История американского ветерана в медиа продолжается с 2019 года, однако в июле 2023 года она приобрела новый поворот и огласку.

Что известно о ранении Тревора Рида на войне в Украине

Как можно понять из источников западных медиа, после своего освобождения и возвращения из России в США через некоторое время Тревор Рид отправился добровольцем на войну в Украину. И уже в июле 2023 года получил ранение в одном из боев на фронте. Первым о его ранении сообщило американское издание The Messenger, отмечая, что обстоятельства его получения неизвестны.

Одни американские чиновники говорили о том, что он мог наступить на мину, в то время как другой информировал о ранениях ног осколками. Однако степени тяжести травм они не знают. Из больницы в Киеве раненого Тревора Рида переправили на лечение в Германию – с помощью неправительственной организации и без официального вмешательства правительства США.

The New York Times подчеркивает реакцию администрации Байдена на решение Рида пойти воевать добровольцем на стороне Украины – речь идет о "раздражении" и недовольстве, поскольку Соединенные Штаты неоднократно предостерегали американских граждан от поездок в Украину и участия в войне, хотя большое количество из них все равно продолжают это делать.

"Я хочу кое-что прояснить: Рид не занимался никакой деятельностью от имени правительства США", - отмечает представитель Государственного департамента США Ведант Патель.

Как сообщает CNN, в Германию Рида эвакуировали немецкая неправительственная организация MediCare Hubs Kyiv и израильская неправительственная организация FRIDA Ukraine. И сейчас его лечение продолжается успешно, ссылается издание на свой источник.

По информации CNN, впервые Рид приехал в Украину 1 ноября, мотивировало его к этому собственное заключение в России и то, что он увидел своими глазами и почувствовал на себе отношение россиян.

"После того, как подразделение Рида успешно оттеснило российские войска и отвоевало около 2 км земли под Бахмутом, Рида был ранен вместе с другими бойцами его подразделения, сообщил источник. В отличие от того, что источники в правительстве США сообщили другому СМИ, Рид не наступил на мину. Он был ранен осколками, попавшими в обе ноги", – пишет медиа.

И пока Тревор Рид выздоравливает после полученных ранений и надеется скоро попасть домой, госсекретарь США Энтони Блинкен развеивает опасения возможности влияния действий Рида на переговоры по освобождению других американцев: "Я надеюсь, что, несмотря на все другие вызовы в наших отношениях с Россией, мы будем продолжать работать над тем, чтобы вернуть домой Эвана и Пола" (речь идет об Эване Гершковиче и Поле Вилане).

Фото: gettyimages

Кто такой Тревор Рид и как попал в Россию

Рид – бывший морской пехотинец США. Техасец в восьмом поколении, родившийся в Форт-Уорте. Вырос в Техачапе, штат Калифорния, где и окончил среднюю школу. А после школы Тревор переехал в Техас и поступил в колледж.

Позже в 2011 году он присоединился к корпусу морской пехоты США. Род был морским пехотинцем президентской охраны. Во времена администрации Обамы ему было поручено охранять тогдашнего вице-президента Джо Байдена в Кэмп-Дэвиде. В 2016 году был уволен и после службы поступил в Университет Северного Техаса.

Эту информацию можно найти на сайте, созданном его семьей, когда нужно было призвать к освобождению Рида из России.

В 2019 году Рид уехал в Москву в гости к своей подруге Лине Цыбульник. Здесь его задержала полиция после того, как Тревор вышел из машины на оживленной улице в состоянии алкогольного опьянения. Российская полиция утверждает, пишет USA today, что Рид схватил за руку офицера, когда тот направлялся в отделение, из-за чего полицейский автомобиль свернул на другую полосу движения. Родители и адвокаты Рида отрицали это утверждение.

"Наши адвокаты поручили государственным экспертам проанализировать видео и выпустили большой длинный отчет, в котором говорилось, что машина никогда не тормозила и не останавливалась", – говорит отец Рида в интервью изданию.

Сначала его обещали отпустить на следующее утро после задержания, однако все обернулось совсем иначе. Но пока он ожидал, что девушка приедет за ним, полицейское начальство последующей смены решило его задержать. Затем прибыли агенты из мощной внутренней разведывательной службы России, Федеральной службы безопасности или ФСБ и допросили его.

"Главное, что они хотели знать, это о моей военной службе, – рассказал ABC news Рид. – Они вообще не спрашивали меня, ни одного вопроса о том, совершил ли я преступление, или совершил что-то плохое. Они вообще не спрашивали меня ни о чем, связанное с этим. Их интересовала, прежде всего, моя военная служба".

После Тревора Рида приговаривают к 9 годам заключения в трудовом лагере. Впоследствии он рассказал, что когда его арестовали в Москве летом 2019 года, был здоровым студентом, изучавшим международную безопасность весом 175 фунтов (79 кг). В то время как, когда его освободили, его вес упал до 131 фунта (58 кг), он болел, кашлял кровью и боялся, что заболел туберкулезом.

В течение длительного времени Рида содержали в ряде российских тюрем, бросали в изоляторы размером с шкаф, помещали в психбольницу и отправляли в лагерь принудительного труда, который он описал как что-то "из средневековья".

Фото: gettyimages

Освобождение из русского плена

Когда в феврале 2022 года началась война в Украине, американский бывший морской пехотинец подумал, что это означает, что он, скорее всего, никогда не вернется домой. К тому моменту он уже почти три года находился в российской тюрьме.

Но уже через несколько месяцев Тревор Рид был дома в США. Его освободили 27 апреля 2022 года в рамках обмена пленными, согласованного между администрацией Байдена и Кремлем. Рида обменяли на Константина Ярошенко – пилота из России, приговоренного в 2011 году к 20 годам заключения за участие в контрабанде кокаина в США.

Как рассказал Рид в интервью американскому изданию, в день обмена 20 агентов ФСБ погрузили его в самолет, но ничего не сказали о пункте назначения. Но когда самолет направился к югу и увидел, что летит над водой, понял, что это, по-видимому, Черное море, и что он направляется в Турцию.

"У меня было очень сильное чувство вины за то, что я был на свободе, а Пол Вилан все еще находился в тюрьме. Когда я узнал, что это был обмен, подумал, что они, вероятно, обменяли и Пола Вилана. И я ожидал, что он вернется домой со мной. Но этого не произошло», – вспоминал Тревор Рид.

Он убежден, что при любых условиях американское правительство должно вытащить из плена других заключенных, в частности, собственно Пола Вилана.