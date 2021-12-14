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Кто-то из Украины может выиграть 333 млн долларов в эту субботу

14 декабря, 2021 вторник
11:29
Общество лотерея

Топ приз США Powerball аккумулировал в очередной раз, достигнув отметки в $333 миллионов долларов (это свыше 8,9 миллиардов гривен). Следующий тираж пройдет в ближайшую среду, 15 декабря, и кто знает, возможно, следующим победителем станет кто-то из Украины!

Поскольку в ходе тиража, который состоялся минувшей ночью, никому из участников не удалось угадать всю выигрышную комбинацию целиком, главный приз лотереи Powerball все еще на кону, и теперь кто-то может выиграть еще большую сумму – на сегодняшний день лотерея разыгрывает $333 миллиона.

Грандиозный денежный приз достанется тому, кто сумеет угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-69, и один дополнительный номер ("Powerball") от 1 до 26. Не стоит забывать о призе второй категории – тому, кто угадает только 5 основных чисел (без дополнительного шара), достанется потрясающий утешительный приз в размере $1 миллиона.

  • Джекпот Powerball достиг 333 млн долларов, это свыше 8,9 миллиарда гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь со среды, 15 декабря.

  • По результатам минувшего тиража, когда лотерея разыгрвала $320 миллионов, выигрышными номерами стали 10-30-37-53-59, и номер Powerball 4.

  • Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Можно ли играть в Powerball из Украины?

Ответ однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter. 

  • Зарегистрируйтесь на сайте

  • Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте. 

  • Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.

  • Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля. 

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

“Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее”.

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!

Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте!

https://www.youtube.com/embed/FSztAUMeb_Y

В 2015 г. Житель Ирака, проживающий в Багдаде, выиграл 6,4 миллиона долларов в лотерее Орегон Мегабакс США, купив билет на сайте TheLotter. История получила широкое освещение в американских СМИ.

За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

333 млн долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Он может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его в эту среду. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net

Lotto Direct Limited управляет thelotter.net. Lotto Direct Limited лицензирована Управлением по азартным играм Мальты; Ссылка на лицензию MGA / CRP / 402/2017. Только 18+. Азартные игры могут быть вредными, если их не контролировать. Пожалуйста, играйте ответственно.

лотерея
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