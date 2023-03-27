Весенний ветер ворошит на столбах поблекшие от снегов и дождей объявления: "Мы потеряли кошку Дашу 24 февраля, убегая от взрывов...". "Кто видел белого пуделя Жульку, он очень приветлив и доверчив...". "Верните, пожалуйста, нашу самую дорогую кошку Пушинку, за вознаграждение; она потерялась во время ракетных обстрелов 10 октября, мы только теперь вернулись в Киев, может, кто видел — рыженькая, с зеленым ошейником, мы без нее не можем жить... ".

На некоторых объявлениях сохранились фотографии с лучших мирных времен. Даша, Жулька, Пушинка, веселые и игривые, или задумчивые и серьезные, собачки и кошки смотрят на нас с немым вопросом в глазах. Люди для домашних животных все равно что боги; они справедливы, они никогда не причинят зла. Люди отдадут последнее, лишь бы накормить, вылечить, спасти любимца. Люди бессмертны и всемогущи. "Где наши хозяева, где наши лучшие боги на свете теперь?" – спрашивают их умные, доверчивые глаза.

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Где эти такие милые зверьки? – не раз спрашиваю и я себя, идя за хлебом и молоком в магазин, глядя на столбы со старыми объявлениями. Подобрал ли и приютил кто-то Дашу, или она погибла от голода, а может, под колесами автомобиля? Позвонили ли вечером владельцу пуделя, и принесли его на руках в квартиру, и отказались брать вознаграждение, со слезами на глазах глядя, как счастливый Жулька выпрыгивает на метр над полом, лижа в щеки свое самое дорогое на свете счастье, какого-нибудь шестилетнего Тимофея, пятилетнюю Злату? Вспоминает ли своих первых хозяев, которые с детскими грамматическими ошибками так не по-детски горько убиваются за ней, Пушинка?

Под безжалостный огонь обезумевших уродов попали не только вооруженные воины, которые могли дать им отпор, но и детвора и женщины, старики и немощные, больные люди, в конце концов, беззащитные брошенные зверьки

Московские палачи в очередной раз принесли много бед на нашу землю. Под безжалостный огонь обезумевших уродов попали не только вооруженные воины, которые могли дать им отпор, но и детвора и женщины, старики и немощные, больные люди, наконец, беззащитные покинутые зверьки. Драматические события прошлого года, когда началась война, понемногу забываются, но как забыть сообщения о бомбе, сброшенной на территорию приюта Best Friends, что в Макаровском районе Киевской области, о старых собаках, у которых случился сердечный приступ из-за обстрелов, или о волонтерке, которая везла воду и корм животным и погибла от рук хуже зверей россиян?

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Забыть? Простить? Невозможно. Они посягнули на самое святое, на мир и на жизнь. Они пришли в наш дом и натворили беды, которую так тяжело будет исправить и залечить. Они продолжают обстрелы украинских городов, убийства мирных жителей. Каждый день. Сколько это может занять? Теперь я перевожу прекрасный эссе польского писателя Кшиштофа Чижевского, посвященный событиям в бывшей Югославии. Он пишет: "В 1995 году, после многодневной массированной атаки воздушных сил на позиции войск Караджича и Младича, стало ясно, что в этом случае только сила может положить конец преступлениям и установить мир. Тем временем погибли двести тысяч человек. Вопрос, почему с вооруженной интервенцией в Боснию медлили более трех лет, висит над нами как черный кошмар".

Пошел уже второй год войны. А потом пойдет третий? Как в Боснии? И кто когда-то тоже задаст вопрос без ответа: почему так долго продолжался кошмар в Украине, начатый россиянами?

Я отвожу глаза от текста на мониторе и смотрю в окно. Там светит яркое солнце, цветут удивительно красивые крокусы, которые посадила жена. В прошлом году она их не видела, вынуждена покинуть дом и убегать от российских ракет. Прошел уже второй год войны. А потом пройдет третий? Как в Боснии? И кто когда-то тоже задаст вопрос без ответа: почему так долго продолжался кошмар в Украине, начатый россиянами? Почему так долго медлили с надлежащим отпором взбешённому от безнаказанности врагу? Сколько украинских детей и воинов должны еще погибнуть, чтобы мир наконец-то вмешался не только на словах?

... А между тем жена показывает мне новый красивый ошейник, который она купила сегодня для нашего любимого кота Ириса. На нем есть QR-код. Можно зарегистрироваться в сети и в случае, если кот потеряется, добрая душа, которая найдет его, просканирует код и сообщит нам о местонахождении Ириса. Это хорошая новость, это хорошая и нужная вещь. Только где мы сами будем к тому времени? Будет ли возможность вернуться? Будет ли желание это сделать? Развеваются на весеннем ветру старые объявления о потерянном пуделе Жульке и лучшей на свете кисоньке Пушинке. Возникают и не исчезают в сознании вопросы, которым никто не знает ответа, по крайней мере, на этом отрезке войны и жизни среди воздушных тревог.

Специально для Еспресо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

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