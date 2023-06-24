Кто такие РДК и легион "Свобода России"

Еспресо выяснял, кто является участниками РДК и "Свободы России", а также какие цели они преследуют.

РДК: от создания до военных операций

"Русский добровольческий корпус" – военное подразделение, сформированное из российских эмигрантов, проживающих на территории Украины. Его участники утверждают, что воюют на стороне Украины и являются военным подразделением ВСУ.

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Сформировали РДК в августе прошлого года, для защиты Украины от российского вторжения. По информации из открытых источников, он входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. Участники корпуса – представители русских этнических эмигрантов. В то же время легион "Свобода России" сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, перешедших на сторону Украины.

Летом 2022 года РДК зачислили в 1-ю роту 98-го батальона ТрО "Азов", а уже в ноябре 2022 года в 9 российских регионах было объявлено об отборе добровольцев в ряды РДК и других национальных подразделений в составе Вооруженных Сил Украины.

Если верить заявлениям на официальных страницах РДК, то уже в начале этого года бойцы этого подразделения в составе спецподразделения ГУР МО Украины провели успешную операцию в Новой Каховке, во время которой было уничтожено не менее 12 российских оккупантов, БТР-82А и был захвачен пленник. Говорят, что благодаря этому рейду разведка получила точные данные о количестве, составе и местах расположения вражеских резервов.

С тех пор о РДК стали говорить все чаще и активнее. Именно им приписывают Сушанский инцидент. Речь идет о нападении на село Сушаны Брянской области 2 марта 2023 года. 6 апреля этого года состоялся второй рейд РДК в село Случовск. В конце мая было шумно на Белгородщине. Ответственность за все эти события взяли на себя РДК вместе с легионом "Свобода России". В ГУР Украины подтвердили, что россияне проводят операцию на территории Белгородской области с целью создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. Тогда, кстати, представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил , что события в Белгородской области – это "внутренний конфликт РФ" и борьба россиян с внутренней путинской оккупацией.

1 июня РДК объявил о новом рейде в направлении Шебекино. Позже появились сообщения о боях в районе пограничного пункта Шебекино, а глава региона сообщил, что город был обстрелян из системы залпового огня "Град".

Командир РДК

Командиром Российского добровольческого корпуса является Денис Никитин, или Капустин, он же White Rex. Сейчас он находится в федеральном розыске России как "участник террористической организации". В середине марта Росфинмониторинг внес Капустина в реестр террористов и экстремистов.

Фото: gettyimages

Родился Капустин в Москве в 1984 году. В 17-летнем возрасте переехал в Кельн. По данным немецкого еженедельника Der Spiegel Капустин имеет вид на постоянное проживание в Германии. Там он известен под именем Денис Никитин.

В 2017 году приехал в Украину, здесь открыл сеть одежды White Rex, участвовал в боях ММА, тренировался с бойцами Азова. По сообщению Reuters, он "часто называл себя националистом, борющимся за Россию, принадлежащую этническим русским". В то же время "отвергал характеристику себя как неонациста и сторонника превосходства белой расы".

Легион "Свобода России": российские солдаты, перешедшие на сторону Украины

Легион "Свобода России" – российский легион Вооруженных Сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Он входит в Интернациональный легион ТрО Украины. Сформирован легион из бывших военнослужащих вооруженных сил РФ и других россиян или белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ.

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Легион начал формироваться 11 марта 2022 года, он сформирован из состава роты армии РФ - более 100 человек, добровольно перешедших на украинскую сторону. С помощью сотрудников СБУ 27 февраля российские военные совершили переход на сторону Украины, чтобы, по словам командира роты, "защитить украинцев от настоящих фашистов". Земляков, военнослужащих путинской армии, он призвал вступать в ряды легиона "Свобода России", чтобы вместе спасти также собственный народ и страну "от унижения и руины".

Первые добровольцы легиона "Свобода России" приступили к индивидуальной предварительной подготовке в конце марта. В частности, личный состав легиона под руководством инструкторов из ВСУ изучил особенности работы переносной противотанковой ракеты NLAW.

29 июля 2022 года в составе Легиона был сформирован второй батальон, а в октябре Легион получил собственную артиллерию и начал формировать третий батальон. В настоящее время подразделение участвует в обороне Бахмута в Донецкой области.

22 мая 2023 года вместе с "Российским добровольческим корпусом" бойцы Легиона "Свобода России" совершили разведывательные действия на территории Белгородской области. 7 июня бойцы легиона "Свобода России" объявили , что считают Крым временно оккупированной частью Украины.

Одним из известных представителей легиона является экс-газпромовец Игорь Волобуев. Россиянин украинского происхождения. Родился Волобуев в Ахтырке Сумской области. Переехал в конце 1980-х в Россию, где и учился и работал. Был вице-президентом Газпромбанка, многолетним руководителем пресс-службы российского Газпрома. В начале марта, когда началось полномасштабное вторжение, бежал в Украину. В июне 2022 года вступил в легион "Свобода России".

Игорь Волобуев

В интервью Денису Казанскому рассказывал, что еще в 2014 году решил переехать в Украину после оккупации Крыма.

"То, что произошло, это угроза не только Украине, но и всему миру. Мне говорили мои друзья и знакомые из Ахтырки, что больше никогда не хотят слышать, что я ахтырчанин и что им за меня стыдно".

Илья Богданов: от ФСБ до "Правого сектора" и РДК

На видео с рейда по Белгородщине фигурирует и Илья Богданов – экс-боец "Правого сектора", россиянин, которому дали украинское гражданство. В настоящее время он является участником "Российского добровольческого корпуса". Перенес несколько операций из-за ранений в боях.

До 2014 года Богданов проживал и работал в России. Учился в Хабаровском пограничном институте ФСБ. Работал оперуполномоченным пограничного управления ФСБ, впоследствии в пограничном управлении Приморского края ФСБ, где служил государственным инспектором. Дослужился до звания старший лейтенант.

Фото: gettyimages

Как рассказывал сам Богданов, летом 2014 года он приехал из России в Украину воевать добровольцем против путинской агрессии.

Сначала Богданов воевал в составе батальона "Донбасс", а позже – в Добровольческом украинском корпусе "Правый сектор". После участия в войне ему было дано украинское гражданство.

На Богданова трижды совершали покушения. В ноябре 2016 года его похитили, но при попытке вывоза в Россию военный был освобожден в ходе спецоперации СБУ. За несколько дней до похищения экс-офицер ФСБ сообщил, что занимается последними приготовлениями к открытию заведения корейской кухни. В июле 2017 года он открыл в Киеве ресторан корейской кухни "Пян-Се бар", впоследствии переименованный в "Пян-Се REST". Также известно, что Богданов причастен к продвижению Pizza Veterano – пиццерии, которую создали бывшие бойцы АТО.

После начала полномасштабного вторжения в Украину перенес несколько хирургических операций, а после выздоровления вступил в "Русский добровольческий корпус", в составе которого участвовал в боевых действиях. Как отмечал в интервью для 5 канала: "У меня было понимание, что война на Донбассе просто так не завершится, ведь очень сильно отличалась всем от других. И если раньше война носила более локальный характер, то сейчас она идет повсюду", – рассказывал он. .