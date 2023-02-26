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OPINION

Кто покусал НАБУ?

Сергей Фурса
26 февраля, 2023 воскресенье
10:01
Мнение

Пивоварский выписал подзаконный акт, согласовал со всеми, увеличил инвестиционную привлекательность украинских портов и получил подозрение

В последнее время НАБУ ведет себя так, будто их искусала коллективная Юлия Владимировна. Сначала они набросились на Коболева со всей пролетарской ненавистью. Удивили даже Антикоррупционный суд. А теперь со всей этой пролетарской ненавистью выписали подозрение Пивоварскому.

За что? Просто за то, что он проделал свою работу. Причем реально даже не за новаторскую реформу, которая повредила государству, а за выполнение уже нынешнего закона. Пивоварский выписал подзаконный акт, согласовал со всеми, увеличил инвестиционную привлекательность украинских портов и получил подозрение. И, может, детективу НАБУ наплевать на инвестиционную привлекательность портов, такое бывает. Но ведь ему не может быть по цимбалам то, что Пивоварский просто начал исполнять закон, который до этого игнорировался? Нельзя же человека отправлять в тюрьму за выполнение закона? В теории должно быть наоборот.

Пивоварский выписал подзаконный акт, согласовал со всеми, увеличил инвестиционную привлекательность украинских портов и получил подозрение

И логика подозрения Пивоварскому тоже очень опасна. Потому что она исходит из того, что любые введенные изменения, приносящие минус бюджету, являются основанием для тюрьмы. Но стоп, любая дерегуляция будет тогда заканчиваться арестом дерегулятора. Потому что это уменьшает поступление в бюджет. Любое снижение налогов будет являться железным аргументом для посадки. Потому что это уменьшило поступление в бюджет. А при технопарках и льготах инвесторам так и вообще, значит, нужно расстреливать на месте.

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Есть версия, что НАБУ сейчас отправляет в суд все дела, чтобы суд разбирался. Что это, как говорят знающие люди "не баг а фича". Но это какая-то фича курильщика. Потому что это очень не нравственно. Ибо за каждым таким подозрением — судьба человека. Есть человек. Не виртуальный, а реальный. И какому-то коррупционеру по барабану, одним подозрением больше, одним меньше. Соседи по Конча-Заспе больше уважать будут. Но ведь для честного человека с репутацией это проблема. Это разрушает жизнь. Для большинства людей ты сразу становишься виноватым. Ибо кто там будет разбираться. Это расходы на адвоката. Это дни и часы твоей жизни, когда нужно доказывать, что ты не верблюд.

Есть версия, что НАБУ сейчас отправляет в суд все дела, чтобы суд разбирался. Это очень не нравственно. Ибо по каждому такому подозрению есть судьба человека

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И это пренебрежительное отношение к человеку, когда "мы подаем все, а там пусть разбираются, не зря же 7 лет назад дело открыли", очень пугает. Это сближает НАБУ с другими силовыми органами в Украине. Проникнуты коррупцией и советчиной, с планом посадок и пренебрежением к человеку. А это очень тревожит. Потому что НАБУ было создано, чтобы быть другим. И сейчас, когда НАБУ приходит к Пивоварскому или Смилянскому и пытается наказать за выполнение закона, это бьет не только по репутации менеджеров, но, прежде всего, и по репутации НАБУ. Подрывая веру в антикоррупционные институты. Что точно используют настоящие коррупционеры. Каких у нас достаточно. И которые не все хотят "тихонечко в лес", а скорее предпочитают "тихонечко на потоки".

НАБУ было создано, чтобы быть другим. И сейчас, когда НАБУ приходит к Пивоварскому или Смелянскому и пытается наказать за исполнение закона, это бьет не только по репутации менеджеров, но, прежде всего, и по репутации НАБУ

И это досадно. Ибо создание антикоррупционного треугольника является очень важной реформой. И сейчас что-то начало сбоить...

А еще каждое такое подозрение уменьшает вероятность, что после войны власти смогут на честных конкурсах быть избраны честные люди. Они туда просто не пойдут. Уже давно было известно, что если ты пришел и сломал схему, к тебе точно придут из СБУ, потому что с большой долей вероятности это была их схема или схема кума. И многие люди постмайданного призыва во власть проклинают свой поход в реформаторы именно потому, что потом годами вынуждены иметь дело с местью силовиков. И тут теперь еще и НАБУ…

А если не придут Пивоварские, то останутся одни Шкарлетты.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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