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Обзор

Кто такой Такер Карлсон? И почему его фейки об Украине и Зеленском лучший подарок Кремлю

14 июня, 2023 среда
08:17
Мир

Американский телеведущий стал ударной силой, разбивающей единство внутри США относительно того, как и сколько помогать Украине

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон много лет подряд вел свое шоу Tucker Carlson Tonight, где рассказывал о наркозависимом сыне Байдене, инопланетянах, биолабораториях США и маргинальной Украине, которая сотрудничала с нацистами во Второй мировой войне. В марте это вечернее успокоительное для аудитории более трех миллионов американцев убрали из эфира. Убрали со скандалом, ведь популярный ведущий в эфирах утверждал, что Дональд Трамп проиграл выборы 2020 года, потому что Демократическая партия подтасовала программу электронного голосования Dominion Voting Systems.

Компания терпеть этого не стала. И подала в суд на телевизионный канал республиканского толка. Адвокаты владельца Руперта Мердока заключили соглашение на 787 миллионов долларов о моральном возмещении.

А еще во время досудебного расследования была обнародована внутренняя переписка Карлсона с несколькими коллегами, где он оскорбительно отзывался о некоторых ведущих Fox News и критиковал телекомпанию за то, что она была первой, объявившей о победе Джо Байдена во время президентских выборов 2020 года в ключевом штате. Аризона. И хотя из самой переписки следовало, что сам он не верил в то, что результаты выборов сфальсифицировали — с канала его уволили.

В соглашении об увольнении прописано, что Fox News не комментирует детали увольнения своей бывшей звезды. А вот Такер Карлсон обязывался до начала 2025 года посидеть в тени. По условиям работы до конца 2024 года весь его контент принадлежал бывшему каналу.

Однако получилось так, что Такер Карлсон пробыл в статусе безработного более двух месяцев. И дебютировал на Twitter со старым форматом и обкатанными нарративами.

Его дебютное шоу, в котором красной нитью проходил тезис, что Украина сама взорвала Каховскую ГЭС. Потому что ее строили русские. Те же русские ее контролируют. И строили россияне водохранилище якобы для того, чтобы обеспечить водой Крым, который "последние 240 лет является домом для российского Черноморского флота". И вот якобы украинское правительство рассматривало возможность уничтожения плотины. "Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что ГЭС взорвала украинская сторона", — спокойным голосом втирал он это зрителям соцсети.

Есть только одно существенное "но" - строили эту ГЭС в 1950-1955 годах силами советского коллектива советского предприятия "Днепрострой".

Строили эту вещь деды тех украинцев, которые грузят фуры для затопленных херсонцев. И именно эти внуки и правнуки выгребают последствия подрыва россиянами плотины по полной.

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Однако опус Такера Карлсона о мстительном украинском правительстве, которое "хочет смерти целого народа — русского" имело свой эффект. Этот дебют в Twitter посмотрели на сегодняшний день более 100 миллионов человек. Он был разнесен на цитаты каждым российским пропагандистом. Из-за того, что эта ложь вышла до официальных заявлений Шольца и Байдена о прямой ответственности России за катастрофу — не удивляйтесь, почему иностранные журналисты до сих пор спрашивают: "Так точно не вы были?". Удивительный факт, но в свое время Такер начинал свою карьеру, как фактчекер Policy Review. Но превратился в фейкомет, на основе заявлений которого можно писать научные работы по поиску манипуляций зрителями.

На радость российской пропаганде Такер Карлсон в своем эфире выдал еще одну цитату. Назвал Зеленского "потным и крысообразным комиком", а еще назвал "гонителем христиан". И если первое не что иное, как обычное оскорбление украинского президента, ко второму тезису уже давно нужно внимательно присмотреться.

