Кто такие ХАМАС, за что воюют и кто им помогает

О чем в тексте:

"Священная война" палестинских боевиков. Кто такой ХАМАС

ХАМАС против ФАТХ и уничтожение Израиля Чего стремятся террористы

Десятки тысяч поклонников среди палестинцев. Кто поддерживает террористов ХАМАСа

Фактор Ирана и России в войне ХАМАС против Израиля

Кто признал ХАМАС террористической организацией

"Священная война" палестинских боевиков. Кто такой ХАМАС

ХАМАС – это организация "три в одном". Он является палестинским исламистским движением и политической партией, и в то же время это террористическая группировка. Возник в декабре 1987 года, вскоре после начала Первой палестинской интифады – восстание палестинских арабов против оккупации Израилем территорий, взятых под контроль в ходе шестидневной войны в 1967-м. Это восстание также называют "войной камней", поскольку в начале палестинцы в основном использовали против израильтян камни и самодельное оружие. Противостояние завершилось подписанием соглашений между Израилем и Организацией освобождения Палестины в Осло в 1993 году. Однако ХАМАС достигнутых договоренностей не признал, продолжив нападения на территорию Израиля.

Основателями движения стали радикалы базировавшейся в Египте одной из крупнейших исламских организаций – "Братья-мусульмане". А возглавил его довольно харизматичный исламский лидер шейх Ахмед Исмаил Ясин, который был с детства парализован и передвигался на колесном кресле. Во время военной операции Израиля в Секторе Газа в 2004-м он был убит.

Фото: арабские СМИ

Нынешнюю организацию палестинских боевиков образовали на базе двух других группировок (официально они считаются культурно-просветительскими – авт.), действовавших в Секторе Газы – это Крыло братьев-мусульман Западного берега реки Иордан и Газы и Исламский палестинский Джихад. Лидер палестинского национального движения Ясир Арафат утверждал, что ХАМАС был создан при содействии спецслужб Израиля, чтобы противопоставить его Организации освобождения Палестины и дискредитировать палестинское движение сопротивления.

И действительно, сначала израильские власти не противодействовали ХАМАСу, даже долго поддерживали, поскольку видели в обеих группах противовес влиянию Организации освобождения Палестины и подобным ей. Но через два года, в мае 1989-го, полиция Израиля задержала 250 членов движения, включая его основателя Ясина – их обвиняли в убийствах и организации восстания. В 1991-м Ясин приговорен к пожизненному заключению, однако из-за неудавшейся секретной операции Израиля в Иордании в 1997-м израильтяне вынуждены были уволить лидера ХАМАСа.

Резиденция террористической группировки расположена в иранском Тегеране, а с 2014-го в Дохе (Катар). Но в отличие от подконтрольного Ирану Джихаду ХАМАС сохраняет значительную самостоятельность в выборе стратегии и тактике борьбы. Группировка имеет два крыла – политическую и военную. Первое ведет пропаганду и вербует новых членов через мечети и социальные учреждения. Второе (Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама) – проводит боевые операции. В 1990-х филиалы ХАМАС открыли в США, Европе, Саудовской Аравии, Иордании, Сирии, Ливане и Иране.

Боевики ХАМАС финансируются Ираном, Иорданией, Суданом, странами Персидского залива. Годовой бюджет группировки составляет около 30 млн долларов. Треть этой суммы террористам предоставляют их поклонники, живущие в США и Европе.

В мае 2021-го, во время вооруженного обострения израильско-палестинского конфликта, в городе Наблус в Палестинской автономии израильские военные арестовали одного из руководителей ХАМАСа – Алаа Хамидана, входившего в парламентский список "Аль-Кудс", представляющий интерес в . Главой партии и одним из лидеров группировки является политик и экс-премьер-министр Палестинского государства Исмаил Гания.

ХАМАС против ФАТХ и уничтожение Израиля Чего стремятся террористы

После смерти главы Организации освобождения Палестины (ОВП) Ясира Арафата в 2004 году ХАМАС начал активно участвовать в политической жизни Палестинской автономии. В феврале 2006-го он получил абсолютное большинство на выборах в Палестинский законодательный совет и пошатнул позиции ФАТХ – одной из ведущих партий, по сути в то время формировавшей политику ООП.

