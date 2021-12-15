"Кто с оружием пересечет границу Украины, будет уничтожен как бешеный пес": Цымбалюк сказал, из-за чего РФ упрекает его в экстремизме

Об этом сообщает Укринформ .

"Слова, за которые они меня преследуют, звучат очень просто: "Если любой русский военный или человек "без знаков различия" пересечет украинскую границу с оружием в руках, то будет уничтожен, как бешеный пес". Они почему-то первую часть - о пересечение украинской границы с оружием - отбросили, и пришли к выводу, что я занимаюсь "разжиганием межнациональной розни" в группу россиян.Хоть на самом деле все просто: сидите дома, и не мешайте нам жить, тогда и сами будете живы, и мы будем живы, и все у всех будет хорошо", – объяснил Цымбалюк.

В ноябре 2021 года в России началась информационная атака на корреспондента. Ряд российских медиа обнародовал материалы, вызывающие украинского журналиста на допрос в связи с "разжиганием вражды к россиянам".



Также эти медиа публиковали скриншоты жалоб адресованные прокуратуре, чтобы проверила YouTube-канал Цымбалюка "о возможном нарушении законодательства о противодействии экстремистской деятельности в связи с размещением Цимбалюком Р.В. информационных материалов в сети Интернет и по другим вопросам".

Проверить видео журналиста просил также депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитриев Дмитрий Владимирович, который, в частности, просил прокуратуру принять решение "на предмет законности пребывания этого лица на территории Российской Федерации".









В среду, 8 декабря, стало известно, что Цымбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы, назначенный на 24 декабря.



Адвокат Николай Полозов заявил, что эксперты считают, что статьи, по которым поршают дело, неконкретны, расплывчаты и позволяют натягивать норму на любые обстоятельства.



Также, по словам Полозова, дополнительным признаком согласованной атаки на Цимбалюка является слив из-за "пропагандистских мусорников" "разной информации, якобы дискредитирующей, например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности".

Роман Цымбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России.

Напомним, в России Цимбалюка обвиняют в экстремизме .

Омбудсман Людмила Денисова заявила, что Россия оказывает давление на украинского журналиста Романа Цимбалюка и лишает его права на выражение взглядов.