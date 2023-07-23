Его заявление по этому поводу размещено на официальном сайте УПЦ МП.

В нем Онуфрий выражает "соболезнования в связи с этой великой трагедией", а также призывает одесситов проявлять смирение.

"Призываю всех вас, дорогие мои, к терпению и сугубой молитве. Смирим свой гнев, не давая ему превратиться в слепую ненависть. Не будем забывать, что, каким бы страшным ни был этот век, в конце концов победит Божественная Любовь, которую не по силам уничтожить ни лжи, ни насилию", - сказал предстоятель Московского патриархата.

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При этом митрополит Онуфрий не упоминает страну-агрессора и выступает с таким утверждением:



"Любой, кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя".

Как уже сообщалось, в министерстве обороны России заявили, что причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора в ночь на 23 июля стало падение ракеты украинской системы ПВО.

На самом же деле, по словам главы Одесской районной военной администрации Юрия Крука, ночью 23 июля российские оккупанты осознанно нанесли самый масштабный удар по историческому центру.

"Нелюди попали по гражданской инфраструктуре, жилым домам и практически разрушили наибольший собор юга Украины", - приводит его слова Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД подчеркнули, что путем распространения фейков Россия пытается снять с себя ответственность за совершение очередного преступления против гражданского населения Украины и переложить ответственность на пострадавших от ее действий украинцев. Таким образом, враг распространяет нарратив о некомпетентности ВСУ, в результате действий которых страдает украинское население.

Дважды разрушенный российскими оккупантами собор

Во время советской оккупации коммунисты полностью демонтировали Свято-Преображенский кафедральный собор в 1936 году.

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Фактически с нуля собор полностью восстановили после обретения независимости Украины.

Сегодня, 23 июля 2023 года, Свято-Преображенский собор подвергся повторному разрушению .