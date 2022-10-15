Кто среди украинских киноакадемиков? Лидеры российского проката

В марте я очень поддерживала решение Украинской киноакадемии исключить из нее Сергея Лозницу. Хоть и люблю его фильмы. Потому что он уже реально загнался.

Также я бы горячо поддержала решение киноакадемиков исключить Влада Ряшина. Который не просто публично мелет фігню и подыгрывает роспропаганде (как Лозница), а годами эту пропаганду создает. Он продюсировал множество российских милитарных и совкодрочерских проектов. Сериал Владимира Мединского о выдающихся советских деятелях, например.

Он получил награду за патриотическое воспитание русской молодежи и еще кучу всего. И вот сейчас фильм, который он продюсировал, стал лидером российского проката. Называется "Сердце Пармы". Его компания Star Media прямо в титрах трейлера, вместе с Фондом кино и каналом "Россия-1".

В то же время Влад Ряшин остается действующим членом Украинской киноакадемии — на сайте его имя есть в списках. Весной он еще был в правлении, но тихонечко оттуда вышел. Без скандала и без шумных заявлений.

Я считаю, что это зашкварчик. Что бы там ни делал Лозница, но он — просто щенок по сравнению с действиями Ряшина. Но один получил порцию осуждения (и правильно), а другой вообще ничего. Еще академиком остался.

UPD. Как стало известно, Ряшин был исключен из членов Украинской киноакадемии

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Об авторе. Лена Чичерина – журналистка.

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