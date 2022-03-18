Кто ведет бизнес с Россией, кровь и на ваших руках: Владимир Кличко показал последствия ракетных обстрелов Киева
Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Владимир Кличко показал последствия ракетных обстрелов, которые россияне совершили 18 марта в Подольском районе столицы
Кличко обнародовал в Instagram.
"Это детский сад. Это – жилой район Киева, столицы Украины. Это то, что делает российская армия и их ракеты. Уносят жизнь. И это то, что вы делаете. Любой, кто ведет бизнес с Россией, кровь и на ваших руках тоже. Это не военный объект, это жилой район Киева. Просто посмотрите на это. Это – геноцид украинцев", – сказал Кличко.
- Напомним, около 8:00, 18 марта, обломки сбитой ракеты попали в многоэтажку в Подольском районе столицы.
- В результате ракетного удара погиб один человек, 19 пострадали, из них четверо детей.
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