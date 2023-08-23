Не новость, не аналитика, не официальное обращение или нормативный акт, а странное уведомление. Его содержание сводится к тому, что давно ведется работа по созданию Национального военного мемориального кладбища (НВМК), в 2022 году принят рамочный закон. Весной 2023 года министерство культуры и информационной политики предложило разместить НВМК на Броварском шоссе близ Быковни, но этот участок не подходит. Надо, мол, вернуться к рассмотрению предлагавшихся ранее участков. В частности, возле Южного кладбища между Витой-Почтовой и Глевахой. Это якобы ускорит строительство НВМК.

Чтобы понять, о чем и для чего написан этот странный текст, следует напомнить о том, что в нем не написано.

Выделение конкретного участка для НВМК возле Быковни – не просто "предложения МКИП", а нормы закона, принятого Верховной Радой в мае 2023 года.

Этот закон внесен десятками депутатов от разных фракций и проголосован единогласно (322 голоса за, никто не проголосовал против и не воздержался). Ни Украинский институт национальной памяти, ни МКИП, ни минобороны, ни минветеранов не возражали против его принятия. Напротив, и парламент, и правительственные структуры, и Киевская городская госадминистрация вместе работали над этим документом и имели консолидированную позицию.

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Решение парламента открыло путь к быстрому созданию мемориального кладбища на Броварском шоссе близ Быковни. Место правильное с точки зрения логистики (рядом с Киевом, удобные возможности добраться транспортом) и идеи (рядом захоронение жертв репрессий и тех, кто сейчас защищал свободу)

Что же произошло, что для УИНП вдруг участок стал негодным, и почему же о такой важной вещи, как принятый парламентом закон о ее выделении, не сказано ни слова?

А произошло то, что Закон, который 8 мая был передан на подпись президенту, до сих пор не подписан. Хотя статья 94 Конституции обязывает главу государства подписывать законы или возвращать их с замечаниями в парламент в течение 15 дней. А "в случае, если Президент Украины в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован".

Этот срок истек 23 мая, то есть три месяца назад. Но закон так и не подписан. И такое грубое нарушение Конституции Владимир Зеленский демонстрирует далеко не в первый раз. Помните, как мы всей страной целый год выбивали у президента подпись под законом о запрете ввоза издательской продукции из России? В общей сложности таких законов, не подписанных месяцами или даже годами, на Банковой лежит уже три десятка.

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Поэтому ответы на вопрос, кто затягивает создание Национального военного мемориального кладбища и какое назначение странного текста на сайте УИНП, — очевидны и понятны.

Также очевиден и ответ на вопрос, что делать, чтобы, как пишет УИНП, "ускорить его строительство".

Президент должен выполнить свою конституционную обязанность и безотлагательно подписать принятый парламентом закон. Именно это и запустит, наконец, долгожданное строительство Национального военного мемориального кладбища. Пора прекратить пренебрежение к погибшим героям.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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