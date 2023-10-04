Кто такой Роберт Фицо. "Повернет" ли Словакия к России и что теряет Украина Объясняем

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Кто такой Роберт Фицо. Четвертый раз в кресло премьера Словакии

"Ни одного патрона для Украины". Чего хочет Фицо

Поворот к России? Какую коалицию получит Словакия и к чему готовиться

В воскресенье, 1 октября, в соседней с Украиной Словакии состоялись парламентские выборы. Как и прогнозировали социологи, победу одержала пророссийская партия Smer-SD во главе со сторонником Кремля Робертом Фицо. Одиозный популист с 2014 года заявлял, что санкции против Москвы неэффективны, а войну начали "украинские фашисты и нацисты" на Донбассе. Во время своей кампании в этом году экс-премьер утверждал, что в случае его победы Словакия прекратит военную помощь Киеву, а уже после выборов скандально заявил, что выступает за мирные переговоры в войне России против Украины. Уже в понедельник, 2 октября, президент Зузана Чапутова поручила Фицо, партия которого победила, сформировать правительство. О том, чего хочет пылкий симпатик Путина, станет ли он премьером и какую коалицию, скорее всего, создадут в словацком правительстве, и что не менее важно – чего ожидать Украине в случае очередного премьерства Фицо, объясняем далее.

Кто такой Роберт Фицо. Четвертый раз в кресло премьера Словакии

Роберт Фицо родился 15 сентября 1964 года в семье рабочего в городе Топольчаны в тогдашней Чехословакии, а теперь в западной Словакии. Юрист по специальности свою политическую карьеру начал в Коммунистической партии незадолго до Бархатной революции в 1989 году, которая привела к распаду Чехословакии.

Он был представителем Словакии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с 1994 по 2000 год и создал свою левоцентристскую партию Smer-SD ("Курс – социальная демократия") в 1999 году, после того как ему отказала в должности министра Партия демократических левых (SDL) , наследники коммунистов

Через два года после вступления Словакии в ЕС, в 2006 году Smer одержала убедительную победу, что позволило Фицо усесться в кресло премьера. В 2009 году он привел свою страну в еврозону (валютный союз 20 государств-членов ЕС, принявших евро как национальную валюту, – авт.). В 2012-м Фицо не смог сформировать коалицию, несмотря на победу на выборах, поэтому следующие два года работал в оппозиции.

Уже в 2012 году его партия Smer на досрочных выборах после распада правоцентристской коалиции из-за обвинений в коррупции получила еще один уверенный результат, из-за чего Фицо смог сформировать "одноцветное" правительство. В 2016-м он третий раз победил на выборах, однако уже через два года его премьерство завершилось "словацким Майданом" – Фицо был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов из-за убийства журналиста-расследователя и антикоррупционера Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Кроме того, в 2014-м он неудачно баллотировался на президентских выборах, где потерпел поражение во втором туре от независимого кандидата Андрея Киски.

Фото: Getty Images

Фицо – одиозный и популистический политик, обросший коррупционными обвинениями, которые сам всегда отрицал. Из-за острой критики, связанной с бескомпромиссным финансированием партией председательства Словакии в ЕС, Фицо назвал некоторых журналистов "грязными антисловацкими проститутками". А президента Зузану Чапутову окрестил "марионеткой США". В апреле 2022 года его обвинили в создании преступной организации вместе с юристом и политиком Робертом Калиняком.

Фицо восторгается Владимиром Путиным и заявил, что не допустит ареста российского президента по международному ордеру, если тот приедет в Словакию. Также он симпатизирует венгерскому премьеру Виктору Орбану, который, по его словам, "защищает интересы своей страны и своего народа".

"Ни одного патрона для Украины". Чего хочет Фицо

Лидер партии Smer-SD известен своей пророссийской позицией. С 2014 года он называл санкции ЕС против России неэффективными и видел в них угрозу для словацкой экономики. Фицо цинично заявлял, что война в Украине началась, потому что "украинские нацисты и фашисты начали убивать россиян на Донбассе".

"Я считаю, что война в Украине началась не год и два месяца назад, а началась в 2014 году, когда украинские фашисты убивали людей российской национальности в Украине. [...] Я до сих пор считаю, что американцы воюют через украинских солдат с Россией", – говорил Фицо.

