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OPINION

Кто такой Евгений Шевченко? Наш Джеймс Бонд или полезная вата

19 мая, 2023 пятница
09:34
Мнение

Самый публичный в мире руководитель разведки Кирилл Буданов порадовал новой сенсацией – известный любитель Шария, противник Евромайдана и постоянный гость каналов Медведчука – "слуга народа" Евгений Шевченко, оказывается, разведчик экстракласса. И не просто агент 007 местного разлива, а человек, не позволивший Беларуси втянуться в войну с Украиной

Может ли спецслужба работать с подонками, если они могут принести пользу стране? Однозначно. Другое, если работу десятков высокопрофессиональных разведчиков, приложивших руку к "хлопку" и фейерверкам в глубоком тылу РФ, опускают на фоне многочисленных аферистов с видами ГУР МО.

Удивительное дело, когда многолетнего коллегу Буданова Романа Червинского сейчас таскают по закрытым судам за якобы государственную измену. А медийным лицом украинской разведки становятся мутный и мертвый Денис Киреев, ватная эскортница Ксюша Манекен и "Слуга народа".

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Возникает логичный вопрос — если Евгений Шевченко столь успешный самородок разведки и контактер с Лукашенко, почему он не получил информацию о масштабах вторжения 24 февраля 2022 года? Почему этот триумфально избранный на выборах мажоритарщик не предупредил родной Мелитополь, что вскоре город окажется в глубокой оккупации и станет хабом для враждебных сил? Что-то не складывается в пазле об украинском Джеймсе Бонде.

Чем же знаменит этот депутат, избравшийся в Раду на волне общего "зеленого хайпа"?

Поддержка Лукашенко

Звезда Евгения Шевченко выстрелила в августе 2020 года. В Минске происходили громкие протесты против фальсификации результатов президентских выборов, ежедневно проливалась кровь. Власть Лукашенко была как никогда шаткой. А наш Евгений вылез на люди с заявлением к белорусам "простить Батьку за его грехи и преступления".

Когда Лукашенко с помощью вмешательства Москвы наконец-то потопил революцию в крови — Евгений Шевченко решил съездить к белорусскому диктатору на поклон.

Хто такий Євгеній Шевченко

Фото: www.belta.by. Евгений Шевченко (слева) и Александр Лукашенко

В Минске заявлял, что треть украинцев хотят видеть своим президентом Лукашенко. И в общем-то он его кумир.

Эта поездка вызвала громкое осуждение и в конце концов после сопротивления "Слуга народа" вынуждена была изгнать Евгения из своих рядов.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в свежем интервью малоизвестному изданию "Разные люди" сказал , что эти посиделки не позволили втянуть Беларусь в войну.

"Вторая цель — когда произошло вытеснение российской армии, недопущение повторного мероприятия из Беларуси. Как показало время, по состоянию на данный момент этого удалось достичь", — сказал главный наш разведчик.

Что не так с этой версией о неуступлении Лукашенко в войну? В первую очередь, стоит напомнить, что Беларусь полностью предоставила свою территорию, базы, инфраструктуру для военного нападения. Кроме того, есть свидетельства украинских военных и гражданских, которые вместе оказались в эпицентре нападения с Севера. Так вот, есть куча информации о том, как именно белорусские войска на белорусской технике колоннами заходили вслед за российским десантом на Гостомель в Киевской и Житомирской областях. Другое дело, когда Лукашенко понял, что никакого Киева через три дня не будет — белорусы быстро вшились домой.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников и другие чиновники Владимира Зеленского неоднократно говорили о том, что имели прямые контакты с белорусскими коллегами. И те до последнего божились и клялись, что участия Беларуси в захватнической войне не будет. Судя по тому, настолько Киевщина была подготовлена к нападению на столицу накануне 24 февраля 2022 года — наш президент поверил в это на все 100%.

