По данным реестра выявленных компаний окупантов в Украине russian Roots на сегодняшний день:

21 067 компаний, зарегистрированных в Украине, имеют прямые связи с РФ и РБ;

704 – имеют исторические связи;

2088 - косвенные (скрытые) связи с РФ и РБ.

Вдумайтесь, почти 24 тысяч предприятий Украины работают на оккупантов .

Не знаю, какой логикой руководствуется парламентское большинство, когда позволяет здесь, в Украине, зарабатывать на летящие на Умань и другие города ракеты.

Фридман и Авен – классические хорошие русские, которые одной рукой делают во Львове джаз-фестивали, а другой – страхуют машины минобороны Московии, запускающие по Львову ракеты.

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Фридман и Авен – классические хорошие русские, которые одной рукой делают во Львове джаз-фестивали, а другой страхуют машины минобороны Московии, запускающие по Львову ракеты.

Понимаю, что Альфа перед выборами давала деньги политикам, и те имеют обязательства. Но ведь война все это обнулила, разве нет?

Мне очень нравится идея Антона Швеца, что бизнес пигдогов в Украине нужно не просто уничтожать, а уничтожать показательно и максимально болезненным способом. Чтобы они не могли вытащить из Украины ни копейки и потеряли все. Чтобы у московитов генетически сформировался страх инвестировать в Украину. Ибо каждая их инвестиция — это ниточки, которые привязывают нас к Москве через продажных политиков и журналистов, которых они финансируют.

И пусть мы даже что-то потеряем в международных судах из-за такой тотальной национализации таежного имущества, это того стоит! Ибо отсутствие свиных инвестиций в Украине — вопрос национальной безопасности и он важнее любых денег.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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