После начала полномасштабного вторжения РФ он снова критиковал европейские санкции против РФ и помощь Украине правительства Гегера. Глава Smer-SD неоднократно заявлял, что в случае победы его партии Словакия перестанет поставлять Украине военную помощь. Он заверил, что не отправит "еще одну пулю", чтобы помочь Украине бороться с российской агрессией.

Следует упомянуть и то, что Фицо даже сомневается в фактах геноцида в Буче, он публиковал в соцсетях секретные данные о транспортировке через Словакию комплексов С-300. Также он пообещал наложить вето на вступление Украины в НАТО.

"Наивно думать, что Россия уйдет из Крыма. Наивно думать, что Россия уйдет с контролируемой ею территории. Так что объясните мне, зачем убивать? Почему бы нам не заставить противоборствующие стороны, использовав авторитет ЕС и США, чтобы они сели и нашли какой-то компромисс, который бы гарантировал безопасность для Украины. Вы знаете мое мнение, я принципиально против членства Украины в НАТО, это означало бы третью мировую войну", – говорил Фицо.

Очередное скандальное заявление по поводу войны в Украине Роберт Фицо сделал уже после победы на недавних выборах, когда высказался за проведение мирных переговоров. По его словам, Словакия имеет большие проблемы, чем помощь Украине.

"События в Украине – это большая трагедия для всех нас. Если нашей партии поручат формирование правительства, мы сделаем все зависимое от нас, чтобы как можно быстрее организовать мирные переговоры", – заявил Фицо.

В конце концов вся эта ложь, транслируемая устами лидера Smer-SD, принесла ему часть голосов и победу на выборах. К тому же, как бы печально это ни было, его позицию поддерживают немало словаков. К примеру, виновной в войне в Украине Россию считают только 40% населения.

Фицо известен своей антизападной и антиевропейской риторикой. Он апеллирует "лишь интересами Словакии в своем сердце", откровенно критиковал ЕС и международные неправительственные организации, оскорблял своих соперников во время предвыборной кампании, ложно обвиняя в заговоре переворот и утверждая, что голосование будет сфальсифицировано. Фицо – поборник иммиграции (ключевой фактор, принесший ему победу в 2016-м), отрицает отдельную мусульманскую общину в Словакии, выступал с критикой однополых браков, а усыновление такими парами называл извращением. Во время пандемии Covid-19 был самым известным голосом страны против масок, карантина и вакцинации. В целом, высокий уровень пророссийских настроений в Словакии Фицо использовал, чтобы подорвать прозападный курс правительства.

Поворот к России? Какую коалицию получит Словакия и к чему готовиться

По результатам голосования на парламентских выборах 1 октября в Словакии победу одержала пророссийская партия Smer-SD во главе с экс-премьером Робертом Фицо – за нее проголосовали 22,9% словаков. Второе место заняла проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" Михаила Шимечко с результатом 17,9%. На третьем месте оказалась левоцентристская партия "Глас" бывшего премьера Петера Пелигрини, получив 14,7%. Еще четыре партии преодолели барьер в 5%.

Фото: Getty Images

Поскольку ни одна политсила не собрала большинство голосов, сейчас лидеры уже ищут партнеров для создания коалиции и формирования правительства.

В понедельник, 2 октября, президент Словакии Зузана Чапутова поручила Роберту Фицо, партия которого победила, сформировать новое правительство. Следовательно, в течение 15 дней он должен создать коалицию, а через месяц правительство должно начать работу. Однако то, что Фицо станет премьером, далеко не факт.

"В коалицию с Фицо могут пойти не все, даже те, на кого он рассчитывает. В случае если ему не удастся сформировать коалицию, править меньшинством очень трудно, а Словакия очень нестабильная политически страна. Хотя бы такой факт: за последние 5 лет в нее было 5 премьер-министров, Фицо будет постоянно висеть на крючке.

Есть еще шанс, что премьером может стать лидер проевропейской, проукраинской партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко. Но очень многое будет зависеть от того, с кем будет третье место. Около 15% набрала партия "Глас" Петера Пеллегрини. Он, так сказать, имеет "золотую акцию", по-английски kingmaker, поэтому от его решения, к кому он пойдет - к Фицо или Шимечке - и зависит, наверное, кто станет премьер-министром", - говорит в комментарии "Еспресо" журналист "Радио Свобода" Ростислав Хотин, который был наблюдателем на выборах в Словакии.

