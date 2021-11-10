Кто-то удачливый из Украины может сорвать 160 миллионов долларов в лотерее Powerball сегодня ночью!

Американская лотерея Powerball снова набирает обороты, предлагая участникам потрясающий призовой фонд в размере 160 млн долларов, что является крупнейшим в мире лотерейным призом на сегодняшний день.

Ближайший тираж лотереи Powerball состоится сегодня, в среду, 10 ноября, и победителем следующего крупного приза вполне может стать кто-то из Украины!

Все еще думаете, что огромные джекпоты никогда не выигрывают? Вот вам интересный факт, доказывающий обратное.

После рекордного числа последовательных тиражей без победителей джекпота, в размере 40, последний огромный джекпот американской лотереи Powerball выиграли в прошлом месяце, когда он достиг $699.8 миллионов!

Выигрышный билет был продан в Калифорнии, в нем были отмечены все шесть выпавших счастливых номеров, тем самым оправдались самые невероятные мечты одного из участников того тиража.

К тому же, всего за две недели до этого, обладатель еще одного счастливого билета из Нью-Йорка сорвал джекпот лотереи Mega Millions на сумму $431 миллион!

Как принять участие в лотерее США из Украины, заплатив менее $5?

Вы можете принять участие в лотерее Powerball из Украины, купив билеты Powerball онлайн на theLotter.net, ведущей в мире онлайн-службе по приобретению лотерейных билетов со всего мира. theLotter.net предлагает украинцам возможность сыграть в Powerball с одним полем менее чем за 5 долларов.

Вот как вы можете выиграть $160 миллионов из Украины

Зарегистрируйтесь на сайте theLotter.net.

Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте.

Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.

Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.

Подтвердите покупку билета.

Украинцы, которые покупают свои официальные билеты Powerball онлайн на theLotter.net, участвуют в розыгрыше на тех же условиях, как если бы они покупали билеты в Соединенных Штатах, с точно такими же шансами на выигрыш джекпота.

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа на билеты местные агенты theLotter в США купят официальные лотерейные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. TheLotter взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышных билетов не взимаются.

TheLotter предоставляет специализированную службу поддержки, доступную круглосуточно и без выходных, чтобы помочь клиентам с любыми проблемами.

Если вам посчастливится выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот Powerball, вам нужно будет прилететь в Соединенные Штаты, чтобы получить свой приз лично, но в этом случае theLotter, вероятно, оплатит ваши дорожные расходы.) Вы получите всю сумму своего приза, за вычетом положенных налогов, без комиссии!

На theLotter есть настоящие победители!

За прошедшие годы theLotter выплатил более 100 миллионов долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

Текущий джекпот Powerball может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его уже в сегодняшнем тираже. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!

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