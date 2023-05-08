Кто в парламенте покрывает Фридмана
Коалиция Слуга Народа - ОПЗЖ провалила закон о национализации Альфа Банка
По данным реестра выявленных компаний окупантов в Украине russian Roots на сегодняшний день:
- 21 067 компаний, зарегистрированных в Украине, имеют прямые связи с РФ и РБ;
- 704 – имеют исторические связи;
- 2088 - косвенные (скрытые) связи с РФ и РБ.
Вдумайтесь, почти 24 тысяч предприятий Украины работают на оккупантов .
Не знаю, какой логикой руководствуется парламентское большинство, когда позволяет здесь, в Украине, зарабатывать на летящие на Умань и другие города ракеты.
Фридман и Авен – классические хорошие русские, которые одной рукой делают во Львове джаз-фестивали, а другой – страхуют машины минобороны Московии, запускающие по Львову ракеты.
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Фридман и Авен – классические хорошие русские, которые одной рукой делают во Львове джаз-фестивали, а другой страхуют машины минобороны Московии, запускающие по Львову ракеты.
Понимаю, что Альфа перед выборами давала деньги политикам, и те имеют обязательства. Но ведь война все это обнулила, разве нет?
Мне очень нравится идея Антона Швеца, что бизнес пигдогов в Украине нужно не просто уничтожать, а уничтожать показательно и максимально болезненным способом. Чтобы они не могли вытащить из Украины ни копейки и потеряли все. Чтобы у московитов генетически сформировался страх инвестировать в Украину. Ибо каждая их инвестиция — это ниточки, которые привязывают нас к Москве через продажных политиков и журналистов, которых они финансируют.
И пусть мы даже что-то потеряем в международных судах из-за такой тотальной национализации таежного имущества, это того стоит! Ибо отсутствие свиных инвестиций в Украине — вопрос национальной безопасности и он важнее любых денег.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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