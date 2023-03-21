Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Кто такой Оксен Лисовый?

Кто такой Оксен Лисовый?

21 мартa, 2023 вторник
17:07
Новости Лисовый

21 марта Верховная Рада Украины назначила новым министром образования и науки Украины 50-летнего Оксена Лисового

В Министерство образования и науки Оксен Лисовый пришел из окопов русско-украинской войны. До назначения он был бойцом 95-й десантно-штурмовой бригады.

Он – директор Малой академии наук, кандидат философских наук по философской антропологии и философии культуры.

С началом Большой войны России с Украиной пошел добровольцем на фронт.

"Я ждал эту войну всю жизнь, - написал на своей странице в Facebook Оксен. - Знал, что ее время придет и больше всего боялся, что те, кто выйдет на ее передовые рубежи, будут в меньшинстве (как это было раньше). Боялся, что врагу снова удастся разделить нас и те, кто готов к драке за свое и за наше, не получат должной поддержки. Боялся, что если я не выйду и не стану рядом - их сомнут и уничтожат.

Диссидентский ребенок)).

Благодаря родительской педагогике, я воспринимаю действительность через историческую вертикаль. Поэтому, несмотря на огромные жертвы, горе десятков тысяч семей, разрушения и ущерб - я радуюсь.

На этот раз нас не удалось разделить, не удалось дезориентировать, подкупить.

Это главная наша историческая победа.

Новый министр образования и науки родился в Киевской области. Он – из диссидентской семьи.


Василий Лисовый – отец Оксена Лисового

Вера Лисова – мама Оксена Лисового

Его отец – Василий Лисовый был философом и правозащитником. Мать – Вера Лисова-Гриценко – работала педагогом. Во времена Советского Союза отец был арестован и приговорен к 11 годам лагерей. Лисового-старшего отправили в Сибирь, куда со временем переехала и вся семья. Лисового-старшего осудили за поддержку диссидентов и письмо в ЦК КПСС и ЦК КПУ, которое он написал в 1973 году.

Во время ссылки отца семья жила с ним в Сибири. В 1989 году Василий Лисовый был реабилитирован, восстановлен в звании кандидата философских наук и на работе в Институте философии Национальной академии наук Украины.

"Там, конечно, не было телевизора, не было никаких развлечений, интернета, конечно, тоже, и мне оставалось только читать книги, очень много книг. Именно благодаря чтению я стал тем, кем есть, потому что те часы с книгами научили меня не только раскрепощенно придумывать, фантазировать – то есть быть креативным, но и сформировали умение все это четко выражать, а значит – достигать", – описывает те годы Оксен.

Сам Оксен окончил Решетиловское художественное училище народных промыслов по специальности художник-керамист, а также Киевский государственный институт культуры по специальности библиотечно-информационные системы.

После окончания учебы Оксен работал учителем в Киево-Могилянском коллегиуме. Являлся тренером по фехтованию и поддерживал деятельность общественной юношеской организации Сечь.

В начале 90-х Оксен занимался бизнесом. Говорит, что в то время у него были киоски, магазины, потом построил заправку: "Я понимал, что я здесь заработаю и на машину, и на холодильник, и на два отпуска. Это очень хорошо, но что дальше? Я построю дом, обнесу его высоким забором, и у меня там все внутри будет очень хорошо. Но я же буду выезжать за пределы этого дома. Но смогу ли я изменить все? Чтобы изменить все, надо либо стать президентом, а таких амбиций у меня нет, либо менять всех людей, не только себя, мало убрать в своем дворе, нужно убрать свою улицу, свой город, а для этого нужно убрать беспорядок в голове тех людей, которые живут в этих городах, поэтому самое интересное и перспективное, собственно, убирать беспорядки в головах. людей" (интернет-издание "Куншт").

Оксен Лисовый работал на руководящей должности в генеральной дирекции ОАО Укртелеком. Ва последние 19 лет является директором Малой академии наук. Три года назад вместе с президентом Малой академии наук Станиславом Довгим инициировал создание первого Музея науки в Украине.

Оксен – кандидат философских наук, доцент.

В 2012 году за цикл работ Всеукраинский образовательный Интернет-портал "Остров знаний" отмечен Государственной премией Украины в области образования.

Оксен женат. Вместе с женой воспитывает двух сыновей.

Писательница Оксана Забужко считает назначение Лисового министром образования и науки вторым удачным кардовым решением Зеленского. "Я знаю Оксена, и я была в его Малой Академии Наук. Никогда еще, за все годы независимости, украинское образование не было в руках, настолько идеально, просто боженькой самим для него скроенных".

