Кто угодно может погуглить, - Кличко защитил Усика и напомнил Фьюри о допинг-скандале

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Фьюри заявил, что Энтони Джошуа проиграл Александру Усику, потому что тот является "накачанным стероидами средневесом". Владимир Кличко защитил своего соотечественника.

"Тайсон Фьюри, ты живешь в стеклянном доме, и кто-то должен забрать твои камни. Это было незадолго до нашего боя, когда у тебя действительно был положительный результат допинга. Кто угодно может погуглить. Держи себя в руках", - написал Кличко .

В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей и утратил чемпионские титулы. Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Владимиру Кличко, завершившему карьеру в 2017 году, в марте исполнится 46 лет. Напомним, 21 апреля Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко может возобновить карьеру ради реванша с Тайсоном Фьюри.

20 июля стало известно, что украинский боксер Владимир Кличко, в случае решения о возвращении на ринг , может задействовать опцию реванша, прописанную в контракте на бой с британцем Тайсоном Фьюри. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Легенда украинского бокса вставил высказывание писателя Роберта Льюиса Стивенсона: "Люди в стеклянных домах не должны бросаться камнями". Английский афоризм означает: "тот, кто сам не лишен недостатков, не должен критиковать других за такие же недостатки".