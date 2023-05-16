Вид не самый лучший – на фото стоит, как восковая фигура из экспозиции Тюссо. На руке (теперь на левой кисти, тогда как на параде в Москве это была кисть правой руки) снова бинты, очевидно после катетера (и если это кисти, то значит, что вены в обычных местах на обеих руках уже подорваны иглами напрочь). Есть информация о системных проблемах у Лукашенко практически со всеми системами организма (эндокринная, сердечно-сосудистая, почти все остальные). Организм в 68 лет изношен в хлам. По словам приближенного источника, "Добиться сильного улучшения самочувствия уже не удастся. Так и будет с [постоянными] госпитализациями".

Слухи о смерти Лукашенко эти фото развеяли. Но беспокойство заинтересованных сторон – нет. Постоянная зависимость от врачей и больниц будет очень сильно влиять на его возможности управления страной. Ввиду того, что режим в Беларуси абсолютно авторитарный, все держится сугубо на контроле самого Лукашенко, это важный момент.

Соответственно, есть определенная вероятность начала борьбы за власть в Беларуси – потому что вожак очевидно ослаб, можно попробовать. Здесь очень силен фактор России – фактического донора Беларуси как "паразитного государства". Путин может захотеть поставить лично собственного "наместника" в роли наследника Лукашенко и хозяина фактически "Белорусской области РФ". Но это не единственный возможный сценарий: в Беларуси может начаться и внутренняя борьба за власть, что обусловит тотальный хаос.

Есть определенная вероятность начала борьбы за власть в Беларуси – потому что вожак очевидно ослаб, можно попробовать. Здесь очень силен фактор России – как фактического донора Беларуси как "паразитного государства". Путин может захотеть поставить лично собственного "наместника" в роли наследника Лукашенко и хозяина фактически "Белорусской области РФ". Но это не единственный возможный сценарий: в Беларуси может начаться и внутренняя борьба за власть, что обусловит тотальный хаос

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И как раз вариант "хаоса" и "ссор за престол" намного более выгоден нам – потому что исключит возможность эффективного использования кремлем Беларуси (сделает его менее эффективным или вообще неэффективным) для открытия еще одного фронта против нас.

Но пока некоторые формулировки в официальных сообщениях СМИ как минимум несколько настораживают: "Лукашенко доложили, что войска ПВО Беларуси несколько суток в повышенной боевой готовности, а в субботу переведены в готовность номер один". Что это значит?

а) Решение по военным действиям (пусть и пока оборонительного (?) характера) принимал не Лукашенко. А кто?

б) Лукашенко отстранен от оперативного (лаг – 2-3 дня ориентировочно, если учитывать формулировку "войска несколько суток...") руководства или страной, или только военной сферой (разово? А как же перспектива "постоянных госпитализаций"? Временно? Окончательно?).

И это действительно интересный и важный вопрос: кто руководил Беларусью и ее войсками эти 6 дней? Кто будет управлять сейчас? Как долго это делать не Лукашенко? Чем это обернется для Украины?

Что интересно, по словам того же приближенного источника, "на ноги Лукашенко ставят врачи из Москвы, в том числе из центра им. Бакулева". Первое мнение: жизнь и здоровье Лукашенко кремль плотно взял под свой контроль. По одной отмашке из кремля московские врачи ненадолго при необходимости будут стимулировать здоровье Лукашенко. А если отмашка будет другая, прямо противоположная: "Все, заканчивайте"?.. Раньше, напомню, появлялись материалы о контроле действий Лукашенко из-за семейств его сыновей в заложниках кремля, они живут в России уже несколько лет. Теперь в руках кремля непосредственно жизнь Лукашенко, в буквальном смысле.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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