Давайте раздельно разберем, почему Беларусь решила после провала блицкрига "Киев за три дня" не вступать в войну во второй раз в критические для РФ моменты? Нет, отнюдь не из-за агента Шевченко. Лукашенко прекрасно понял после опыта лучших российских бригад, хорошо гниющих в наших канавах, что в случае вступления в войну его войска будут разбиты. Сам же он останется без штыков, на которых, в буквальном смысле, держится его власть. Это для "пюрера" гораздо важнее, чем оккупировать какую-нибудь деревню на Черниговщине. И это скорее животная чуйка кровавого диктатора из Минска, чем какие-то хитроумные разговоры с третьесортным украинским нардепом из "Слуги народа".

Что не так с Евгением Шевченко еще?

В ноябре 2021 года мировые полосы записали информацию о большой войне, которую готовит РФ против Украины. Сам Буданов чуть ли не первый из чиновников заговорил о том, что будет такая война, что нам не выиграть ее без помощи США.

Евгений Шевченко в то время планировал поехать в Донецк и поговорить по-мужски с государственным изменником и коллаборантом Денисом Пушилиным.

Вот прямая цитата из его Facebook, которую он предусмотрительно стер после большого вторжения РФ: "Я собираюсь поехать в Донецк. Да, не удивляйтесь. Пока эти "успешные" фотки выставляют, наши люди друг в друга стреляют. Кому-то нужно начать диалог. Не стоит мне рассказывать о "легитимизации" боевиков. Эта проблема у некоторых в головах. Все равно будет по-нашему. По-человечески. Без разных упоротых советчиков".

Интересно, если бы Шевченко доехал до Пушилина, а Украина подписала бы соглашение о капитуляции — какая страна сегодня хвалила бы его за успешные супершпионские переговоры?

Евгений Шевченко – давний фанат российского информационного наемника Анатолия Шария. Депутат неоднократно постился в видео, где коллаборант насмехался над акциями патриотических сил.

Хто такий Євгеній Шевченко

Мажоритарщик от Запорожья постоянно нахваливал Шария как перспективного политика

Хто такий Євгеній Шевченко

А вдобавок еще и вместе с Толиком насмехались над так называемыми "соросятами".

Хто такий Євгеній Шевченко

Как и любого мощного ватника-депутата очень триггерит Евромайдан и патриоты, которые не дали Януковичу в 2014 году превратить нас в Беларусь 2.0.

Хто такий Євгеній Шевченко

Более того, Евгений Шевченко любил "включаться" на российский пропагандистский канал и мощно оборвать там два Майдана, украинские ВСУ и закон о языке. Все это тоже способствовало тому, что глубокие ватники из российской провинции смотрели на таких государственников и думали, что все здесь такие. И только ждут, когда на танках приедут российские "освободители".

В унисон с Киселевым и Скабеевой Шевченко после таких включений насмехался над приговорами украинским патриотам. И, например, насмехался над тем, что известному украинскому блоггеру Сергею Стерненко грозило 7 лет тюремного заключения за "разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия".

Хто такий Євгеній Шевченко

Очень странное поведение "агента ГУР МО", учитывая, сколько сейчас помощи передает спецназовцам этого ведомства Сергей Стерненко.

Так что в итоге хочется сказать следующее: Кирилл Буданов в своем недалеком прошлом был отличным разведчиком, в талантах которого не сомневались многочисленные коллеги и собратья. Но очень неприятно, что ради политической конъюнктуры он вынужден был стать военно-развлекательным блоггером и отбеливать репутацию ватной нечисти.

Можно сколь угодно подменять реальную работу непубличных разведчиков и ватника из Мелитополя и голую эскортницу Ксюшу. Однако истину, как и шило в мешке, не утаишь. И наконец придется отвечать, потому что Украина не Россия, где подмена настоящих ветеранов и фейков 9 Мая – хорошая традиция.

Специально для Еспресо

Об авторе. Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка, обозреватель Еспресо

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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