Фото: ANADOLU AGENCY

Интересно, что в тот же февраль 2006-го президент РФ Владимир Путин пригласил делегацию ХАМАС на переговоры в Москву, что вызвало удивление у партнеров России об урегулировании израильско-палестинского конфликта и возмущении в Израиле.

В 2007 году произошло вооруженное противостояние ХАМАСа с ФАТХ в Секторе Газа, в результате боевики полностью захватили там власть. Вместе с тем ФАТХ сохранил позиции на Западном берегу реки Иордан, создав там новое правительство во главе с Махмудом Аббасом. Палестинская автономия фактически разделена на две части и расколота на два политических лагеря, враждующих между собой.

Удерживая власть в секторе Газа, Хамас продолжил нападения на израильтян и ракетные обстрелы Израиля. В ответ на атаки боевиков израильская армия трижды проводила военные операции по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАСа – речь идет о "Лите свинце" в 2009-м, "Облачный столб" в 2012-м и "Нерушимая скала" в 2014-м.

С тех пор между Израилем и ХАМАСом периодически вспыхивало насилие, например вооруженное обострение в мае 2021 года, но все же сторонам удавалось достигать перемирия при посредничестве Египта, Катара и ООН. Поэтому до недавнего времени больших конфликтов удавалось избегать. Несмотря на блокаду Израилем, боевики сохраняли власть в Секторе Газа и увеличивали свой арсенал ракет.

ХАМАС выступает за освобождение не только Сектора Газы и Западного берега реки Иордан, которые Израиль оккупировал в ходе шестидневной войны в 1967 году. Движение стремится к освобождению и других территорий, которые считаются палестинскими. Глобальная цель ХАМАС – уничтожить Израиль и создать исламское теократическое палестинское государство, которое, как утверждал духовный лидер движения шейх Ясин, должно стать центром арабского и мусульманского мира.

ХАМАС призывает к сопротивлению еврейским поселенцам в Палестине, вступает в конфронтацию с левыми действиями, выступающими за светский путь развития, и с арабами, сотрудничающими с Израилем. Боевики проводят силовые операции для деморализации израильтян и дискредитации карательных органов Израиля. Активистов вербуют в университетах, школах, мечетях, благотворительных учреждениях. Движение формирует отряды шахидов, то есть мучеников за веру, которые убеждены, что смерть во имя ислама – кратчайший путь в рай.

Десятки тысяч поклонников среди палестинцев. Кто поддерживает террористов ХАМАСа

Что касается сектора Газа, он является одним из самых густонаселенных районов в мире, где две трети составляют беженцы, бежавшие из Израиля во время арабско-израильской войны в 1947-49 годах, и их потомки. На территории протяженностью 41 км и шириной 10 км проживает около 2,3 млн человек. В то же время, экономика региона в крайне плохом состоянии, воды, электричества и медикаментов постоянно не хватает. По данным ООН, почти 80% населения живет в нищете и возлагается на международную гуманитарную помощь (к слову, ООН до сих пор считает Сектор Газа оккупированной территорией, несмотря на выход Израиля оттуда в 2005 году – авт.).

Фото: AP

Атакуя Израиль, боевики ХАМАС традиционно используют как щит собственное мирное население: размещают ракетные установки возле жилых домов, на крышах больниц и школ, а штабы управления обустраивают в многоквартирных домах.

Террористы преимущественно доставляют оружие через вырытые тоннели из Египта, который все же пытается перекрывать такие каналы поставок на территорию Сектора Газа. Одновременно одним из важнейших доноров ХАМАСа является Катар. В 2012 году эмир Аль Тани стал первым иностранным главой государства, который встретился с руководством палестинской группировки в Секторе Газа, а Катар перечислил на счета ХАМАС более 1,5 млрд долларов. Все же Израиль надеется, что Катар, как и некоторые другие арабские страны, последуют примеру Объединенных Арабских Эмиратов, подписавших Авраамский договор с Израилем в 2020 году о нормализации отношений.

