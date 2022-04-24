Кто пойдет освящать пасху в московский патриархат - вы освятите ее кровью наших воинов, - эксворотарий "Шахтера" и "Мариуполя"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Кто пойдет освящать пасху в московский патриархат, считайте, что вы ее освятили кровью наших воинов", – написал Рустам Худжамов в своем Instagram.

39-летний Рустам Худжамов сейчас тренирует вратарей в житомирском клубе первой лиги "Полесье". Он является воспитанником "Динамо", а в 2008-2012 и 2014-2015 годах играл в "Шахтере". Провел 136 матчей за "Мариуполь".





10 апреля бывший вратарь донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов назвал россиян "изысками" за те преступления, которые они совершают в Украине.

20 апреля Худжамов назвал матерей русских оккупантов " свиноматками "

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