет в этих отношениях "младшим партнером". Почему? Потому что старший партнер – это тот, кто задает условия партнерства

Если говорить о "партнерстве с Путиным", то оно будет продолжаться. Но сейчас условия складываются так, что именно Путин будет в этих отношениях "младшим партнером". Почему? Потому что старший партнер – это тот, кто задает условия партнерства. И сейчас условия задает совсем не Путин, но отказаться от партнерства он не может, потому что для него Турция — еще одна "калитка" в Европу. Поэтому будет и "бесплатный" газ, и другие денежные проекты, от которых Эрдоган отказываться не будет, заверяя публично в "вечном партнерстве", которое, правда, будет Кремлю обходиться все дороже.

На этом фоне будет много заявлений от Эрдогана о переговорах. Сейчас об этих "переговорах" говорят все — от Папы и до лидеров африканских государств, но для Эрдогана этот вопрос более важен. Он претендует на статус "посредника". Этот статус для него очень выгоден, потому что позволяет проталкивать "зерновое соглашение", а также прикрываться "посредничеством", чтобы не прерывать экономические отношения с Россией, но и не идти на разрыв с Западом. Но статус нужно подтверждать, поэтому Эрдоган будет регулярно говорить что-то о "переговорах", но неконкретно, и не особо беспокоясь, что эти "переговоры" так и не состоятся. Здесь главное – это сам процесс.

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Эрдоган будет много торговаться с Западом, выторговывая что-нибудь для себя. Продавая буквально все. Включая разрешение на вступление в НАТО Швеции. Это разрешение, в конце концов, будет, но только после преференций для Турции от США

Еще Эрдоган будет много торговаться с Западом, выторговывая что-нибудь для себя. Продавая буквально все. Включая разрешение на вступление в НАТО Швеции. Это разрешение, в конце концов, будет, но только после преференций для Турции от США.

Санкции против России Эрдоган введет только под сильным давлением со стороны Запада, когда вопрос поставят ребром, но пока этого не видно, потому что Запад не хочет идти на обострение с важной Турцией, и это дает заметный временной люфт, которым Эрдоган будет пользоваться максимально.

А еще он продолжит военно-техническое сотрудничество с Украиной. В составе ВСУ турецкое оружие и техника уже давно, это не только о "байрактарах". Стоит вспомнить, что в те времена, когда большинство европейских государств боялись продавать даже самое простое оружие Украине, для Турции это не было проблемой. Они будут и дальше продавать Украине оружие. Нередко такое, которое больше никто не продает. И это тоже факт.

Так кто же выиграл в мире от победы Эрдогана? Пожалуй, в первую очередь сам Эрдоган.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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