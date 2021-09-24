"Кто-то допустил критическую тактическую и стратегическую ошибку": расследователь Bellingcat Грозев о срыве задержания "вагнеровцев"
Главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что срыв операции по задержанию "вагнеровцев" мог быть следствием "легитимных, но ошибочных" действий
Об этом Грозева сказал в интервью изданию НВ .
"Слив операции - это оценочное описание. Здесь могут быть легитимные, но ошибочные действия. В наиболее невинному варианте, возможно, администрация президента решила, что плюсов от этого замедления (отсрочка завершающего этапа - ред.) больше, чем минусов и рисков. Нам кажется это нелогичным и ошибочным решением, но в тот момент, возможно, кому-то казалось правильным. Поэтому нельзя говорить обязательно о том, что кто-то слил эту операцию, а скорее - допустил тактическую и стратегическую ошибку, но она критическая", - сказал Грозева .
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При этом самой большой ошибкой украинской власти Грозев назвал попытки отрицать существование операции, а в дальнейшем - преуменьшать ее значение.
"Для меня самая большая ошибка - полусорванную операцию не превратили в огромный плюс для Украины. Называя операцию операцией; публикуя сразу все звонки; тысячи минут слов признаний наемников - это дало бы доказательную базу многим судебным делам, которые сейчас идут, в частности в Гааге и Страсбурге. Для меня важнее всего было бы показать, насколько унизительной эта операция была для российских спецслужб, потому что все это прошло мимо них, они ничего не поняли ", - сказал Грозев.
Расследователь пояснил, что власти Украины могли представить операцию как собственный успех даже без выполнения финальной части - задержание преступников.
"Провалилась - это уже оценка, которую дали после того, как началось отрицание операции. Но это уже оценка ситуации в обществе. А можно было не называть ее проваленной, а сказать: "Мы не довели ее до конца, но собрали достаточно доказательств , сведений, унижающих российскую сторону и их спецслужбы, и мы их выкладываем в публичное пространство". Если бы сделали так, по моему мнению, это было бы успехом", - сказал Грозев.
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Расследователь также подтвердил, что никто из представителей украинской власти так и не пообщался с командой расследователей Bellingcat.
"До сих пор мы не получили официального ответа, но мы после нескольких попыток перестали пытаться. Когда закончим документальный фильм, мы еще раз в последнюю минуту обратимся за комментарием", - сказал Грозев.
- Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине происходила "с согласия Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Безуглая заявила, что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Кроме того, по словам Безуглой, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание из-за его неприкосновенности.
- 14 сентября экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не произошло, потому что якобы не собрался кворум .
- Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что во время заседания временной следственной комиссии ВР, которая расследует Вагнергейт, были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.
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