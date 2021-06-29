Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте, - Лукашенко обратился к студентам
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился со словами наставления к молодежи, которая может когда-нибудь заменить его
Об этом сообщает пролукашенковский телеграмм-канал "Пул первого".
"Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И готовиться надо к этому. Будете - не будете, надо готовиться. Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо. Знаете, у студентов я много-много лет учился больше чем вы. И у нас, и у вас всегда была поговорка: сначала студент работает на зачетку, а потом она на него... Вы сегодня формируете свое лицо, свой имидж", - сказал Лукашенко.
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