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Кто такие капелланы украинской армии: объясняем

25 октября, 2023 среда
10:32
Общество капелан

Лозунг военного капеллана – быть рядом с воинами. Как появились военные капелланы в Украине; как выглядит их служба; может ли военный капеллан быть комбатантом и могут ли украинки служить в военном капелланстве - объясняем в нашем материале

Кратко о том, что в тексте:
  • Кто такой военный капеллан и на каком законодательном уровне существует военное капелланство в Украине
  • Кто и как назначает капеллана на службу
  • Какие функции военного капеллана
  • Сколько служит штатных капелланов в Украине и из каких Церквей/религиозных организаций
  • Могут ли женщины быть военными капелланами

Кто такой военный капеллан и на каком законодательном уровне существует военное капелланство в Украине

Военное капелланство является профессией, уже официально существующей в Украине. Военный капеллан – военнослужащий на должностях офицерского состава, который проходит профессиональную подготовку в службе с военными на фронте. Закон "О службе военного капелланства" вступил в силу в конце 2021 года. То есть священнослужители – представители украинских Церквей и религиозных организаций, приходят на офицерские должности в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе. Они не приобщаются к нарядам и торжественным маршам, но должны овладеть военной культурой. Штатные должности военных священников появились в 2016 - сначала в Национальной гвардии, тогда в Вооруженных силах Украины. До этого священнослужители ездили на фронт с душепастырским служением как волонтеры.

капелан

Фото: gettyimages

Кто и как назначает капеллана на службу

Капелланом может быть гражданин Украины с богословским образованием, священнослужитель одной из конфессий или религии, зарегистрированных в Украине. Стать военным капелланом можно только добровольно. Впрочем, для этого нужно получить разрешение от Церкви. Если священник провозглашается быть капелланом, сначала Церковь должна распознать его призвание к служению в армии (условно пригодность и готовность). Церковь должна позаботиться о духовной, священнической формации человека, благословить на осуществление капелланской службы в армии и обеспечить соответствие кандидата требованиям Закона Украины о военной службе. Далее пастырь должен получить мандат на право осуществлять капелланскую деятельность, выдаваемую Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести. Сверив все документы кандидата, выдают и посылают мандат в Церковь. Такое разрешение священник получает от руководящего центра религиозной организации или церкви. Соответственно, дальше военного капеллана назначают в ту или иную воинскую часть.

капелан

Фото: gettyimages

Какие функции военного капеллана

Капеллан - это лицо, которое должно обеспечить определенное внутреннее, духовное, моральное состояние военнослужащих, в частности должно удовлетворить духовно-религиозные потребности. Среди этого душпастырь должен быть хорошим собеседником, который выслушает и сориентирует жизненную энергию в правильном направлении. Конечно, в боевых условиях люди переосмысливают жизненные приоритеты, иногда познают Бога, а потому желают креститься или даже обвенчаться, если желают принять христианство. Но военный должен поддерживать дух бойцов независимо от вероисповедания или мировоззрения.
В военной службе капеллана есть исключение — пастырь не может получать и применять оружия, ведь он не комбатант, то есть не имеет права принимать непосредственное участие в боевых действиях. За капелланом закреплен военнослужащий, который может оградить его в условиях опасности.

капелан

Фото: gettyimages

Сколько служит штатных капелланов в Украине и из каких Церквей/религиозных организаций

Сегодня более 160 военных капелланов находятся в штате Вооруженных сил Украины. До сих пор более 700 должностей остаются открытыми. Еще несколько сотен священнослужителей и пасторов работают с военными на общественных началах. Наибольшая квота капелланов принадлежит Православной церкви Украины. Второе место занимает УГКЦ. Среди прочих — римо-католики, протестанты и т.д. О таком запросе капелланов свидетельствует и опрос военнослужащих, заявляют военные капелланы. Впрочем, каждого капеллана той или иной конфессии назначают в соответствии с запросом военнослужащих воинской части. К слову, в Украине сформированы также отдельные воинские части, которые насчитывают мусульмане. Соответственно им назначили капелланов-имамов.

капелан

Фото: gettyimages

Могут ли женщины быть военными капелланами

Женщина может быть военным капелланом, однако для этого религиозная организация или церковный институт должен предоставить ей соответствующий мандат. Следовательно, на штатные должности военных капелланов назначены уже три женщины, одна из них — в должности офицера службы военного капелланства в оперативное командование «Юг». Например, такова Лариса Когут и входит в Ассоциацию профессиональных капелланов Украины. То есть не только священнослужитель или пастор может быть капелланом в армии.

військовий капелан Лариса Когут

военный капеллан Лариса Когут, Фото: gettyimages

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