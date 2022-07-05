"Кто-то не там решил закурить сигарету": в Донецке раздались взрывы, горит склад боеприпасов
На складе боеприпасов россиян во временно оккупированном Донецке раздались взрывы и вспыхнул пожар
Об этом сообщают в соцсетях местные жители.
По информации жителей, взрывы и последующий пожар произошли на территории "КамАЗ центра". Там расположен большой склад запчастей, в том числе для военной техники. В телеграмм-каналах очевидцы пишут, что в результате взрыва и пожара предприятие полностью уничтожено.
Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков в своем телеграмм-канале написал, что в районе завода "Топаз" артиллерией украинских войск поражен склад боеприпасов, продолжается детонация.
Затем он написал, что пострадал не "Топаз", а "КамАЗ Центр".
Офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем телеграмм-канале кратко прокомментировал ситуацию в Донецке.
"На территории завода "Топаз" в Донецке кто-то снова не там решил зажечь сигарету - взрывается склад боеприпасов ружское очень ярко", - написал он.
- В течение 4 июля ВСУ уничтожили на Юге 30 захватчиков, 2 склада боеприпасов и технику врага
- Также 4 июля сообщили о том, что ВСУ уничтожили большой склад российских боеприпасов во временно оккупированном Снежном.
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