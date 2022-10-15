English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Кто среди украинских киноакадемиков? Лидеры российского проката
OPINION

Кто среди украинских киноакадемиков? Лидеры российского проката

15 октября, 2022 суббота
10:07
Мнение

Как стало известно, Влада Ряшина срочно изгнали из членов Украинской киноакадемии

В марте я очень поддерживала решение Украинской киноакадемии исключить из нее Сергея Лозницу. Хоть и люблю его фильмы. Потому что он уже реально загнался.

Также я бы горячо поддержала решение киноакадемиков исключить Влада Ряшина. Который не просто публично мелет фігню и подыгрывает роспропаганде (как Лозница), а годами эту пропаганду создает. Он продюсировал множество российских милитарных и совкодрочерских проектов. Сериал Владимира Мединского о выдающихся советских деятелях, например.

Он получил награду за патриотическое воспитание русской молодежи и еще кучу всего. И вот сейчас фильм, который он продюсировал, стал лидером российского проката. Называется "Сердце Пармы". Его компания Star Media прямо в титрах трейлера, вместе с Фондом кино и каналом "Россия-1".

В то же время Влад Ряшин остается действующим членом Украинской киноакадемии — на сайте его имя есть в списках. Весной он еще был в правлении, но тихонечко оттуда вышел. Без скандала и без шумных заявлений.

Я считаю, что это зашкварчик. Что бы там ни делал Лозница, но он — просто щенок по сравнению с действиями Ряшина. Но один получил порцию осуждения (и правильно), а другой вообще ничего. Еще академиком остался.

UPD. Как стало известно, Ряшин был исключен из членов Украинской киноакадемии

Источник

Об авторе. Лена Чичерина – журналистка.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.

Новости
Культура
Кино
Украина
Россия
Читайте также:
На фото: Альона Дірксен
12 октября, 2022 среда
Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина бомбить Дрезден из-за протестов в поддержку Украины
Shahed-136
13 октября, 2022 четверг
В ISW сказали, для чего РФ могла перебросить в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции
Журналіста Михайла Ткача на пішоходному переході збив автомобіль
13 октября, 2022 четверг
Журналиста Михаила Ткача, проводившего расследование уличной гонки, на пешеходном переходе сбил автомобиль
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
15 октября
11:01
Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов
10:48
Россия пытается "убить" спутниковую связь Starlink в Украине, - Маск
10:30
Обновлено
Россияне утром нанесли ракетный удар по Киевщине, поврежден объект инфраструктуры
10:29
Мобилизированные резервисты оснащены гораздо хуже, чем силы РФ, которые уже в Украине - британская разведка
10:18
Утром оккупанты снова нанесли ракетный удар по Никополю, ранены три человека
10:11
Эксклюзив
Страны НАТО могут нанести превентивный удар по заводу по производству иранских дронов, - экс-командующий десантно-штурмовым войском Якубец
10:08
Обновлено
В оккупированном Мелитополе прогремели сильные взрывы: пострадала военная база россиян
09:57
Россия за сутки потеряла 400 военных, 7 боевых бронемашин и 2 вертолета
09:44
Обновлено
Россияне второй раз за сутки ударили ракетами по Запорожью: повреждены 36 домов и учебное заведение
09:35
Эксклюзив
Уровень сбития иранских дронов-камикадзе – 60-70%, - руководитель центра подготовки операторов БПЛА Таран
09:29
В освобожденном Лимане нашли еще шестерых убитых россиянами гражданских
09:23
Эксклюзив
Днепропетровский облсовет выделил средства на закупку зимней формы для ТрО, - депутат
09:15
Над Днепропетровщиной ВСУ ночью уничтожили 5 иранских дронов Shahed
09:11
Россияне ночью обстреливали Никопольщину, два человека получили ранения
08:58
Украинские военные за сутки отразили атаки в районах 13 населенных пунктов и ударили по 40 районам сосредоточения россиян, - Генштаб ВСУ
08:39
Смертность раненых в Украине оккупантов превышает 50%, - Генштаб ВСУ
08:24
Россияне за сутки нанесли по Украине 30 авиаударов и совершили 48 обстрелов из РСЗО, - Генштаб ВСУ
08:20
Эксклюзив
В Харькове российского имущества больше всего в Украине, - депутат райсовета
07:35
OPINION
Николай Княжицкий
Почему власть защищает имперское наследие и тянет русский мир в Украину
07:23
Более 500 артснарядов, боеприпасов к РСЗО, противотанковые ракеты, мины: на освобожденной территории Херсонщины обнаружили состав россиян
06:47
Зеленский обсудил с Наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в освобождении украинских военнопленных
05:58
Президент ПАСЕ пообещал содействовать Красному кресту в помощи украинским военнопленным
05:37
Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по позициям врага, в том числе по системам ПВО, - ОК Юг
05:10
Путин сообщил о завершении мобилизации, чтобы разблокировать осенний призыв, - ISW
04:44
Ракеты для HIMARS, снаряды для гаубиц, боеприпасы и бронированные авто: детали нового пакета военной помощи США.
04:19
Персонал ЗАЭС находится под "недопустимым давлением", - руководитель МАГАТЭ
03:53
Президент Казахстана заявил о попытках дестабилизировать Центральную Азию с помощью информационных технологий
03:26
В Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя
03:01
Обновлено
В Турции взрыв на угольной шахте: число погибших выросло до 25 человек
02:36
Кадыров и Пригожин подыскали кандидатуру на замену Шойгу, - росСМИ
02:09
Россия нанесла удар по Запорожью дронами-камикадзе. Пострадали объекты инфраструктуры
02:00
Джо Байден
Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $725 млн
01:45
Можно без паспорта: Украина упростила возвращение людям, выехавшим из оккупации в третьи страны
01:33
Венгрия
Будапешт вызвал украинского дипломата из-за демонтажа венгерского орла в Мукачево
01:06
Волонтеры из Гончаренко центров привезли в Николаев и передали военным трогательные подарки со всей Украины
00:23
Пентагон: наступление ВСУ изменило ситуацию - ключевыми для успеха Украины являются не дальнобойные РСЗО, а ПВО и артиллерия
00:11
Работники ПВК Вагнера и ФСБ попросили убежища во Франции и дают показания о войне с Украиной и работе спецслужб РФ, - СМИ
2022, пятница
14 октября
23:54
Де Дзерби, покинувший "Шахтер" из-за войны, заговорил о возвращении
23:19
Посмотрите, как обеспокоен враг: у них есть люди, оружие, ракеты и "шахиды", но нет шансов на победу, - Зеленский
22:59
В Сумской области на мини взорвался комбайн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV