"Кто-то хотел избавиться от русского трицвета": В Мелитопольском районе сгорел дом культуры
Сегодня, 19 ноября, во временно оккупированном селе Мироновка Мелитопольского района сгорел дом культуры
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Жители Мелитопольщины даже на 9-м месяце оккупации ярко показывают сопротивление чему-либо рашистскому. В селе Мироновка кто-то настолько хотел избавиться от ненавистного российского триколора на местном доме культуры, что пришлось пожертвовать целым зданием. Но никто даже не пытался тушить", - пишет Федоров под роликом.
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