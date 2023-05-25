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Обзор

Кто возглавит НАТО и как Украина сбивает "кинжалы". Акценты мировых СМИ 25 мая

Андриана Стахив
25 мая, 2023 четверг
22:28
Мир

Кто может стать новым главой НАТО после Йенса Столтенберга, гонки суперзвукового вооружения – Украина сбивает "кинжалы" системами Patriot, а Венгрия продолжит сотрудничество с Росатомом.

На таких темах акцентировали внимание международные издания 25 мая:

Кто возглавит НАТО

Пока что иностранные СМИ делают лишь предположение, кто же может сменить в должности норвежца Йенса Столтенберга, который занимает пост генерального секретаря НАТО с 2014 года и планирует покинуть его в конце сентября 2023 года. В частности Politico делает ставку на премьера Дании Мэтте Фредериксен. Она отвечает нескольким критериям, которые страны-члены НАТО хотят видеть в своем следующем лидере, считают в издании.

"Ее кандидатура действительно серьезно рассматривается рядом крупных союзников", – говорит дипломат из Центральной Европы, решивший сохранить анонимность, и добавляет, что датская премьер-министр "была достаточно уверенной в ходе войны в Украине ".

Роль нового генсека традиционно отводится кому-то из европейских политиков, однако одобрить кандидатуру должны в Вашингтоне. На мысль о возможном вступлении в должность Фредериксен наталкивает и планируемаю встреча премьера с Джо Байденом, которая должна состояться уже в июне. Прежде всего, в заявлении Белого дома о встрече говорилось, что Байден и Фредериксен "пересмотрят свои усилия как союзников и близких партнеров НАТО по укреплению трансатлантической безопасности и экономического процветания" и "обсудят свою непоколебимую поддержку Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России".

Как отмечают в Politico, датский лидер отвечает нескольким критериям. Члены Североатлантического союза ищут политика со статусом главы правительства, а поскольку все предыдущие руководители НАТО были мужчинами, существует сильное давление на поиск женщины-кандидата.

Однако все же существуют нюансы, в частности, то, что представитель Дании занимал этот пост перед Столтенбергом – с 2009 по 2014 год. Кроме того, Дания отстает в своих расходах на оборону, и этот момент может вызвать беспокойство в некоторых столицах. Поэтому говорить точно, кто станет новым генсеком, пока рано.

НАТО

Фото: gettyimages

Гиперзвуковые ракеты – тяжелый вызов для обороны, сбиваемый Украиной

The Telegraph анализирует ситуацию в мире с гиперзвуковым вооружением, которое вызывает беспокойство у военного командования разных стран. Быстрая и маневренная, это была ракета, которую никто не сможет остановить, и она должна была стать серьезной угрозой для Украины и НАТО.

И вот тут поступают сообщения от Украины о том, что ВСУ с помощью систем Patriot уничтожили полдюжины ракет КН-47М2 "кинжал".

"Итак, если полный набор "кинжалов" действительно уничтожен , то не исчезла ли вместе с ним мистика безудержной ракеты, которая должна была изменить лицо войны? Возможно, - размышляют в издании и объясняют: - Перехват "кинжалов" является решением головоломки, над которой, по сути, военное командование сражается уже полвека, когда ядерные боеголовки были размещены на борту межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет средней дальности".

Чтобы усложнить задачу украинской ПВО, Россия объединяет появление гиперзвуковых ракет с обычными или даже с беспилотниками иранского производства. Эта комбинация предназначена для перегрузки системы Patriot. Сами "кинжалы" оснащены шестью ложными целями, выстреливающими вдали от боеголовки, с целью сбить с толку так называемые интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD), лежащие в основе щита НАТО. Россия, потратившая огромные средства на совершенствование собственных систем ПВО, прекрасно разбирается в IAMD, что может объяснить, по мнению аналитиков, почему она так увлеклась возможностями "кинжала".

Однако Patriot также был обновлен. По словам специалиста по воздушным войнам в Королевском институте объединенных служб Джастина Бронко, новейшая модель PAC-3 "специально направлена на улучшение эффективности против очень сложных баллистических ракет с ложными целями". В гонке гиперзвуковых вооружений "происходит постоянное движение вперед и назад", когда атака и оборона поочередно претендуют на преимущества.

ЗРК NASAMS

Фото: https://building-tech.org/

Росатом может достроить АЭС "Пакш" в Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявляет, что Еврокомиссия одобрила одобривший поправки к контракту, связанные с инвестициями в АЭС "Пакш".

По его словам, строительство новых блоков на АЭС будет означать долгосрочную гарантию безопасности энергоснабжения Венгрии, поскольку для страны атомная энергетика имеет критическое значение. Он также отметил, что договорам, заключенным с Росатомом на новые блоки АЭС уже 9 лет, поэтому они нуждаются в обновлении правовых и технических условий, а также определенных изменений в контрактах. И критерии для этого Венгрия уже согласовала в Москве с представителями Росатома.

Сиярто уверен, что с такими шагами им удастся запустить "Пакш-2" уже в начале 2030-х годов.

Справка об АЭС "Пакш"

Это единственная рабочая атомная электростанция на территории Венгрии, расположенная в 100 км от Будапешта. Станция построена по советскому проекту. Здесь расположены 4 реактора типа ВВЭР-440, которые вводились в эксплуатацию с 1983 по 1987 годы. В настоящее время она производит более 42% всей электроэнергии в стране.

8 декабря 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на строительство пятого и шестого блоков АЭС с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Строительство должно было начаться в 2018 году. А уже в августе 2022 года Венгрия выдала разрешение РФ на строительство проекта "Пакш-2", которым будет заниматься Росатом.

Петер Сіярто

Фото: gettyimages

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