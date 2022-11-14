Кто ответит за преданный Херсон?

Вчера, в воскресенье, Эндрю Кремер опубликовал в "Нью-Йорк Таймс" трогательную статью "Россия попыталась поглотить украинский город. Не получилось". В подзаголовке сформулирована квинтэссенция рассказа о героическом сопротивлении социума украинского города под российско-нацистской оккупацией: "В Херсоне были запрещены [украинские] национальные песни, за разговор на украинском языке можно было попасть под арест, а ученикам говорили, что они русские. Началось сопротивление". В тексте приведены многочисленные примеры и описаны впечатляющие человеческие судьбы.

Все это американский журналист имел возможность увидеть и услышать в освобожденном городе, так же как и несколько групп тележурналистов из США и Украины. Весь мир облетели трогательные кадры митингов, радостной встречи освободителей, украшенного украинскими флагами Херсона. Конечно же, "ответный удар" не заставил себя ждать. Уже в воскресенье Генеральный Штаб Украины лишил всех причастных к этим репортажам аккредитаций и перекрыл возможность работать в освобожденном городе, который ждут фильтрационные и стабилизационные мероприятия.

Журналисты сознательно выбрали смертельно опасную профессию, чтобы рассказывать миру о жертвах агрессии, возбуждать эмпатию и побуждать помогать нуждающимся.

Ограничения делаются якобы ради блага и безопасности журналистов. Но они взрослые мальчики и девочки, которые сознательно выбрали смертельно опасную профессию, в том числе и для того, чтобы рассказывать миру о жертвах агрессии, возбуждать у того далекого мира эмпатию и побуждать его помогать нуждающимся. И в этом случае наши военные руководители нанесли Украине большой вред. Ведь они же сами постоянно говорят о необходимости поставки нового, качественного оружия, амуниции, оборудования для армии и тому подобное. Но убедить в правильности таких действий могут только те журналисты, которые знают, как работать со своими обществами, какие аргументы предлагать, что именно хотят увидеть их соотечественники. Вместо этого потенциальных помощников и моральных союзников Украины хотят накормить галетами пресс-релизов военного ведомства, вычищенными от любой субъективной компоненты.

Чрезмерная "опека" над масс-медиа со стороны государства даже в условиях войны дает обратный эффект.

Жаль, что Генеральный Штаб и командование украинской армии действуют настолько прямолинейно и непредусмотрительно. Не стоит подражать поведению слона в магазине с фарфором, то есть Алексея Данилова в медийной сфере. Ведь мы только что узнали благодаря депутату Владимиру Арьеву, что позорный приказ отключить телеканалы "Прямой", "5-й" и "Еспресо" из государственной сети цифрового вещания отдал 3 апреля 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов. Эту информацию депутат прокомментировал вполне правильно: "Рано или поздно все нехорошие дела власти станут явными. И теперь, когда стало известно о механизме борьбы с независимыми от власти медиа, я утверждаю: если власть не прекратит действовать средствами "русского мира", это навредит Украине как государству, которое за право на свою свободу платит кровью".

Надо быть совсем простачком, чтобы поверить, будто политический офис на Банковой этого не понимает. Еще как понимает! Ведь к власти они пришли прежде всего благодаря манипуляциям в подконтрольных медиа-активах, и во время острой фазы войны проводят неустанную информационную спецоперацию (в чем их можно только похвалить и поддержать!), направленную на уместную дискредитацию нацистской России, ее международную изоляцию и создание дружелюбного к Украине информационного фона.

Однако, если внимательнее присмотреться к методам, применяемым при "корректировке", скажем так, информационного поля, неизбежно возникает ощущение тревоги. Ведь одновременно от общества хотят, скорее всего, скрыть эпические провалы, за которые пришлось платить десятками тысяч жизней, миллионами надломленных судеб и триллионными потерями в сфере экономики. А если глубже обдумать описанную выше ситуацию с медиа на передовой, то сразу красным сигнальным знаком в сознании вспыхивает вопрос, вынесенный в заголовок.

Не стоит становиться на пути правды. Вместо этого лучше признать свои ошибки и наказать виновных в херсонской катастрофе первых дней войны.

Скажу вам откровенно, дамы и господа с украинского политического Олимпа, такое. Правдивая информация обладает свойствами газа — она заполняет все замкнутое пространство, ищет любые щели для распространения, и ее невозможно остановить. Все попытки затаить информацию в современном мире обречены на поражение, и даже любимый сердцу господина Арахамии коммуно-китайский высокий вал в Интернете преодолевается, а в будущем рассыплется в прах. Не стоит становиться на пути правды. Лучше признать свои ошибки и наказать виновных в преступлениях. И начать можно, скажем, с честного раскаяния в херсонской катастрофе первых дней войны.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Павлышин — историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета, обозреватель Еспресо.

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