Статьи
Общество
война с Россией
правительство Шмыгаля
Наука
Читайте также:
Києво-Печерська Лавра
19 мартa, 2023 воскресенье
Монахи Московского патриархата получили инструкции на случай принудительного выселения из Лавры, - СМИ
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
20 мартa, 2023 понедельник
В Москве завершилась неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина, длившаяся 4,5 часа
Сі Цзіньпін
20 мартa, 2023 понедельник
Си Цзиньпин после встречи с Путиным проведет разговор с Зеленским, - FT
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.25
    Покупка 38.25
    Продажа 39.01
  • EUR
    Покупка 40.38
    Продажа 41.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
21 мартa
17:50
Обновлено
Великобритания передаст Украине снаряды, содержащие обедненный уран. РФ отреагировала
17:38
Литва приняла резолюцию "Об ограничении влияния террористической России"
17:37
Обновлено
Поставки газа из РФ, китайский бизнес вместо западного, морской путь в Арктике: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин
17:27
"Не видели доказательств": Столтенберг о пставке Китаем летального оружия в РФ
17:24
Минкульт с 21 марта проводит проверку в Киево-Печерской лавре, доступ к части помещений закрыт – уже обнаружен ряд нарушений
17:23
Эксклюзив
Россия будет помогать Китаю наращивать ядерный потенциал, - дипломат Огрызко
17:20
Обновлено
Россия вывела в Черное море два ракетоносца: на них может быть до 16 "калибров"
17:07
Обновлено
Премьер-министр Японии Фумио Кишида посетил изувеченную россиянами Бучу
17:00
Эксклюзив
Китай и Запад имеют общий интерес относительно войны в Украине, - дипломат Самарский
16:47
Жительницу Херсонщины приговорили к 5 годам лишения свободы за участие в проведении псевдореферендума
16:43
Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции
16:24
Венгрия
В Венгрии опровегли информацию Bloomberg о вето на совместное заявление ЕС относительно ордера МУС на арест Путина
16:22
Adobe
Adobe выпустил инструмент создания 3D-изображений товаров для онлайн-торговли
16:16
Госдума РФ. Выступает Володин
Посягательство на территориальную целостность Украины: 20 депутатов госдумы РФ заочно приговорили к 15 годам заключения каждого
16:05
Россияне обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины из САУ, минометов и ствольной артиллерии
16:04
OPINION
Россияне попали в ловушку Бахмута
16:02
Тепло и солнечно, возможны дожди: прогноз погоды на 22 марта от Натальи Диденко
15:48
Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели вопрос обеспечения ВСУ боеприпасами
15:39
танк Абрамс
В Белом доме заявили, что США могут поставить Украине танки Abrams раньше, чем ожидалось
15:38
Мобилизированные в РФ
РФ мобилизует спасателей и работников пенитенциарной службы во временно оккупированном Крыму, - ЦНС
15:31
Эксклюзив
Время господства россиян в Крыму подходит к концу, - полковник ВСУ Селезнев
15:17
Эксклюзив
Россияне сконцентрировались на северной части Донетчины, - офицер ВСУ Прозапас
15:14
Рада одобрила экзамены для получения гражданства Украины
15:01
Эксклюзив
ЧВК Вагнер
Ирмино стал тыловым центром для ЧВК Вагнер, где они концентрируют технику и личный состав, - председатель Северодонецкого РВА Власенко
14:59
Пограничники на въезде в Киев задержали пророссийского настоятеля храма, в котором удерживали волонтеров
14:52
Нардепа от запрещенной ОПЗЖ Левочкина исключили из Комитета по вопросам нацбезопасности
14:50
Японские депутаты купили 20 автомобилей для ВСУ
14:47
Вооруженные Сили Украины
В Украине военные будут иметь испытательный срок для контракта
14:46
Украина вернула 15 депортированных РФ детей, - омбудсмен Лубинец
14:37
Эксклюзив
Китай "съест" Россию и не заметит, - дипломат Огрызко
14:30
Китай предоставил России беспилотников и деталей к ним на $12 млн, - NYT
14:27
Стефанчук встретился с главой МИД Эстонии Рейнсалу: среди тем переговоров было вступление Украины в НАТО
14:17
Украинские защитники смогут бесплатно сохранять свои репродуктивные клетки в криобанках. Рада приняла закон
14:12
Снабжение МиГов Украине не изменит ситуацию "в небе", но может подтолкнуть партнеров к F-16, - Игнат
14:09
Украина, вероятно, будет контратаковать в Запорожской и Луганской областях, ближайшие 6 месяцев станут ключевыми, – Bild
14:03
OPINION
О кадровом голоде и отсутствии "самоубийц"
13:55
Верховная Рада выделила дополнительные пол триллиона на безопасность и оборону
13:53
Псевдоруководителю Запорожской АЭС сообщили о подозрении, - СБУ
13:49
Венгрия назвала условие, при котором поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО
13:45
Отключение из эфира "Еспресо", "Прямого" и "5 канала", цензура и ограничение контента: Госдеп США опубликовал доклад, в котором оценил прессу Украины как "частично свободную"
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV