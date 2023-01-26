The New York Times:

Американские журналисты The New York Times в первую очередь акцентировали внимание на сегодняшней очередной массовой ракетной атаке, подвергшейся Украине в результате российской агрессии. Россия запустила несколько ракетных залпов по Украине в четверг, погибли люди.

"Через день после того, как Германия и Соединенные Штаты пообещали прислать десятки боевых танков в Украину, что стало значительным шагом в военной поддержке Запада, около 10 часов утра по местному времени столицу, Киев, сотрясли сильные взрывы. Россия выпустила 55 ракет по целям территории страны, 47 сбила, сообщило командование ВВС Украины", – говорится в новости.

Также в The New York Times написали о том, что только Украина официально получила разрешение на новые западные танки, как сразу обращается с запросом о следующем оружии из своего списка желаний – истребителей.

В течение всей войны западные союзники пытались найти баланс между предоставлением Украине оружия для самообороны и отказом от более прямой конфронтации с Россией. В отличие от медленно движущихся танков, имеющих ограниченный диапазон огневой мощи, реактивные самолеты могут очень быстро охватить большую площадь. Многие американские и европейские официальные лица обеспокоены тем, что реактивные самолеты могут залетать в российское воздушное пространство или использоваться для ударов по целям на российской территории, что, возможно, даст Москве повод для дальнейшей эскалации войны.

Тем не менее, украинские официальные лица видят, как их союзники постоянно предоставляют все более совершенное оружие, о котором они когда-то говорили, что это невозможно. Украинские официальные лица продолжают настаивать на том, что им нужны западные истребители, а обещанные на этой неделе танки не прибудут на поле боя в течение нескольких месяцев.

Кроме этого, в The New York Times написали аналитическую статью о том, как Байден "неохотно согласился" отправить танки в Украину. Это решение разблокировало поток тяжелого оружия из Европы в Украину, но не приблизило Соединенные Штаты и их союзников по НАТО к прямому конфликту с Россией.

"Его решение, хоть и неохотное, теперь прокладывает путь к доставке в Украину танков Leopard 2 немецкого производства за два-три месяца, предоставленных несколькими европейскими странами. Хотя непонятно, будет ли это иметь решающее значение в весеннем наступлении ВСУ. В интервью европейские и американские официальные лица признали, что три месяца назад было невозможно представить, чтобы господин Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры других европейских стран предоставили такое тяжелое оружие, но со временем, утверждали они, поле боя изменилось, и они верили, что угроза того, что президент Владимир Путин потянется за тактическим ядерным оружием, чтобы выпотрошить украинские силы, уменьшилась. Кроме того, они сказали, что хотели продемонстрировать Путину, что его ставка на то, что европейское единство разрушится в течение зимы, провалилось", – отмечают в The New York Times.

В другой аналитической статье от The New York Times журналисты раздумывают , хватит ли западных танков, которые идут в Украину, чтобы выиграть войну. Западные союзники пообещали прислать по меньшей мере 105 танков, гораздо меньше, чем Украина говорит, что ей нужно, и могут пройти месяцы, прежде чем они вступят в бой. Украинские войска еще должны быть обучены пользоваться мощной западной боевой машиной и перебросить их в зону конфликта – задача далеко не из легких.

Wall Street Journal:

Журналисты издания написали статью о том, что западные танки, следующие в Украину, повышают ставки на "следующий шаг России". За несколько месяцев до того, как современные западные танки достигнут Украины, их ожидаемая доставка может изменить динамику боя, заставив Россию действовать быстрее, чем она планировала или готова сейчас это делать.

"США, Германия, Польша и другие союзники Украины в среду заявили, что пришлют десятки современных танков, значительно расширив британское обещание из 14 танков в начале месяца. Мобильное бронированное оружие является более совершенным и смертоносным, чем любые танки, которыми владеют российские войска" , говорят военные специалисты, и она присоединится к значительно большему количеству современных бронетехники и других систем вооружений, недавно также обещанных западными сторонниками Украины. Украинские лидеры месяцами просили 300 западных танков", – говорится в статье.

Также в Wall Street Journal написали аналитическую статью о том, как война России против Украины изменила мировую торговлю нефтью. Маршруты доставки российской нефти отмечают новую эру для энергетических рынков.

Война России против Украины перекроила глобальную нефтяную карту, перенаправляя флот танкеров размером с небоскреб на длительные рейсы, перевозящие грузы сырой нефти, которые важны для мировой экономики.

The Wall Street Journal проанализировал данные компании Spire Global, отслеживающей танкеры (около 3000 таких судов), чтобы найти выходящие из российских портов в период до и после российского вторжения 24 февраля. Информация показывает, как последствия вторжения прервали давние торговые связи и заставили Кремль спешить в поисках денег, необходимых для финансирования своей военной машины.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о том, кто такие "вагнеровцы" и чем они важны в этой войне. Ведь сегодня Соединенные Штаты признали связанную с Кремлем Wagner Group, сеть частных охранных подрядчиков, взявших в руки оружие в Украине, "значительной транснациональной преступной организацией", объявило Министерство финансов США в четверг.