По его словам, сам Михал Шимечко, выступая после выборов, фактически поставил перед Петером Пеллегрини дилемму, сказав, что теперь в его руках цивилизованные выборы в Словакии и то, какой будет страна – интегрированной на Запад или возвращенной в Россию. В ответ на это Пеллегрини заверил, что не нужно бояться, что Словакия отвяжется от союзников по НАТО и Европейскому Союзу, что можно рассматривать как намек на возможную коалицию с Шимечкой.

В общем, возможны четыре варианта коалиции, и один из них – прозападный и проукраинский, при участии "Прогрессивной Словакии".

"Среди плюсов - то, что в парламент таки не прошли крайние пророссийские фашисты из партии "Республика", которые в случае вступления могли бы стать частью коалиции. Это было бы трагично как для Словакии, так и для Украины. Впрочем, сейчас еще рано говорить о перспективе, поскольку в дальнейшем есть вариант проукраинской, проевропейской коалиции без Smer с участием "Прогрессивной Словакии", "Гласа" и KDH. Выбирать будет лидер "Гласа" Петер Пеллегрини, которому Михал Шимечка должен отдать кресло премьера. Это был бы для Украины очень полезный вариант и означал бы продолжение прежнего курса", – отметил в комментарии "Еспресо" журналист из Братиславы Якуб Логинов.

Другой, более реальный вариант – это коалиция Smer, "Гласа" и SNS, что плохо, но не трагически, отмечает Логинов. Подобная коалиция в Словакии уже была, и Фицо на практике не был таким пророссийским, как он заявляет. Он, в частности, согласился на реверс газа в Украину, а визовая политика страны для украинцев была даже лучше, чем Польши.

Роберт Фицо – прагматик. Так что хуже может быть с поставкой оружия Киеву. В конце концов, Словакия уже передала Украине практически все вооружение советского образца, которое имела на хранении, – танки, комплексы С-300, а самое главное, и в этом Братислава была первой, – истребители МиГ-29.

"В обоих вариантах крайне важно сосредоточиться на ускорении реализации трансграничных проектов, то есть создать новые пункты пропуска, достроить автобан в Ужгород, новую железную дорогу из Ужгорода напрямую в Кошице. С Фицо можно на этом договориться и ему это может быть выгодно. Это единственный путь для смены настроений словаков с пророссийских на проукраинские", – считает Якуб Логинов.

Выстроив свою предвыборную кампанию на популистических антиевропейских и антиукраинских нотках, Фицо снова настроил против себя Брюссель, Вашингтон, Киев и других союзников и партнеров с Запада. Так что у него одиозная ситуация как внутри страны, так и вне ее.

"В целом это серьезная ситуация и плохая новость как для Украины, так и для самой Словакии. Это говорит о том, что популизм, пророссийскость могут давать электоральные баллы в этом регионе. Видим ту же Венгрию. Если Фицо станет премьером, это будет авторитарная Словакия, которая смотрит на Россию, игнорирует и считает нужным не оказывать какую-либо помощь Украине.

С другого ракурса, для словацкой экономики, словацких компаний это плохо, потому что при Фицо они не будут допущены к послевоенному восстановлению Украины. Словакия здесь потеряет. Если не поставлять оружие, тогда что? И частные компании не могут давать оружие? Поэтому здесь, разыгрывая антиукраинскую карту, Фицо абсолютно бьет по словацким интересам", – объясняет Ростислав Хотин.

В геополитическом измерении победа пророссийских сил в Словакии дополняется не слишком позитивными настроениями по отношению к Украине в Польше на фоне местных выборов, которые пройдут 15 октября. Симпатиком Кремля остается и Венгрия. Либеральная демократия и проевропейскость все еще борются с отголоском социалистической тоталитарной советской системы, существовавшей в Центральной и Восточной Европе. В конце концов, не все так трагично, и вряд ли Фицо превратит Словакию в диктатуру.

"Словакия Фицо и Польша Качиньского – это совсем другое, чем Венгрия Орбана. Фицо не превратит Словакию в диктатуру. "Единственная" проблема – это коррупция, мафия и экономическая стагнация, но это будет проблема самих словаков. В геополитическом измерении Фицо не будет иметь никаких проблем изменить союзников и риторику так, как это уже сделал в 2012-2016 годах, когда с антивенгерской риторики перешел в союз с Будапештом. Так же изменились тогда настроения обычных словаков по отношению к венграм", - резюмирует Якуб Логинов.