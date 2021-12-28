Кто-то из Украины может выиграть $441 миллионов в Powerball в эту среду

Топ приз США Powerball снова перешел в следующий тираж, достигнув отметки в $441 миллионов долларов.



Поскольку в ходе тиража, который состоялся минувшей ночью, никому из участников не удалось угадать всю выигрышную комбинацию целиком, главный приз лотереи Powerball все еще на кону, и теперь кто-то может выиграть еще большую сумму – на сегодняшний день лотерея разыгрывает $441 миллионов.



Грандиозный денежный приз достанется тому, кто сумеет угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-69, и один дополнительный номер («Powerball») от 1 до 26. Не стоит забывать о призе второй категории – тому, кто угадает только 5 основных чисел (без дополнительного шара), достанется потрясающий утешительный приз в размере $1 миллиона.

Джекпот Powerball достиг 441 млн долларов, это свыше 12 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь с среды, 29 декабря.

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