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Кто-то удачливый из Украины может выиграть 77 миллионов евро сегодня вечером!

2 июля, 2021 пятница
10:00
Новости lotto

Уже завтра утром кто-то может проснуться с €77 миллионами в кармане... Вторая половина 2021 года может оказаться совсем не такой, как вы представляли!

Звучит неплохо, не правда ли? Однако, прежде чем вы начнете планировать, на что потратить эту грандиозную сумму, не забудьте запастись билетом самой известной лотереи Европы

Лотерея ЕвроМиллионы возвращается в эту пятницу с невероятным главным призом на кону, и буквально каждый, кто приобретет билет на участие в тираже, имеет реальный шанс заполучить 77 миллионов евро!

Хотя билеты лотереи продаются лишь в нескольких странах континента, жители Украины могут принять участие в захватывающих тиражах онлайн наравне с европейцами.

Вот как вы можете принять участие в лотерее ЕвроМиллионы

  1. Пройдите бесплатную регистрациюна сайте smartlottoshop.com(спецсайт бренда TheLotterдля пользователей из Украины).Сервис существует с 2002 г. и за годы работы выдал призы на сумму свыше $99 миллионов долларов более, чем 5.5 миллионам победителей со всего мира. В числе победителей пенсионерка из Панамы, которая выиграла $30 миллионов в лотерее Флорида Лото и житель Ирака, которому посчастливилось сорвать $6.4 миллиона в лотерее Орегон Мегабакс.
  2. Выберите EuroMillionsи оплатите билеты.Выберите EuroMillionsиз более, чем 45 крупнейших лотерей мира, доступных на сайте. Заполните билет, выбрав необходимые номера вручную, или воспользовавшись услугой «Автовыбор». После того, как вы оформили вашу покупку, представители сервиса приобретут билет с выбранными вами номерами от вашего имени, после чего отсканируют ваш билет и загрузят копию в ваш аккаунт. Ваш билет будет надежно храниться в сейфах компании до востребования, в случае выигрыша.
  3. Ждите результатов тиража в ночь пятницы. Угадайте все номера тиража и станьте победителем джекпота лотереи EuroMillions! В случае выигрыша вы получите уведомление по SMS  или электронной почте, и что самое главное, вы получите весь приз целиком, без комиссий!

Победители Евромиллионов на theLotter

  • В июле 2019 Х.С.Л. из Южной Кореи купил билет из 3 полей онлайн, и выиграл €1 млн в раффле «ElMillón». Он стал первым победителем этого раффла на сайте theLotter. Как видите, вы можете по-крупному даже ни угадав ни одного номера!
  • В августе 2013 И.К. из Венгрии выиграл ошеломляющий приз Евромиллионов в €489.776. Будучи обладателем Платинового VIP-статуса theLotterна момент участия, счастливый победитель к тому же сэкономил 12.5% на игре в Евромиллионы онлайн!
  • Один из крупнейших выигрышей Евромиллионов на theLotter достался участнику из России, Г.Р., который в 2012 сорвал второй приз Евролото, угадав 5 основных номеров! Г.Р. стал обладателем приза в €144 тыс.

За более подробной информацией об участии в тираже Евроджекпот или EuroMillionsонлайн, пожалуйста, перейдите на сайт smartlottoshop.com.

Гигантские призы лотерей Европы ждут вас

В ближайшую пятницу, 25 июня, вы можете выиграть многомиллионный приз, который изменит вашу жизнь. Не теряйте время, такой шанс может не повториться! Желаем удачи!

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