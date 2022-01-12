Кто угодно может погуглить, - Кличко защитил Усика и напомнил Фьюри о допинг-скандале
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко уверенно ответил британцу Тайсону Фьюри, который сказал, что Александр Усик перед боем с Энтони Джошуа принимал стероиды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Фьюри заявил, что Энтони Джошуа проиграл Александру Усику, потому что тот является "накачанным стероидами средневесом". Владимир Кличко защитил своего соотечественника.
Легенда украинского бокса вставил высказывание писателя Роберта Льюиса Стивенсона: "Люди в стеклянных домах не должны бросаться камнями". Английский афоризм означает: "тот, кто сам не лишен недостатков, не должен критиковать других за такие же недостатки".
"Тайсон Фьюри, ты живешь в стеклянном доме, и кто-то должен забрать твои камни. Это было незадолго до нашего боя, когда у тебя действительно был положительный результат допинга. Кто угодно может погуглить. Держи себя в руках", - написал Кличко .
В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей и утратил чемпионские титулы. Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Владимиру Кличко, завершившему карьеру в 2017 году, в марте исполнится 46 лет.
- Напомним, 21 апреля Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко может возобновить карьеру ради реванша с Тайсоном Фьюри.
- 20 июля стало известно, что украинский боксер Владимир Кличко, в случае решения о возвращении на ринг , может задействовать опцию реванша, прописанную в контракте на бой с британцем Тайсоном Фьюри.
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