Дело в том, что русские давно поставили внешние христианства себе на службу. Убийца Путин четверть века целовал иконы, молился в храмах, ездил на Афон. РПЦ имела разветвленную сеть влияния по всему миру и очень часто серьезно втиралась в доверие к консервативным кругам США. Часть избирателей Республиканской партии, которым Такер Карлсон каждый вечер навешивает лапшу на уши, являются людьми семейными и верующими. И Россия для них долгое время представлялась защитницей основ православия. А Украина, которая в базе своей действительно с глубиной празднует Пасху, Рождество и Покров, представлялась как что-то такое в призме РПЦ и бабушек в юбках до пят.

Стоит отметить, что американская пресса еще в 2019 году очень серьезно начала поднимать вопрос, что не так с "защитой русского христианства" из уст Такера Карлсона. И являются ли ценности России похожими на исповедуемые американским католиком, баптистом или мормоном. Вот цитата из разбора The Atlantic:

“Трудно придумать более фантастическую ерунду, чем то, что Россия – страна христианских ценностей. В реальности Россия – страна с самым высоким уровнем абортов в мире, который вдвое выше, чем в США. Очень мало россиян действительно ходят в церковь. Хотя точные цифры сложно подсчитать. Ведь любая христианская конфессия, кроме подконтрольной правительству православной церкви, рискует быть провозглашенной "культом". Опрос за 2012 год показал, что религия играет немаловажную роль в жизни только 15% россиян. Только 5% читали Библию”.

Такер Карлсон с его успокоительными сеансами для консервативной аудитории республиканцев - проблема для нас хуже Соловьева со Скабеевой вместе взятых. Потому что двое россиян с голубого экрана уже заслужили судьбу Йозефа Геббельса и Юлиуса Штрайхера. А вот у Такера Карлсона есть голос, есть армия поклонников, он умеет ловко играть на эмоциях рядового налогоплательщика США. А от настроений и долларов этого жителя Техаса, Алабамы и Аризоны мы критически зависимы. Ведь именно на социологию опираются западные правительства, когда принимают решение передавать или нет украинцам очередные миллиарды долларов или говорить о твердых намерениях брать нас в НАТО.

Такер Карлсон и схожие дьяволы с их влиянием на общественное мнение были причиной того, почему на Западе в январе 2022 года мало кто верил в жизнеспособность Украины.

Есть интересный факт, когда после первых самолетов с легким американским вооружением консервативные избиратели республиканца-конгрессмена Томаса Малиновского из Нью-Джерси обрывали телефоны его приемной с вопросом: "Почему США не встают на сторону России?". Все они слушали Такера Карлсона.

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Поэтому в лице Карлсона российские власти и российская пропаганда получили томагавк, отсекающий здравый смысл. И сеющий ложь и фейки об Украине в самый ответственный момент нашей битвы за жизнь.

Есть ли тут справедливость? Нет. С моральной точки зрения мы не можем судить Такера Карлсона, так как недавно только под давлением США у нас были закрыты медведчуковские каналы, где локальные Пиховшек, Диана Панченко и Макс Назаров несли то же, что говорит американская звезда.

Однако теперь перед правительством, МИДом и спикерами Сил обороны стоит сверхважная задача. Закрывать рот подобным пропагандистам в тот момент, когда начинается премьера шоу в Twitter. И факты, правда и полная открытость. И наконец подробная работа по открытию мира и консервативным американцам: кто тут действительно построил все в Украине и кто реальный христианин.

Такер Карлсон не является российским ИПСО или очередным проектом на зарплате Газпрома. Он – ультраконсерватор и сторонник различных теорий заговоров. Он поддерживает Республиканскую партию и лично Дональда Трампа. Он никогда не скрывал, что является приверженцем изоляционизма для США. Ему в разные моменты жизни и карьеры нравились Башар Асад, Каддафи и Ким Чен Ын. Он действительно верит, что в стиле Трампа можно вернуть все назад, что делает Россия сейчас в Украине за 24 часа.

Мы еще посмотрим - возможно, это будет новая политическая звезда на замену Трампу. Ведь в американской политике после 53 все только начинается.

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