Бывший глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде, вдохновитель создания террористического образования "ЛНР" Александр Ефремов скрылся из Украины. Несмотря на обвинения в государственной измене, он спокойно пересек границу со Словакией. А теперь радуется миллионам долларов в Москве.

Эта история, вероятно, разозлит жителей Луганщины, которые стали беженцами, бездомными или едва вырвались из оккупации.

Бегство Ефремова — это история о ненаказанном несколько раз зле, у которого, в отличие от зомбированных ложью и страхом избирателей "Партии регионов", все в шоколаде.

Он репетировал ОРДЛО уже осенью 2004 года, когда вместе с Евгением Кушнаревым пытался провозгласить Юго-Восточную Украинскую Автономную Республику — печально известный ПИСУАР. Но Кушнарев, к счастью, стал охотничьим трофеем Януковича в изюмских лесах. А вот Александр Ефремов удачно отмазался от дела о сепаратизме и продолжил карьерный рост.

Еще во времена многолетнего "губернаторства" коллаборант и государственный изменник, как стервятник, делал все, чтобы Луганщина превратилась в русскомирскую клоаку без каких-либо возможностей роста. Он брал шахты и промышленные предприятия и сжирал их полностью. Причем даже не старался, как сосед Ренат Ахметов, сколотить какую-нибудь частную собственность и создать что-то новое на скелете советской промышленности. Поэтому есть прямая вина Ефремова в том, что Луганщина стала местом безумных боев и заминированным пустошью.

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Именно Ефремову и его сыну Игорю весной 2014 захотелось создать "ЛНР". И по свидетельствам очевидцев, Валерий Болотов — человек, захвативший здание луганского СБУ и провозгласивший "ЛНР", был шофером сына Ефремова.

А еще раньше этот самый Валера был "смотрящим" за многочисленными копанками Ефремова. О чем публично говорил еще один яркий Зацитирую еще одного легендарного деятеля Луганщины Владимира Ландика:

"Мне объясняли, что именно Болотов в регионе Красного Луча, где у Ефремова машиностроительный завод, там он был "смотрящим" за отвалами, начальником охраны и водителем. Я его не знаю лично. Я склонен верить тому, что говорят мои знакомые", - рассказывал еще один бывший регионал.

Ефремов так хотел присоединить Луганщину к РФ, что не стеснялся вкладывать палки в колеса антитеррористической операции весной 2014 года. Публично заявлял с трибуны Верховной Рады, что считает ее ошибкой и Партия регионов против.

А еще тогда рассказывал о том, что не будет помогать украинским пограничникам держать границу с РФ. Мол, он не будет влиять, чтобы не было кровопролития с обеих сторон.

Так что когда российские оккупанты 2 июня 2014 года атаковали 3 луганского пограничного отряда, тот самый из фильма "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева — существенной помощи от Ефремова и его соратников не было.

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И будем отдельно зафиксировать еще один интересный факт. Есть письма в администрацию президента РФ Владимира Путина из сломанной почты, где как минимум трое помощников, подконтрольных депутатов и ручных финансистов Ефремова просят денег на процветающую плесенью республику "ЛНР".

Однако, несмотря на серьезность этих фактов и свидетельства очевидцев, у бывшего руководителя Партии регионов все прекрасно. 18 марта 2022 года в разгар боев за Киев он уехал в Словакию. И очутился в Москве. По всей вероятности Ефремов воспользовался тем, что ему в то время было 67 и он выдал себя за деда, который уже не подпадает под законы военного положения. Но я не верю, что закарпатские пограничники могли выпустить такую одиозную фигуру без команды сверху.

Но, как вы думаете, эти оглушительные факты нашла прокуратура, СБУ, ДБР? Нет. Снова эти проклятые журналисты.

Репортеры Радио Свобода выяснили , что сепаратист и предатель Александр Ефремов с 4 по 19 февраля 2022 свободно катался в РФ.

А уже 18 марта 2022 бежал в Москву окончательно. Там Ефремов зарегистрировался в Москве в элитных апартаментах в жилом комплексе "Триумф-Палас". Эта недвижимость записана на сына эксдепутата – Игоря Ефремова. Ее общая площадь составляет более 650 квадратных метров, ориентировочная стоимость – около четырех миллионов долларов.

Как вы уже догадались, в России Ефремов получил пенсию и собираться не возвращается.

Так что журналисты спросили Офис генерального прокурора Украины — что это такое?

Там "Схемам" сообщили, что Александр Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но… нет меры пресечения и в розыск не объявлялся.

А дальше будет еще большая "жесть".

Несмотря на то, что Ефремов ходит под делом о государственной измене, его в июле в 2019 отправили на домашний арест. Затем сменили на личное обязательство. А дальше государственный предатель и совсем спокойно гулял на свободе.

Так лицо, еще во время Революции достоинства накручивающее градус ненависти, не понесло никакого наказания.

А теперь будет еще одна интересная находка журналистов Радио Свободы. Материалы дела Ефремова должны были прийти из Старобельска, который сейчас в оккупации — в Синельниково на Днепропетровщине. Но Офис генпрокурора сказал, что у них нет такой информации.

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И здесь следует напомнить о личности адвоката, который вел дела Ефремова. Это Андрей Смирнов — товарищ Андрея Портнова, а ныне заместитель руководителя ОП по судебной реформе.

Смирнов был одним из трех защитников Ефремова и именно он много раз публично говорил, что дело бестолковое, не отвечающее требованиям Уголовно-процессуального кодекса, а следовательно, его легко можно разбить в суде.

Это официальная часть. Потому интереснее была тайная.

Есть записи, где 19 июля 2019 года Смирнов рассказывает тогдашнему главе ДБР Роману Трубе, как именно будет отбеливать Ефремова

Смирнов на этих пленках утверждал, что против Ефремова нет прямых доказательств, что он сепаратист или коллаборант.

"Луценко ходит, бл*дь, и рассказывает всем, что он террорист сепаратист. А если по Штепе были вопросы. Они реально были, где эта Штапа плохая бегала с российским флагом. Вы мне по Ефремову покажите хоть что-то. Хоть одно видео, где он стоит, где он кричит, где он финансирует... Ничего нет... Нам нужно сейчас изменить меру с поправкой на решение Конституционного, которую убрали 176 статью на безальтернативность. "оправдос" - там другого варианта нет", - объяснял на записи Трубе Смирнов.

Следует сказать, что именно после вышеприведенного разговора, который состоялся 19 июля 2019 года, через 3 дня – 22 июля – суд уволил Ефремова из-под стражи, а 19 сентября суд отменил домашний арест и заменил его личное обязательство.

Интересно, как там живется адвокату Ефремова, а ныне заместителю ОП, который у нас типа отвечает за судебную реформу Андрюша Смирнов?

Как живется Владимир Александрович, обещавший бескомпромиссную борьбу с разбойниками из старой власти?

Ведь к вопросу, кто разминировал Чонгар, и почему VIP-коррупция процветает во время войны, прибавляется третье — как случилось, что одиозный вдохновитель сепаратизма и войны Ефремов убежал от дела о государственной измене и наслаждается награбленными деньгами в Москве?

И замечу, сделал это не Турчинов, Порошенко, Байден и Памела Андерсон. Сделала это наша нынешняя власть. Хотелось бы узнать мотивы такого поступка, который не обещали в сериале "Слуга народа".

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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