В прошлом Анну Маляр знали как эксперта-криминолога и постоянную участницу псевдо-социальных шоу каналов ТРК "Украина" и "Интер".

В 2020 году Анна Маляр баллотировалась под брендом "Слуг Народа" в Киевсовет, и хотя выборы проиграла, не осталась незамеченной.

Фото: Getty Images

Уже в августе 2021 года она была назначена на должность замминистра обороны Андрея Тарана. Там Маляр стала куратором управления стратегическими коммуникациями и информационной политики.

В своих дебютных в новой должности интервью Маляр рассказывала, что она "профессионально занимается началом вооруженного конфликта на Донбассе". И намекала, что надо наконец-то организовать защиту Украины в информационном пространстве и освоить навыки ведения гибридной войны.

В октябре 2022 года журнал NV внес Маляр в список 25 величайших военачальников современности. Что было несколько странно — должность заместителя Минобороны гражданская. А любовь Анны Маляр к одежде оливкового цвета, даже чаще чем у Залужного с Будановым, не уравнивает ее с ключевыми военными, которые действительно одерживали критические победы.

Анна Маляр в своей должности куратора информационной политики смогла поссориться с военными корреспондентами, много лет освещающими события на фронте. И точно знают, что нужно показывать, а где лицо и фон лучше заблурить. Именно во времена этого заместителя военного корреспондента могли вычеркнуть из пула или поставить бан на посещение того или иного сектора. Кроме того, украинским журналам несколько раз запрещали отснять исторические кадры освобождения украинских городов в прямом режиме. Почему так? Как же это можно снимать, как освобожденные от оккупации люди качают на руках защитников и целуют им руки, пока президент с Ермаком не приехали. Так, к примеру, было в Херсоне. Поэтому мы получили неприятную ситуацию, когда исторические кадры освобождения областного центра сняли разве что военные для своих тиктоков — в достаточно плохом качестве.

Уволенная специалистка по гибридной войне не раз сообщала новости об освобождении того или иного пункта раньше Генштаба и бригады, непосредственно работающей на том или ином отрезке. Чем подвергала опасности жизнь защитников.

Крайняя история — с освобождением Андреевки на Донбассе. Наша 3-я штурмовая еще бой не закончила, а Маляр уже отрапортовала о победе. Чем подставила людей и подвергла себя вполне заслуженному хейту.

Мои источники также добавляют, что безграничная любовь бывшей уже заместительницы к кичению чужими победами поссорила ее с официальными спикерами нескольких группировок, которые являются кадровыми военными, да еще и военными журналистами.

Из громких скандалов еще стоит вспомнить споры Анны Маляр с боевыми медиками, разложившими ситуацию, как Командование медицинских сил не реагирует на нужды здесь и сейчас.

Уже на пике разговоров об увольнении Маляр появилась еще одна неприятная деталь о заместительнице по "информационной политике". Именно за эти два с лишним года Минобороны убило Военное телевидение и Армию Информ — главного вещателя ВСУ, который вот-вот должен был запуститься в нормальном режиме с качественными программами. Зачем нам это нужно? Для качественного исторического архива нынешней войны с Россией. Во-вторых, именно эти ресурсы должны были вырастить новое поколение качественных военных журналистов и спикеров, которые могли бы не писать сухие и скучные релизы, а качественно поехать с журналистами WSJ, NYT, WP и рассказать информацию из первых уст. Без "анонимных источников" с российскими "ушами".

Далее следует отметить участие Маляр в распространении не совсем правдивой информации. 25 февраля 2022 года на странице тогда заместителя Минобороны по вопросам информационной политики появился пост о "российских военных на Оболони, одевшихся в украинский камуфляж".

Как потом стало известно, это были украинские военные. Но дезинформированные люди в панике не разобрались кто есть кто - и был огонь по своим.

Этот фейк не был опровергнут на официальном уровне до сих пор, не было публичных извинений перед подразделением, понесшим потери, и родными воинов. И потому не удивительно, что до сих пор в интернете бродит городская легенда о боях с россиянами на Оболони.

Я не знаю, будет ли при новом министре обороны Рустеме Умерове должность заместителя по информационной политике. И не имею представления, кто может стать условным преемником Анны Маляр. Но очень хотелось бы, чтобы это не был очередной эксперт из "Холостяка" и СТБ или "Говорит Украина" на "плюсах". За информацию о войне во время войны должны отвечать те, кому это болит и кому небезразлично, как озвученная ими информация повлияет на ход войны.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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