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OPINION

Кто такой Остапчук и его партнер из YBC Арчаков?

Владимир Кадыгроб
30 октября, 2023 понедельник
16:02
Мнение

Как многих из вас, меня глубоко расстроил случай с Young Business Club. Было много эмоций

И это можно понять. Кто-то предлагал вручить всем повестки, кто-то – кансельнуть, кто-то – доказать делами свою позицию, кто-то принять извинения и поддержать. Но почти не было попыток разобраться, иметь полную картину. Как говорят хорошие экономисты: вы должны интересоваться немного глубже – почему это происходит?

Несколько журналистов сделали материалы о связях с РФ, но остановились на том, что жена основателя клуба тусила в Дубае с российской блоггершей, занимавшейся пропагандой "СВО". Конечно, это уже трэш. Но это не дает ответа на вопрос, откуда это все?

Журналистка Екатерина Амелина сделала более пространный материал на Левом Берегу. Но тоже остановилась на поверхности. Я потратил 40 минут на поиск ответов в открытых источниках. Часть нашлась. Также добавились новые вопросы. Возможно, команды расследователей заинтересуются и смогут найти больше.

Основные моменты того, что было на поверхности.

Легитимация Андрея Остапчука состоялась в ноябре 2021 года, когда он попал в рейтинг украинского Форбз 30 до 30 совместно с достойными людьми как Максим Скубенко и Мария Гаврилюк. Далее он титруется как Forbes 30 до 30.

А что было до? До 2021 года Андрей Остапчук, основатель YBC, имеет лишь публикации либо в сомнительных медиа, либо с плашкой "пиар-материал", что означает рекламная статья за деньги. Активность приходится на конец 2019 года, когда выходят пиар-материалы в "Коммерсант-Англия", "Сегодня" и других. Речь идет об открытии филиала клуба в Лондоне, фото с Чичваркиным (отклик которого стоит в рейтинге Форбз Украина об Остапчуке) и новым партнером YBC по фамилии Арчаков.

Как отмечается в одной из публикаций: "В прошлом — кадровый офицер, получивший два юридических образования — в России и в Великобритании". В пиар-статье в "Сегодня" Остапчук пишет: "Нам повезло, что мы нашли людей с общими ценностями, как Сергей Арчаков, управляющий партнер клуба, создававший Moscow Capital Club".

Смотрим об Арчакове. Живёт в Лондоне. Является соучредителем "Коммерсант-Англия" (где вышел общий материал об их партнерстве в YBC). Регулярно приезжает с Остапчуком в Киев, а тот ездит в Лондон на события YBC или в Питер.

Клуб растет, сеть развивается. Судя по Facebook, "экс-офицер" был последний раз в Киеве в декабре 2021 года.

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Кто это и с кем связан Арчаков? Из открытых источников вы можете узнать, что он работал в инвесткомпании Legacy Square Capital London и других интересных местах. Владелец компании Палихата.

Там много историй. Он был официальным спонсором предвыборной кампании Собчак, спонсором федерации Шахматного спорта и привозил спикера Кремля Пескова на шахматные события. Вместе с Арчаковым занимался клубом Moscow Capital Club, о котором упоминает Остапчук в материале "Сегодня".

Топспикером этого клуба являются Мединский (один из архитекторов геноцида в Украине), Мария Захарова (прессалкаше МИД РФ, как говорит Иван Яковина) и Орешкин, министр экономического развития РФ.

У Арчакова есть активные аккаунты в соцсетях, и это все было (и пока есть) в доступе. Он живет "лакшери" жизнью в Лондоне, ходит по ресторанам, фотографирует дорогие тачки и одежду, ругается на капитализм и плохой Запад, поддерживает Путина, шутит об укропах, осуждает украинских нацистов, распространяет пропаганду и дезинформацию, любит составлять макеты ракет Тополь-М и МиГ- 31, организует в Лондоне ход "бессмертного полка", четко утверждает, что Крым - российский. Также проводит форумы и развивает с Остапчуком Yung Business Club.

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Все это находится в открытом доступе. На расстоянии 2-х кликов. Есть подозрение, что создание сети из 1400 человек вместе с "лондонским офицером" должно представлять определенный общественный интерес во время полномасштабной войны. Эта история выходит за рамки "нравственности" или "справедливости", и является вопросом нацбезопасности. И, может быть, санкционной истории (дезинформация и пропаганда).

Надо поблагодарить Елену Толкачеву и патронатную службу Азова, что сделали эту историю публичной. Произошедшее на события YBC это проявление культуры. Оказывается, что культура кушает стратегию на завтрак, а затем прикрытие на ужин.

И еще один вопрос. Как Остапчук попал в рейтинг Forbes? Борис Давыденко еще там не работал. А из разговора с человеком, который был в жюри, стало ясно, что это вызвало удивление у многих.

Источник

Об авторе. Владимир Кадигроб, арт-менеджер, основатель кураторской группы Kadygrob&Taylor Art Projects.

Основатель кураторской группы Kadygrob&Taylor Art Projects.

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