Еще одним важным союзником группировки ХАМАС является Турция. Еще до нападения на Израиль 7 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал политическому лидеру палестинского движения свою поддержку. В настоящее время лидер Турции активно вмешался в переговорный процесс по палестино-израильскому конфликту, Анкара готова к содействию после разрешения сторон прекратить огонь.

Кроме того, ХАМАС поддерживают немало неправительственных инициатив в разных странах мира. Движение имеет десятки тысяч поклонников среди палестинцев.

Фактор Ирана и России в войне ХАМАС против Израиля

Американское издание The Wall Street Journal писало , что атака ХАМАС на Израиль была спланирована при содействии Ирана. Страна несколько недель помогала палестинским боевикам ХАМАС планировать нападение на Израиль. А окончательное "добро" было дано в Бейруте в понедельник в преддверии вторжения из Сектора Газы.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил , что Иран является соучастником нападения палестинских боевиков на Израиль, поскольку в течение длительного времени он поддерживает ХАМАС и другие террористические группировки в этом регионе, обучая и предоставляя ресурсы. Однако у США нет конкретных доказательств прямого участия Ирана в атаках на Израиль.

В свою очередь, Иранская делегация в ООН опровергла причастность Тегерана к планированию или осуществлению атаки ХАМАС на Израиль. "Мы решительно поддерживаем Палестину, но мы не причастны к палестинскому ответу, поскольку это решение принимает только сама Палестина", - говорилось в заявлении представительства Ирана в ООН в Нью-Йорке.

О непричастности заявил и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, одновременно приветствовавший то, что он назвал "военным и разведывательным поражением Израиля". Но добавил, что "мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим", и что "в этой катастрофе виноваты действия самого сионистского режима".

Фото: верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

РФ в заявлении по поводу событий в Израиле обвинила ООН и ее Совет Безопасности в "невыполнении соответствующих резолюций" и "фактическом блокировании Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН". А заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, по сути, намекнул на причастность Кремля к нападению террористов ХАМАСа, при этом не забыл вспомнить войну в Украине. "Вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти слабоумия (США) залезли к нам и помогают неонацистам, сталкивая два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете?", – написал ранее Медведев.

Путин также прокомментировал войну между Израилем и ХАМАСом. Президент России считает, что последние события в Израиле связаны с провалом политики США на Ближнем Востоке, поскольку Вашингтон не был "озабочен поиском компромиссов для обеих сторон" и не учел "коренные интересы палестинского народа". По словам Путина, российская позиция состоит в том, что "ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю", и власти России "призывают к этому все стороны конфликта".

Добавим, как сообщал Центр национального сопротивления, часть выбывших из Беларуси в направлении стран Африки часть боевиков ПИК Вагнер были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта боевикам ХАМАС. Ключевыми направлениями подготовки палестинских террористов стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывчатого материала. Только россияне, среди союзников ХАМАС, имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага, отметили в Центре. Именно его вагнеровцы и передавали боевикам ХАМАС во время учений в странах Африки.

Кто признал ХАМАС террористической организацией

ХАМАС официально признан террористической организацией властями Израиля, Канады, США, Великобритании, странами Европейского Союза и Японией. Он также запрещен в Иордании и Египте. Австралия террористическим признает только военное крыло ХАМАС. Отметим, что в декабре 2014 Европейский суд юстиции принял решение об исключении движения ХАМАС из списка террористических организаций.

Фото: Getty Images

На фоне войны в Израиле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия одна из тех стран, которая стоит за поддержкой действий террористической группировки ХАМАС. Вместе с тем, Украина до сих пор не признала палестинских боевиков террористами. Накануне представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский предположил, что нардепы могут рассмотреть это. "Мы сейчас боремся с мощным врагом и для нас важно не приобрести дополнительные сложности и врагов", - сказал народный депутат в эфире "Радио Свобода".

А председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко подчеркнул , что Украина должна признать ХАМАС террористической организацией. Кстати, еще в мае 2021 в Раде зарегистрировали соответствующий проект постановления. Как отметил Мережко, перед принятием документа следует проконсультироваться с МИД и компетентными органами, чтобы проработать все аспекты.