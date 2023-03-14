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OPINION

Кто пригласил пропагандистку Альбац в Украину?

Зоя Казанжи
14 мартa, 2023 вторник
08:02
Мнение

Пока вы здесь обсуждаете Оскар "хорошему русскому", у меня даже руки трясутся от другого

Пророссийская пропагандистка Евгения Альбац доехала в Одессу.

Есть информация, что эта геббельсовна-лайт въехала в Украину с российским паспортом. Не по израильскому. А это значит, что кто-то из власти дал команду на разрешение-визу-въезд.

Сначала она приехала в Хмельницкий. И вот что этот человек смог написать: "Очень чисто. Утром кофе в том же гранёном стакане с подстаканником. В Хмельницкий поезд пришел минута в минуту". Барыня прибыли, чисто здесь у нас, не подвели холопы.

Я специально пересмотрела несколько ее интервью уже после 24 февраля. Цитирую избирательно: "У западных военных экспертов нет такого представления, что сейчас российскую армию разгромят. Нет сейчас таких данных о разгроме. И до конца года не разгромят. К сожалению… или к счастью…. Я все-таки остаюсь лояльной своему флагу. Я не могу им желать... ой".

Далее: "Мальчики плохо экипированы, у них нет бронежилетов".

Мне противно ее цитировать. Ну как???? Как, скажите, можно такое пускать в страну на 10-м году войны?! Они делали все, чтобы эта война произошла. А сейчас плачут по "мальчикам", убивающим наших детей. Сочувствуют оккупантам и рассказывают в прямых эфирах, что все "так несправедливо".

Как, скажите, можно такое пускать в страну на 10-м году войны?! Они делали все, чтобы эта война произошла. А сейчас плачут по "мальчикам", убивающим наших детей. Сочувствуют оккупантам и рассказывают в прямых эфирах, что все "так несправедливо"

Эта Альбац еще несколько лет назад подсчитывала в своих эфирах, сколько погибнет украинцев, если вдруг вздумают "прокладывать коридор в Крым".

Я уже молчу о ее дружбе-контактах с Прилепиным и Симоньян, бесстыдном позировании на фото с ними, публичных поцелуях с пропагандистскими тварями. Фу...

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Альбац поддерживала этот режим, дружила с самыми черными его пропагандистами, а сейчас постится фото с нашими погибшими, с разбомбленными городами и свечами. Лицемерка туевая.

Альбац жрала и пила в Киеве, когда тысячи людей хоронили легендарного Да Винчи.

Жерла и пила в Виннице.

Теперь приехала жрать и пить в Одессу.

Она здесь вояж совершает, понимаете?

Понятно, что ее пригласили сюда. Из тех, кто все еще продолжает исповедовать "какая разница" и рассказывать нам, что "не все русские одинаковые, есть хорошие"

Понятно, что ее пригласили сюда. Из тех, кто все еще продолжает исповедовать "какая разница" и рассказывать нам, что "не все русские одинаковы, есть хорошие".

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Уже толкали нам одну "хорошую". Овсянникова, пропагандистка из раша-тб. Она тогда прибыла по приглашению гендиректора Интерфакса-Украина Александра Мартыненко, который собирался организовывать ее лекции украинским студентам-журналистам. Но произошла огласка, и выступление, к счастью, было отменено.

Тогда Овсянникова уезжала из страны через Одессу. И тогда мне сказали, попросив не разглашать, что о беспрепятственном выезде из нашей страны за нее попросили "из ОП".

История повторяется. Кто из власти (а такие "визиты" не происходят просто так, только по собственной инициативе фигурантки) продолжает вредить Украине?!

Мы вам не рады. Следом за вашим кораблем идите из нашей страны. Навсегда.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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