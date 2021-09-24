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"Кто-то допустил критическую тактическую и стратегическую ошибку": расследователь Bellingcat Грозев о срыве задержания "вагнеровцев"

24 сентября, 2021 пятница
17:36
война с Россией

Главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что срыв операции по задержанию "вагнеровцев" мог быть следствием "легитимных, но ошибочных" действий

Об этом Грозева сказал в интервью изданию НВ .

"Слив операции - это оценочное описание. Здесь могут быть легитимные, но ошибочные действия. В наиболее невинному варианте, возможно, администрация президента решила, что плюсов от этого замедления (отсрочка завершающего этапа - ред.) больше, чем минусов и рисков. Нам кажется это нелогичным и ошибочным решением, но в тот момент, возможно, кому-то казалось правильным. Поэтому нельзя говорить обязательно о том, что кто-то слил эту операцию, а скорее - допустил тактическую и стратегическую ошибку, но она критическая", - сказал Грозева .

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При этом самой большой ошибкой украинской власти Грозев назвал попытки отрицать существование операции, а в дальнейшем - преуменьшать ее значение.

"Для меня самая большая ошибка - полусорванную операцию не превратили в огромный плюс для Украины. Называя операцию операцией; публикуя сразу все звонки; тысячи минут слов признаний наемников - это дало бы доказательную базу многим судебным делам, которые сейчас идут, в частности в Гааге и Страсбурге. Для меня важнее всего было бы показать, насколько унизительной эта операция была для российских спецслужб, потому что все это прошло мимо них, они ничего не поняли ", - сказал Грозев.

Расследователь пояснил, что власти Украины могли представить операцию как собственный успех даже без выполнения финальной части - задержание преступников.

"Провалилась - это уже оценка, которую дали после того, как началось отрицание операции. Но это уже оценка ситуации в обществе. А можно было не называть ее проваленной, а сказать: "Мы не довели ее до конца, но собрали достаточно доказательств , сведений, унижающих российскую сторону и их спецслужбы, и мы их выкладываем в публичное пространство". Если бы сделали так, по моему мнению, это было бы успехом", - сказал Грозев.

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Расследователь также подтвердил, что никто из представителей украинской власти так и не пообщался с командой расследователей Bellingcat.

"До сих пор мы не получили официального ответа, но мы после нескольких попыток перестали пытаться. Когда закончим документальный фильм, мы еще раз в последнюю минуту обратимся за комментарием", - сказал Грозев.

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Христо Грозев
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