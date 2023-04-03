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Кто такой Владлен Татарский? И почему это сигнал Пригожину

3 апреля, 2023 понедельник
14:56
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Думаю, вы видели невероятное видео о том, как популярного российского так называемого военкора Владлена Татарского взорвали прямо на своем творческом вечере в Санкт-Петербурге

Еще и первого апреля. В День дурака.

Самое интересное, что буквально за сутки до этих прекрасных событий Владленчик радовался утилизации "петухов". В сущности звал свою судьбу и приближал день Х.

Кто такой Владлен Татарский? Это наш бывший гражданин Максим Фомин, который еще при Януковиче был осужден на 12 лет за вооруженное ограбление банка в Макеевке.

Но весной 2014 года колония строгого режима в Горловке подверглась обстрелу — и будущая звезда российского сегмента в Телеграмме поняла, что это ее шанс. Далее Фомину сделали предложение — повоевать против Украины. И все будет в шоколаде.

Сначала из Горловской колонии наш герой без головы скрылся, пользуясь хаосом.

"В 2014 году такое было возможно. Нас было 18 человек. Это я подробно описал в своей книге Бег", - рассказывал резко покрасневший россиянин в одном своем интервью.

Но дальше было самое интересное - новая оккупационная власть быстро вернула беглецов за решетку. Потому что сказала, ребята, а юридических моментов на ваше освобождение не было. И тут ему помог еще один знаменитый, уже мертвый коллаборант из Донецка Александр Захарченко, который так же обожал рестораны. И погиб очень похоже, как и Владлен Татарский, в результате взрыва и черепно-мозговой травмы. Интересно, что взрывчатка в случае с Захарченко была заложена в фонарик, а с бывшим зеком из Макеевки – в статуэтку.

Да, наш беспринципный грабитель попал в батальон "Восток". Но разведчиком ему особенно быть не хотелось и очень скоро бывший зек стал пробовать себя в военной журналистике. С привкусом соловьевщины и скабеевщины.

Впоследствии в 2019 году Владлен Татарский переехал в Москву, отрастил бороду и переквалифицировался в чуть ли не официальные военные блоггеры российских оккупантов. Самое простое объяснение превращения неприметной блохи в сочного колорада – с молодым и беспринципным товарищем поработали специалисты по ГРУ, научили красиво говорить на камеру и нажимать rec. И так в излюбленном стиле Путина он стал символом кремлевской оккупации. А еще эдаким демонстративным образцом, которые украинские граждане на 100% устроили бы оккупантов — и тогда точно не было бы большой войны.

Причем официальные российские власти так активно раскручивали из грабителя банков и государственного предателя героя, которого пригласили в качестве российской элиты на выступление Путина в Кремле в декабре 2022 года.

Где-то там в кулуарах Кремля Владлен Татарский очень коротко и точно оценил смысл ежегодного обращения Путина. "Всех убьем!". Для самого Владлена Татарского эти слова оказались пророческими.

Ну а теперь самое интересное.

Как именно случилась ликвидация одного из самых отвратительных персонажей. Который чисто формально, но все же считался украинским гражданином. Поэтому его многочисленные призывы бросать бомбы и ракеты на больницы и жилые кварталы особенно чувствительны.

Зацитирую только одно интервью покойника: "Многие люди, испытывающие любовные чувства к х*хложителям, говорят почему мы наступаем, почему разрушаем инфраструктуру? Они, эти свиньи, уже злы и так. Не будут работать госпитали, больше х*хлов будет дохнуть на операционных столах, например".

Максим Фомин, он же Владлен Татарский настолько был уверен, что схватил Бога за бороду, что слушал Путина, купался во внимании от поклонниц. А еще получал подарки от фанатов.

Кафе, в котором Владлен Татарский совершал свой творческий вечер "Стрит-бар" принадлежало Евгению Пригожину. И обычно в выходные здесь собирался дискуссионный клуб Кибер Z фронт. Как раз в эти выходные на эти имперские посиделки собралось 70 человек.

И туда заглянула одна очень интересная фемина, предварительно имя Настя. С особым подарком для Владлена Татарского.

Как свидетельствуют очевидцы, девушка назвала себя фанаткой творчества пропагандиста. Что является художницей и сделала для него лично скульптуру.

Кстати, чтобы вы не сомневались, российские пропагандисты пишут, что это была девушка Маричка из Ивано-Франковска. Давайте посмотрим еще на фотку. На галичанку явно непохожа.

Хто такий Владлєн Татарський

Правда, по оперативности российской полиции, это уже вполне русское бабышко.

Хто такий Владлєн Татарський

Но растроганный хлоп с удовольствием взял халявную статуэтку, словно жадная сорока. Вполне возможно, его как грабителя банков соблазнило наличие золота на скульптуре.

А потом "три", "два, "один" и огонь! Раздался тот же взрыв.

Ну а теперь подумаем, кому это выгодно?

Вот что говорит сообщество InformNapalm:

Ликвидация Z-пропагандиста Владлена Татарского выгодна не только украинским спецслужбам, но и российским генералам, которых Владлен Татарский активно критиковал. И очень подозрительно, что в автокатастрофах или при взрывах в российском тылу в последнее время гибнут именно те, кто критиковал российских генералов и призвал их наказывать".

По крайней мере, в конце марта Владлен Татарский жаловался на аудиторию в полмиллиона подписчиков в Телеграмме о том, что тысячи российских офицеров прошли горнило Донбасса с 2014 года. И где вроде бы систематизация этих опытных воинов здесь и сейчас?

Хто такий Владлєн Татарський

Далее следует акцентировать на самом кафе. Заведение, где поджарили Владлена Татарского, входит в бизнес-группу "Конкорд" Евгения Пригожина. Находится на Васильевском острове. Именно здесь на крайних выборах в Госдуму Пригожин смог получить пару своих депутатов. Потому это убийство еще и очень показная режиссура.
Отдельные персонажи из высоких кабинетов посылают Жеке Пригожину привет в стиле, понимаемом с 80-х годов прошлого века, когда еще и сам сидел в тюрячке. Типа: "рот закрой дядя". И, безусловно, тестируют это на мышах — то есть на таких ничтожных персонажах как Владлен Татарский. Которых не жалко утилизировать, потому что это все равно зайды.

Также не исключено, что это начало внутренних разборок за путинское наследство. И это именно то, что нужно нам для того, чтобы выиграть время.

И самый сок – это предупреждение для каждого, кто соблазняется российским паспортом и кремлевскими деньгами – ты никогда не будешь своим среди россиян. Даже если ты урод уровня Гивы, Жилина, Захарченко, Стремоусова и Журавка.

Сейчас очень интересно перечитывать коллег по пропаганде, что Владлен Татарский "был не наш".

Хто такий Владлєн Татарський

Он был обычной медиа-проституткой.

И на самом деле это отличная наука для каждого, кто когда-нибудь соблазнится заработками в России. Новая Родина тебя кинет, сынок. И не просто кинет, а утилизирует.

Не веришь — пересмотри судьбу тех, кого Россия использовала в качестве презерватива и выбросила на помойку.

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