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OPINION

Кто помогал одесскому эксвоенкому ездить за границу во время войны

Виктор Шлинчак
24 июня, 2023 суббота
10:09
Мнение

Почему с деятельностью руководителя одесского ТЦК Борисова не все так просто

Ниточки, которые тянутся от скандального одесского военкома Борисова, "спалившемуся" на элитной недвижимости и люксовых авто, могут связать руки многим другим пока не известным фигурантам.

Надо только за эти ниточки как следует потянуть. Было бы желание.

Рассказываю.

Возьмем один факт из жизни Борисова — его пребывание за границей с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

Этого установленного факта достаточно, чтобы подобраться к следующему лицу, отвечающему за контрразведывательное обеспечение ВСУ. О выезде во время войны за пределы Украины руководителя центра комплектования должен знать военный контрразведчик. Поскольку за границей он представляет интерес для спецслужб (и в первую очередь российских). Где гарантия, что в этой поездке Борисова не могли завербовать?

Так вот интересно, кто Департамента военной контрразведки МО согласовал это зарубежное турне? Очевидно, что этот человек либо был куплен Борисовым, либо совершил служебную халатность, за которую придется отвечать.

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Кто этот человек? Марьяна Безуглая, можете поинтересоваться на комитете. Или вызвать его начальников, согласно функционалу парламентского контроля.

Может оказаться, что мы имеем целую "преступную группировку", которая действовала в интересах пока неизвестно кого.

После возвращения из Испании в январе Борисов еще 5 месяцев был на должности. И если бы не поднявшие этот скандал журналисты, похоже, к подобным персонам на уровне всех антикоррупционных и контрразведывательных органов — ноль вопросов.

Радует одно. Что власти вынуждены реагировать на запрос общества. А сегодня он таков, что Борисов остался без должности. Но этого ведь еще мало, нет?

Источник

Об авторе. Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

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