Кто придет к власти после крушения Путина

Темы разговора: Противники диктаторского режима Кремля создали альтернативный парламент и поразмыслили, кто придет к власти после краха Путина, – как прошел съезд российских оппозиционных народных депутатов предыдущих созывов в польской Яблонне?

Россия использовала около 80% своих современных ракет: ожидает ли пополнение запасов от Ирана? Поедет ли Путин на саммит на Бали? Не пропустите!

Смотреть эфир и комментировать можно по ссылке:

Проект "На связи" – авторская аналитическая программа Ирины Узловой. На связь с ведущей выходят российские оппозиционные политики, украинские лидеры общественного мнения. Темы программ — обсуждение заявлений России по поводу войны в Украине, анализ шантажа Кремля, прогноз дальнейшей тактики агрессора, обсуждение отношения западных партнеров к Украине и России.