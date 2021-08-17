Кто "сливает" Зеленского России? Юрий Бутусов в стриме с Сергеем Руденко
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Кто "сливает" Зеленского России?
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с журналистом, главным редактором "Цензор.нет" Юрием Бутусовым.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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