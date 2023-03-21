В Министерство образования и науки Оксен Лисовый пришел из окопов русско-украинской войны. До назначения он был бойцом 95-й десантно-штурмовой бригады.

Он – директор Малой академии наук, кандидат философских наук по философской антропологии и философии культуры.

С началом Большой войны России с Украиной пошел добровольцем на фронт.

"Я ждал эту войну всю жизнь, - написал на своей странице в Facebook Оксен. - Знал, что ее время придет и больше всего боялся, что те, кто выйдет на ее передовые рубежи, будут в меньшинстве (как это было раньше). Боялся, что врагу снова удастся разделить нас и те, кто готов к драке за свое и за наше, не получат должной поддержки. Боялся, что если я не выйду и не стану рядом - их сомнут и уничтожат.

Диссидентский ребенок)).

Благодаря родительской педагогике, я воспринимаю действительность через историческую вертикаль. Поэтому, несмотря на огромные жертвы, горе десятков тысяч семей, разрушения и ущерб - я радуюсь.

На этот раз нас не удалось разделить, не удалось дезориентировать, подкупить.

Это главная наша историческая победа.

Новый министр образования и науки родился в Киевской области. Он – из диссидентской семьи.



Василий Лисовый – отец Оксена Лисового



Вера Лисова – мама Оксена Лисового





Его отец – Василий Лисовый был философом и правозащитником. Мать – Вера Лисова-Гриценко – работала педагогом. Во времена Советского Союза отец был арестован и приговорен к 11 годам лагерей. Лисового-старшего отправили в Сибирь, куда со временем переехала и вся семья. Лисового-старшего осудили за поддержку диссидентов и письмо в ЦК КПСС и ЦК КПУ, которое он написал в 1973 году.

Во время ссылки отца семья жила с ним в Сибири. В 1989 году Василий Лисовый был реабилитирован, восстановлен в звании кандидата философских наук и на работе в Институте философии Национальной академии наук Украины.

"Там, конечно, не было телевизора, не было никаких развлечений, интернета, конечно, тоже, и мне оставалось только читать книги, очень много книг. Именно благодаря чтению я стал тем, кем есть, потому что те часы с книгами научили меня не только раскрепощенно придумывать, фантазировать – то есть быть креативным, но и сформировали умение все это четко выражать, а значит – достигать", – описывает те годы Оксен.

Сам Оксен окончил Решетиловское художественное училище народных промыслов по специальности художник-керамист, а также Киевский государственный институт культуры по специальности библиотечно-информационные системы.

После окончания учебы Оксен работал учителем в Киево-Могилянском коллегиуме. Являлся тренером по фехтованию и поддерживал деятельность общественной юношеской организации Сечь.

В начале 90-х Оксен занимался бизнесом. Говорит, что в то время у него были киоски, магазины, потом построил заправку: "Я понимал, что я здесь заработаю и на машину, и на холодильник, и на два отпуска. Это очень хорошо, но что дальше? Я построю дом, обнесу его высоким забором, и у меня там все внутри будет очень хорошо. Но я же буду выезжать за пределы этого дома. Но смогу ли я изменить все? Чтобы изменить все, надо либо стать президентом, а таких амбиций у меня нет, либо менять всех людей, не только себя, мало убрать в своем дворе, нужно убрать свою улицу, свой город, а для этого нужно убрать беспорядок в голове тех людей, которые живут в этих городах, поэтому самое интересное и перспективное, собственно, убирать беспорядки в головах. людей" (интернет-издание "Куншт").

Оксен Лисовый работал на руководящей должности в генеральной дирекции ОАО Укртелеком. Ва последние 19 лет является директором Малой академии наук. Три года назад вместе с президентом Малой академии наук Станиславом Довгим инициировал создание первого Музея науки в Украине.

Оксен – кандидат философских наук, доцент.

В 2012 году за цикл работ Всеукраинский образовательный Интернет-портал "Остров знаний" отмечен Государственной премией Украины в области образования.

Оксен женат. Вместе с женой воспитывает двух сыновей.

Писательница Оксана Забужко считает назначение Лисового министром образования и науки вторым удачным кардовым решением Зеленского. "Я знаю Оксена, и я была в его Малой Академии Наук. Никогда еще, за все годы независимости, украинское образование не было в руках, настолько идеально, просто боженькой самим для него скроенных".