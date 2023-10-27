Народный депутат ошеломила серией странных опросов. Желают ли граждане смерти депутатам? Хотят ли они отправить их в тюрьму? И еще поинтересовалась, целесообразно ли отправить депутатов оппозиции, а именно "Европейской Солидарности", в Авдеевку.

Если говорить честно — в Верховной Раде за тридцать с лишним лет хватало юродивых. Но молодая и инициативная представительница Оболони превзошла всех.

Марьяна Безугла назвала серию своих людоедских опросов "социальным экспериментом". Мы не видели никакой реакции главы фракции Давида Арахамии, ни одного выговора от партии, ноль осуждения с Банковой. А следовательно, новая затея Марьяны могла быть напрямую стимулирована из Офиса президента. Что вот, мол, депутаты - негодяи, все тотальные коррупционеры и как раз они всячески избегают фронта.

Время этих опросов тоже выбрано вполне правильно. Согласно последней социологии, 64% граждан не доверяют нынешнему созыву Рады. А закрытая социология прогнозирует, что у Зеленского уже не будет такой монополии парламентской власти, как раньше. То есть, по логике ОПУ, институт парламентаризма следует смешать с грязью, чтобы каждый нардеп — и нынешний, и будущий — были с легким амбре сцикунства и дезертирства.

Марьяну Безуглу с первых дней ее появления в Раде избрали спикершей наиболее триггерных тем. Стоило Галине Третьяковой попасть в скандал с заявлениями о "детях низкого сорта" — молодая депутат начала убеждать, что это просто грязные инсинуации оппонентов.

Стоило Зеленскому устроить сомнительный опрос под заборами в день местных выборов, — Марьяна тут же начала говорить об альтернативной социологии, которая не несет ничего плохого.

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И особенно ярко засияла ее звезда на пике скандала с вагнеровцами. Марьяна сначала уверяла на ВСК, что никаких вагнеровцев не было. А потом оказалось, что были, но виновными за срыв спецоперации по задержанию назначили не Банковую, а анонимных офицеров, сливших детали определенным политическим силам и политизированным журналистам.

И уже тогда стало ясно, что Безугла стала стандартным черным ртом партии власти , которым борются с политическими оппонентами, журналистами и тестируют почву перед воплощением самых грязных идей. Такими в свое время были Илья Кива, Анна Герман и Инна Богословская.

С началом полномасштабной войны Марьяна Безугла начала кампанию по отбеливанию узурпации свободы слова, выбрасыванию с фронта прессы — чтобы, не дай Бог, не сказали чего-то лишнего, а хлебали сладкие сиропы из единых телемарафонов.

И заодно, Безугла уехала в Северодонецк в момент крупнейших боев именно на том отрезке. Там она сидела в штабе и нудила своим присутствием офицеров, привлеченных к работе именно здесь.

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Когда Безуглу спросили, что же это было на самом деле, - она сказала, что это "были функции надзора и контроля". Так сказать, в противоположность "политизированным журналистам" — в лице Янины Соколовой, которая сообщила о сидении Безуглой в штабе Северодонецка.

Во время своего турне депутат "Слуг Народа" также раздавала непрошенные советы военно-гражданской администрации Луганщины. Да такие, что офигел даже тогдашний ее руководитель Сергей Гайдай. И несмотря на то, что этот человек был близок к власти, он не выбирал крепких выражений.

"Для меня непонятно, что это особа делает на линии фронта или в зоне боевых действий, кто она такая, какие она имеет полномочия. Она вообще не в своем уме, потому что предлагала, например, мне депортировать 15 тысяч человек под обстрелами" , — говорил тогда в печати Гайдай.

Однако даже после этого никто не сказал Безуглой: "Да иди уже, Господи!". Депутатка выдала новый ход — обратилась к Ивану Баканову и СБУ с просьбой цапнуть главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова за его журналистскую деятельность…

К счастью, у СБУ присутствуют остатки здравого смысла и они обтекаемо сказали, что не будут "реагировать на эмоциональные заявления" определенных лиц.

Так что если сопоставить эти факты с новыми призывами Марьяны отправить депутатов на фронт, а "Европейскую Солидарность" особо - на Авдеевку, можно заметить определенную тенденцию.

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Этой упрямой особе с довольно нестабильным ментальным здоровьем отведена роль Ильи Кивы, пока оригинал зажигает русофильством в Москве.

Роль упрямого дурака, вбрасывающего в общественный дискурс какие-то невозможные вещи, для того, чтобы выяснить общественную реакцию, открыть шире окно Овертона, так сказать.

А руководит этими процессами офис президента, где уже усиленно готовятся к выборам. И именно он заинтересован, чтобы больше депутатов оппозиции отправить на фронт, чтобы они не баллотировались и не составляли политической конкуренции. Недаром же Безугла раньше выдавала посты, что "порохоты должны умереть".

Поэтому можно констатировать, что специфические "социальные опросы" пани Марьяны - неслучайны. Именно с ее наездов на прессу в 2022 году началась кампания по выдавливанию независимых журналистов с фронта. Кульминацией этой войны за внимание и правду стали баны Анны Маляр для СМИ снимать освобождение Херсона. Туда просто не пустили журналистов вместе с нашими ударными бригадами. Чтобы первыми пропиариться туда, поехали как раз Зеленский и Банковая.

Рейтинги, опросы, отношение к Украине западных союзников свидетельствуют, что Владимир Зеленский попал в тупик. И чем дальше, тем у его команды будет расти потребность включить режим "Орбан 2.0", с обидами на Запад и отказом выполнять обещания, даные партнерам.

Поэтому Безугла – это такой себе Шариков в юбке, у которого единственная цель – помочь удержать зеленый комсомол. А дальше — хоть потоп, который смоет всех а не только неблагодарные СМИ и оппозицию.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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