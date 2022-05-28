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"Кто-то хочет строить путинскую диктаторскую Украину. Чтобы потом ее сдать", - Княжицкий о повторном отказе пограничников Порошенко

28 мая, 2022 суббота
16:11
Общество Николай Княжицкий

Народный депутат Украины Николай Княжицкий прокомментировал факт повторного отказа пограничников разрешить выезд за границу пятому президенту Украины, главе политической партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко, который должен был обсуждать вопросы вооружения Украины на Парламентской ассамблее НАТО

Соответствующее видео появилось сегодня, 28 мая 2022 года, на фейсбук-странице "Европейской Солидарности".

"Мы стали свидетелями позорного нарушения закона, когда лидера оппозиционной политической силы "Европейская Солидарность" совершенно незаконно не выпустили за пределы Украины. Ехал он на основании официального распоряжения главы Верховной Рады Стефанчука для участия в Парламентской ассамблее НАТО, для международных встреч, для договоренностей о поставках оружия Украине. Его ожидали на этих официальных встречах", - заявил Княжицкий.

"Пограничники, нагло нарушив закон, руководствуясь, возможно, телефонным правом, просто его не выпустили", - добавил народный депутат.

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По мнению политика, подобные действия сотрудников Государственной пограничной службы незаконны и напоминают то, чем характерна Россия Путина.

Последствия подобного могут оказаться катастрофическими, подчеркнул Княжицкий, ведь потом такую Украину приверженцы преследования оппозиции и выборочного применения юридических норм захотят "сдать" врагу.

"Мы являемся свидетелями того, что, когда наши воины воюют с путинской Россией там, кто-то хочет здесь строить путинскую диктаторскую Украину. Для того чтобы потом эту Украину сдать. Мы этого не позволим", - подчеркнул Николай Княжицкий.

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Николай Княжицкий
Петр Порошенко
Владимир Зеленский
НАТО
Европейская солидарность
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