Об этом он заявил в интервью изданию РБК-Украина



На вопрос о выезде коллаборантов из оккупированных территорий он ответил: "Прежде всего, это очень хорошо видно по Крыму, но не только. Каждый раз, когда какой-то инцидент случается, кто-то не там курит или проходят мероприятия по демилитаризации от оккупантов украинского полуострова, то наблюдаются многокилометровые пробки на выезд из Крыма в сторону Российской федерации - Московии.Поэтому да - выезжают.А если говорить о более узкой группе - руководство оккупационных администраций Крыма, командование - то они уже позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. вывезли даже за пределы Российской федерации или по крайней мере на территории Московии.То же касается условных элит - бизнес, политических, военных.Они уже свои семьи обеспечили большим уровнем безопасности.То же касается продажи имущества и других вещей.Но широкой общественности продолжают рассказывать, что все идет по плану".

А также отметил, что такая ситуация происходит не только в оккупированном Крыму, в том числе и на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины.

"Речь идет и об ОРДЛО – так называемые "ЛНР", "ДНР" и о других оккупированных территориях. То есть в принципе даже те, кто не выехал из оккупационных администраций, точно сидят на чемоданах. И не сделали этого до сих пор, по крайней мере, относительно (вывоза) , – ред.) своих семей, исключительно из-за страха перед высшим рашистским командованием, которое запрещает подобные действия, следит. И в данной ситуации их семьи во многом находятся в заложниках у кремлевского режима", -сказал Юсов.