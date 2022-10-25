По данным источников, Служба безопасности как минимум с 2019-го года прослушивала директора АО Мотор сич Вячеслава Богуслаева, и имела доказательства его незаконных отношений с РФ и поставки двигателей для российских боевых вертолетов, что прямо запрещено украинским законом.

Богуслаев обеспечивал и российскую авиацию и экспортные поставки РФ.

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И об этом знали многие сотрудники Мотор сичи и государственных служащих. Потому что поставку десятков двигателей Мотор сич осуществляла к посредникам в Китай, Латвию, Гонконг, Арабские Эмираты. Во время вторжения Богуслаев договорился о канале поставки через Турцию, но наконец-то СБУ взяло на себя ответственность задержать предателя.

Многие годы Богуслаев оставался одним из важных поставщиков российского военно-промышленного комплекса

Многие годы Богуслаев оставался одним из важных поставщиков российского военно-промышленного комплекса, и сейчас очевидно, что несмотря на запрет сотрудничества с РФ в 2014 году Богуслаев продолжал вооружать вертолеты Путина. Но восемь лет этого не замечали государственные контрольные и правоохранительные органы. Восемь лет. И это, очевидно, происходило не бесплатно.

Богуслаев должен получить максимальный срок заключения, и его нельзя менять в РФ, иначе он сдаст все наши производственные возможности

Но его задержали только на восьмом месяце полномасштабной войны. Богуслаев должен получить максимальный срок заключения, и его нельзя менять в РФ, иначе он сдаст все наши производственные возможности, и враг сможет уничтожить многие важные для Украины объекты, а также предатель поможет РФ построить собственное производство двигателей.

Спасибо СБУ за такое разоблачение, будем надеяться, что обнародуют и других участников — в том числе покрывавших деятельность Богуслаева многие годы.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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