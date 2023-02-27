А еще война – дело преимущественно молодых. Хотя, конечно, есть и многие постарше, но это уже зависит, позволяет ли здоровье.

Мы с другом Бородой уже тогда, зимой 2016 принадлежали к старшим. Я в свои пятьдесят три был тогда старшим в нашем добровольческом подразделении, он шел где-то сразу после меня. Он – профессиональный военный, к тому же с университетским дипломом психолога. Судьба свела нас в степи под Авдеевкой, где мы, был момент, даже делили один автомат на двоих.

Друг Борода до сих пор воюет, правда, уже в рядах Вооруженных Сил. Он подтверждает, что с 2016-го многое изменилось, особенно за последний год, когда началась "великая война". А вот что не изменилось — это люди, взявшие в руки оружие, чтобы стать на защиту родной земли. По словам друга Бороды, мотивированные добровольцы, как тогда, так и теперь, несмотря на неизбежные потери и усталость, и сейчас составляют основу подразделения, пусть даже и мобилизованные через военкоматы.

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С 2016-го многое изменилось, особенно за последний год, когда началась "большая война". А вот что не изменилось — это люди, взявшие в руки оружие, чтобы стать на защиту родной земли. По словам друга Бороды, мотивированные добровольцы, как и тогда, так и теперь, несмотря на неизбежные потери и усталость, и сейчас составляют основу подразделения, пусть даже и мобилизованные через военкоматы.

В общей сложности он разделяет военнослужащих на три категории. Понятно, что идейно мотивированные добровольцы – это первая. Ко второй относит тех, для кого основой мотивации является финансовое обеспечение. Что ж, деньги всегда были неплохим мотиватором, и на войне тоже. Вот только когда речь идет о защите Отечества, то на первый план выходит моральный фактор. Поэтому недавнее уменьшение денежного вознаграждения для военнослужащих, которые не участвуют в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, в их подразделении восприняли хоть и без восторга, но с пониманием.

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Есть еще и третья категория – это те, кто идет на войну от жизненных проблем, неустроенности и т.д., например, проблем в семье, в семье или безответной любви. Таких хоть и не так много, но они заметны и, как это ни парадоксально звучит, многих из них война исцеляет, наполняет новыми смыслами, а прежде всего учит ценить жизнь во всех ее проявлениях.

А еще я поинтересовался, случаются ли и теперь "вертушки", которых мы иногда видели тогда в шестнадцатом - разного уровня чиновники, депутаты или просто "сыновья" влиятельных родителей, которые появлялись ради селфи, острых впечатлений, или удостоверение "участника боевых действий"? Правда, в то же время они привозили нам и запасы, и даже дорогую оптику. На это он ответил, что бывает и такое, хоть и нечасто, но без этого, пожалуй, никак. Впрочем, добавил, что они всегда рады любой помощи, если она на пользу и приближает Победу.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.