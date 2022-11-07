Кто придет к власти после крушения Путина
В 18:30 в эфире YouTube-телеканала "Еспресо" программа "На связи с Ириной Узловой". И на связи со студией будут российские оппозиционные политики, экс-депутаты госдумы РФ Марк Фейгин и Геннадий Гудков
Темы разговора: Противники диктаторского режима Кремля создали альтернативный парламент и поразмыслили, кто придет к власти после краха Путина, – как прошел съезд российских оппозиционных народных депутатов предыдущих созывов в польской Яблонне?
Россия использовала около 80% своих современных ракет: ожидает ли пополнение запасов от Ирана? Поедет ли Путин на саммит на Бали? Не пропустите!
Смотреть эфир и комментировать можно по ссылке:
Проект "На связи" – авторская аналитическая программа Ирины Узловой. На связь с ведущей выходят российские оппозиционные политики, украинские лидеры общественного мнения. Темы программ — обсуждение заявлений России по поводу войны в Украине, анализ шантажа Кремля, прогноз дальнейшей тактики агрессора, обсуждение отношения западных партнеров к Украине и России.
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