"Кто-то хотел избавиться от русского трицвета": В Мелитопольском районе сгорел дом культуры

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Жители Мелитопольщины даже на 9-м месяце оккупации ярко показывают сопротивление чему-либо рашистскому. В селе Мироновка кто-то настолько хотел избавиться от ненавистного российского триколора на местном доме культуры, что пришлось пожертвовать целым зданием. Но никто даже не пытался тушить", - пишет Федоров под роликом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb