Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Кто ответит за преданный Херсон?
OPINION

Кто ответит за преданный Херсон?

Андрей Павлишин
14 ноября, 2022 понедельник
13:05
Мнение

Украинская армия снова и снова побеждает врага. Однако политическое руководство Украины не отказывается от все новых и уже давних убийственных попыток репрессировать свободные СМИ. Может, пора сказать правду о предателях?

Вчера, в воскресенье, Эндрю Кремер опубликовал в "Нью-Йорк Таймс" трогательную статью "Россия попыталась поглотить украинский город. Не получилось". В подзаголовке сформулирована квинтэссенция рассказа о героическом сопротивлении социума украинского города под российско-нацистской оккупацией: "В Херсоне были запрещены [украинские] национальные песни, за разговор на украинском языке можно было попасть под арест, а ученикам говорили, что они русские. Началось сопротивление". В тексте приведены многочисленные примеры и описаны впечатляющие человеческие судьбы.

Все это американский журналист имел возможность увидеть и услышать в освобожденном городе, так же как и несколько групп тележурналистов из США и Украины. Весь мир облетели трогательные кадры митингов, радостной встречи освободителей, украшенного украинскими флагами Херсона. Конечно же, "ответный удар" не заставил себя ждать. Уже в воскресенье Генеральный Штаб Украины лишил всех причастных к этим репортажам аккредитаций и перекрыл возможность работать в освобожденном городе, который ждут фильтрационные и стабилизационные мероприятия.

Журналисты сознательно выбрали смертельно опасную профессию, чтобы рассказывать миру о жертвах агрессии, возбуждать эмпатию и побуждать помогать нуждающимся.

Ограничения делаются якобы ради блага и безопасности журналистов. Но они взрослые мальчики и девочки, которые сознательно выбрали смертельно опасную профессию, в том числе и для того, чтобы рассказывать миру о жертвах агрессии, возбуждать у того далекого мира эмпатию и побуждать его помогать нуждающимся. И в этом случае наши военные руководители нанесли Украине большой вред. Ведь они же сами постоянно говорят о необходимости поставки нового, качественного оружия, амуниции, оборудования для армии и тому подобное. Но убедить в правильности таких действий могут только те журналисты, которые знают, как работать со своими обществами, какие аргументы предлагать, что именно хотят увидеть их соотечественники. Вместо этого потенциальных помощников и моральных союзников Украины хотят накормить галетами пресс-релизов военного ведомства, вычищенными от любой субъективной компоненты.

Чрезмерная "опека" над масс-медиа со стороны государства даже в условиях войны дает обратный эффект.

Жаль, что Генеральный Штаб и командование украинской армии действуют настолько прямолинейно и непредусмотрительно. Не стоит подражать поведению слона в магазине с фарфором, то есть Алексея Данилова в медийной сфере. Ведь мы только что узнали благодаря депутату Владимиру Арьеву, что позорный приказ отключить телеканалы "Прямой", "5-й" и "Еспресо" из государственной сети цифрового вещания отдал 3 апреля 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов. Эту информацию депутат прокомментировал вполне правильно: "Рано или поздно все нехорошие дела власти станут явными. И теперь, когда стало известно о механизме борьбы с независимыми от власти медиа, я утверждаю: если власть не прекратит действовать средствами "русского мира", это навредит Украине как государству, которое за право на свою свободу платит кровью".

Надо быть совсем простачком, чтобы поверить, будто политический офис на Банковой этого не понимает. Еще как понимает! Ведь к власти они пришли прежде всего благодаря манипуляциям в подконтрольных медиа-активах, и во время острой фазы войны проводят неустанную информационную спецоперацию (в чем их можно только похвалить и поддержать!), направленную на уместную дискредитацию нацистской России, ее международную изоляцию и создание дружелюбного к Украине информационного фона.

Однако, если внимательнее присмотреться к методам, применяемым при "корректировке", скажем так, информационного поля, неизбежно возникает ощущение тревоги. Ведь одновременно от общества хотят, скорее всего, скрыть эпические провалы, за которые пришлось платить десятками тысяч жизней, миллионами надломленных судеб и триллионными потерями в сфере экономики. А если глубже обдумать описанную выше ситуацию с медиа на передовой, то сразу красным сигнальным знаком в сознании вспыхивает вопрос, вынесенный в заголовок.

Не стоит становиться на пути правды. Вместо этого лучше признать свои ошибки и наказать виновных в херсонской катастрофе первых дней войны.

Скажу вам откровенно, дамы и господа с украинского политического Олимпа, такое. Правдивая информация обладает свойствами газа — она заполняет все замкнутое пространство, ищет любые щели для распространения, и ее невозможно остановить. Все попытки затаить информацию в современном мире обречены на поражение, и даже любимый сердцу господина Арахамии коммуно-китайский высокий вал в Интернете преодолевается, а в будущем рассыплется в прах. Не стоит становиться на пути правды. Лучше признать свои ошибки и наказать виновных в преступлениях. И начать можно, скажем, с честного раскаяния в херсонской катастрофе первых дней войны.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Павлышин — историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета, обозреватель Еспресо.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за самыми важными новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
журналисты
Херсон
наступление ВСУ
Читайте также:
військовий корабель РФ
12 ноября, 2022 суббота
РФ предупредила Турцию, что не будет впускать в Азовское море загруженные за границей суда
13 ноября, 2022 воскресенье
"Звон плывет над Россией. Пробуждается матушка Русь". СБУ проверяет подлинность видео церковного пения, якобы снятого в Киево-Печерской Лавре
Володимир Зеленський і Джо Байден
Автор Антин Борковский
13 ноября, 2022 воскресенье
Зеленскому пора ехать в США и лично просить ракеты АТАСМS, - полковник Грант
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.99
    Покупка 39.99
    Продажа 40.72
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 ноября
13:10
Сергей Шкарлет
Шкарлет заявил, что только 1% педагогов согласился на сотрудничество с РФ, и власти известны их фамилии
12:54
В Херсонской области задержали боевика "ДНР", который стрелял в мирных жителей
12:47
Украденного из Херсона енота обещают вернуть, но при одном условии
12:47
Военного, возвращавшегося с фронта, на семь часов выгнали в тамбур из-за "плохого запаха"
12:28
В Кремле на фоне выхода войск РФ из Херсона думают отменить итоговую пресс-конференцию Путина, - росСМИ
12:19
В Украину приехала очередная партия бронетранспортеров из Литвы
12:16
В Раде зарегистрировано постановление с призывом к G20 исключить из своего состава Россию
12:03
OPINION
Давайте отдадим на флот дронов средства, предназначенные для телеканала "Дом"
12:00
Во время бегства из Херсона россияне бросили вертолеты, танки и РСЗО, - пресс-секретарь ОК "Юг" Гуменюк
11:54
В МИД РФ назвали неприемлемым условие о выводе войск с территории Украины для начала переговоров
11:52
Эксклюзив
У Кремля нет пристойного выхода из ситуации, в которую загнала себя РФ, - дипломат Харченко
11:50
Танкиста РФ, обстреливавшего гражданских в Мариуполе, посадили на 12 лет
11:44
Макрон настаивает на необходимости диалога с президентами России и Ирана
11:44
Эксклюзив
Для Китая война за Тайвань пока является непосильной ношей, - политэксперт Клочок
11:36
В воскресенье из Беларуси в Россию вывезли 20 ракет, чтобы перебросить на Донбасс
11:34
"Каждая семья на планете чувствует влияние путинской войны": Сунак сказал, на чем должны сосредоточиться участники саммита G20
11:11
Зеленский посетил освобожденный Херсон
11:10
США надеются усилить экономическое взаимодействие с Китаем после G20
11:07
Дети войны: в Украине заработала единая платформа для поиска и спасения детей
11:02
Военные заявили о незаконности съемок в деоккупированном Херсоне: шестерых журналистов хотят лишить аккредитации
10:55
Владимир Арьев
Приказ отключить телеканалы Прямой, 5-й и Еспресо из госсети цифрового вещания отдал секретарь СНБО Данилов, - Арьев
10:48
На президентских выборах в Словении победила юрист, связанная с супругой Трампа
10:42
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Освобождение Мелитополя перекрывает возможности российской группировки укрепляться оружием и боеприпасами из России, - Згурец
10:40
Обновлено
Правоохранители задержали исполнителя теракта в Стамбуле и еще 21 подозреваемого
10:30
Украина совместно с США, Японией и Кореей будут разрабатывать малые модульные реакторы
10:19
Инфографика
Курс валют на 14 ноября: стоимость доллара и евро
10:15
США введут санции против 42 человек и компаний, причастных к закупке военных технологий для РФ
10:07
OPINION
Юрий Гудименко
Они будут так же уе***ть из нашего Крыма
09:55
Мейвезер нокаутировал блогера в выставочном бою
09:38
Эксклюзив
В Запорожской области увеличивается количество военных РФ, - депутат облсовета Лишенко
09:36
Премьер Британии назвал РФ изгоем и предложил план по экономической изоляции страны
09:30
Обновлено
УПЛ: Результаты матчей и расписание трансляций 13-го тура
09:23
Каждый метр дается непросто: ВСУ освободили уже 12 населенных пунктов Луганщины, - Гайдай
09:09
Инфографика
За сутки ВСУ уничтожили более 500 оккупантов, 8 танков и 6 бронированных машин
09:08
Британская разведка спрогнозировала, как зима повлияет на боевые действия в Украине
09:01
Россияне ударили ракетой по селу на Запорожье, повреждена линия электросетей
08:42
Враг наступает на трех направлениях и продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра
08:34
Роналду заявил, что не уважает тренера МЮ и обвинил боссов клуба в желании сделать из него белую ворону
08:24
Оккупанты выпустили по Никопольщине более 60 снарядов из "градов", 45 тыс. семей остались без воды
08:22
ВСУ уничтожили склад боеприпасов, около 40 солдат и 10 грузовиков врага
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV