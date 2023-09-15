Михаил Подоляк, ставший медийной знаменитостью благодаря единственному телемарафону, додумался подсунуть "свинью" президенту Владимиру Зеленскому как раз под его поездку в США.

Лицо, которое в прошлом прыгало по пням с Януковичем и было пиарщиком Юры Енакиевского, рассказало широкой общественности о низком интеллекте жителей Индии и Китая. Это произошло в тот момент, когда весь дипломатический корпус и сам Зеленский делают все для потепления между нами.

Важно и место, где было сделано подобное заявление. Подоляк пошел произносить незваные спичи на тему геополитики на канал бывшей медиа-менеджерки Виктора Медведчука Наташи Влащенко. Именно эта женщина возвращала в информационное пространство Андрея Портнова и Анатолия Шария. А незадолго до полномасштабной войны намекала на неважность НАТО, слабость США и "внешнее управление".

Поэтому неудивительно, что интервью этого мощного дуэта было хорошо нарезано российской пропагандой и таргетировано на индийские и китайские аудитории с месседжем, что "чиновник Зеленского считает эти народы недоразвитыми".

Читайте также: Растяжка для Зеленского? Как история с декларациями станет иглой в яйце для нынешней власти

Теперь очень интересно, как непосредственный руководитель Подоляка будет смотреть в глаза "лучшему другу Украины" Риши Сунаку. Или еще одному другу Лео Вардакару – премьер-министру Ирландии. Интересно, как теперь министр цифровой трансформации Михаил Федоров будет вести разговоры с компаниями Microsoft и Google — топ-менеджерами которых сейчас являются лица индийского происхождения. В конце концов это очень хороший подгон и непосредственному работодателю Подоляка — Андрею Ермаку, который несколько недель мощно пиарился на том, как налаживает мосты с Индией.

В США Зеленский едет, чтобы встретиться с Джозефом Байденом и для выступления на Генассамблее ООН. Однако пиарщик из амбара эпохи Януковича умудрится заявления, что "ООН это лоббистская организация по зарабатыванию денег на достойную старость людей, занимающих руководящие должности". Скажем так, мы хорошо понимаем, что такое ООН, но есть некоторые слова для кухни, а есть для заявлений, которые растиражируют затем западные СМИ.

Для поддержки Украины нам нужна каждая площадка — и трибуна ООН это хорошее место, чтобы напомнить "уставшим от войны", что Украина есть и она борется.

Читайте также: Растяжка для Зеленского? Как история с декларациями станет иглой в яйце для нынешней власти

Ну, а теперь давайте о самом главном.

Кто этот Подоляк и откуда он взялся? В Офис президента Украины он трудоустроился в 2020 году. Это был момент, когда под крыло Ермака пришли самые специальные персонажи. Какова была его задача? "Решение кризисных ситуаций" и "более доверительные разговоры с журналистской средой".

Но дебютировал он как спикер по-другому.

Михаил Подоляк, как лев, защищал двери Офиса президента, которые немного разрисовали активисты акции в поддержку Сергея Стерненко. Тогда Подоляк выразил мнение, что правоохранители займутся этим эпизодом. А еще обозвал активистов "вандалами, которые провоцировали правоохранителей на насилие".

Повеяло 2011 годом, когда Подоляк прыгал по пням с Януковичем и спрашивал, как "заставить гражданское общество подчиняться законам".

А потом еще журналист "Обозревателя" издал такую статью об этой встрече, где главным был такой месседж:

Немножко обсудили текущую проблематику. Чуть помолчали. Отлично пообедали. Но выводы все-таки придется сделать. доверительной атмосферы даже в случае прямого общения первых двух лиц (несколько пафосно) власти".

Читайте также: Можно ли победить "русский мир", когда на фронте его останавливает ВСУ, а внутри страны он неприкосновен

Интересно, что в "Обозревателе" Подоляк был редактором тогдашнего их журналиста Анатолия Шария. (Шарий) Поэтому совершенно не исключено, что присутствие пропагандистов Шария на пресс-конференциях Зеленского в 2020 году могло быть дружеским жестом старых друзей.

Подоляк всегда вертелся у old money украинской политики — в штабах Партии регионов, вокруг Левочкина и был пиарщиком Юры Енакиевского. Он так работал с антикризисными коммуникациями, что, например, Юру знает каждый второй украинец как что-то страшное.

Достойна внимания еще одна сторона биографии Подоляка. С 1989 года по 2004 год он проживал в Беларуси. И строил и карьеру белорусского журналиста. В какой-то момент его труд стал поводом к депортации . По праву рождения у Подоляка был украинский паспорт, потому выслали его в Украину.

Вот как это было:

"В понедельник в 7 утра ко мне домой, где я живу с женой, пришло человек десять офицеров государственной безопасности, еще больше находилось в это время на улице и еще больше сидело в специальных транспортных средствах. Тридцать минут - я бросил какие-то вещи в сумку, и все".

Отдельная история – наличие у Подоляка брата, проживающего в РФ. В интервью "Главкому" Подоляк сказал такое о брате Владимире.

"Он сейчас – уже давно обычный военный пенсионер. Еще при Советском Союзе туда уехал. Где-то в 1986 или 1987 году".

Читайте также: О специфической дипломатии Подоляка

Два брата Подоляки действительно могут звонить по телефону друг другу исключительно на праздники. Но сам факт наличия у человека, отвечающего за информационную политику президента такой родни, — это фактор риска. И постоянные сомнения, настолько он искренний патриот в своих действиях.

Более того, если вспомнить отдельные пиар-акции — например, "безопасную встречу с блоггерами по инстаграмме", то есть глубокие сомнения и в профессиональных навыках.

Именно в тот день орденом наградили работницу ТРО Дубай Ксюшу Манекен грамотой ГУР МО. В тот же день было сделано заявление, что "слово пацана, война закончится в 2023 году".

Однако это были цветочки, ведь нынешние заявления о "США, похожем на нерешительного мужчину", ООН и тупых индусов — несут угрозу официальным властям.

Так что Зеленский и Ермак должны делать выводы из таких советников. Каждый политический проект, где там появлялся Михаил Подоляк, завершался большим крахом. Поэтому нужно менять советника, чтобы не повторить судьбу предшественников.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.