"Сегодняшние расширенные санкции против "Вагнера", а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, обеспечивающих российский военный комплекс, будут еще больше препятствовать способности Путина вооружать и оснащать свою военную машину", - заявила министр финансов Джанет Л. Еллен.

Также американские журналисты написали статью-репортаж о том, как в доме Калашникова россияне пытаются превратить торговый центр в фабрику беспилотников. Пока Россия стремится мобилизовать свою промышленность и граждан для ведения войны против Украины, группа взбешенных владельцев малого бизнеса и жителей одного города показала, что жертвы, на которые они готовы пойти, борясь за сохранение торгового центра, имеют пределы и они против его превращения в завод из производства дронов.

Поскольку российская экономика находится под давлением санкций Запада, а ее военные усилия затормозились после серьезных неудач в прошлом году, Министерство обороны потребовало, чтобы производители оружия работали 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы увеличить военное производство.

Кроме того, The Washington Post заинтересовала новость о том, что исторический центр южноукраинского портового города Одесса был назван объектом Всемирного наследия и классифицирован как "город под угрозой" после ускоренного процесса включения культурным агентством ООН, который может открыть путь для дополнительной финансовой и технической помощи городу.

Одесса, которую также часто называют "жемчужиной Черного моря" Украины, неоднократно подвергалась российским ударам с начала войны прошлого февраля.

The Guardian:

Журналисты The Guardian написали статью о том, что украинской спецслужбе "нужна чистка" после ареста подозреваемого в шпионаже. Бывший силовик Виктор Ягун говорит, что украинская СБУ долгое время была слишком близка к ФСБ России.

Арест высокопоставленного агента украинской разведки, обвиненного в шпионаже в пользу России, подчеркнул настоятельную потребность в очистке ключевой службы безопасности страны, заявил бывший замглавы агентства.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг, что задержала подполковника из своего состава по подозрению в "государственной измене" и опубликовала фото пачек наличных, найденных у него дома.

Также The Guardian написали о том, что Канада подтвердила, что пришлет четыре танка Leopard в Украину.

Министр обороны Анита Ананд подтвердила в четверг, что Канада в ближайшее время передаст Украине четыре танка Leopard 2 A4 и отправит канадских военных в Европу для помощи в обучении украинских военных.

CNN:

Президент Джо Байден рассматривает возможность совершить поездку в Европу примерно к годовщине вторжения России в Украину в следующем месяце, сообщили CNN два высокопоставленных чиновника администрации.

Поездка еще не подтверждена, и детали еще не уточняются. Но один из официальных лиц сказал, что одна рассматриваемая остановка — это Польша, ключевой союзник по НАТО, где сейчас размещены тысячи американских военных, которая также служит центром для поставок западного оружия в Украину. Военнослужащие США также тренируют там украинских военных.

BBC:

Британские журналисты акцентировали внимание на том, что президент Украины поблагодарил западных лидеров за отправку танков для поддержки борьбы с Россией, но сказал, что их нужно доставить быстро.

В своем ночном обращении Владимир Зеленский также призвал Запад послать ракеты большой дальности и истребители.

"Его комментарии прозвучали после того, как США и Германия объявили об отправке в Украину танков Abrams и Leopard. Россия осудила это заявление в качестве "откровенной провокации" и заявила, что любые поставленные танки будут уничтожены", - пишут в BBC.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты в аналитической статье размышляли над тем, начнет ли помогать Украине нейтральная Швейцария.

Ранее комитет по национальной безопасности парламента рекомендовал упразднить закон, запрещающий другим странам реэкспортировать в Украину швейцарскую бронетехнику, оружие и другую военную технику. Чтобы он вступил в силу, его должно одобрить правительство, которое до сих пор не оказывало помощь Украине, объясняя это заботой о соблюдении нейтралитета Швейцарии.

Также в Gazeta Wyborcza опубликовали мнение военных экспертов о том, что Россия опасается западных танков. Решение поддержать Украину танками, по которым, по мнению Москвы, последуют поставки истребителей и ракет, беспокоит россиян. Но то, что Путин обещает соотечественникам "неизбежную" победу, свидетельствует о том, что ему есть за что бороться.

Кроме этого польские журналисты размышляли над вопросом, кто начнет первое весеннее контрнаступление: украинцы или россияне? Обе армии готовят крупные военные операции весной, и аналитики говорят, что лучшим вариантом для Киева является наступление на россиян из Запорожья в сторону Азовского моря и Крыма.

Украина и Россия лихорадочно готовятся к весенним наступлениям, которые обе армии считают решающими для предстоящей войны. Тот, кто нанесет удар первым, будет иметь преимущество, считают эксперты.

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